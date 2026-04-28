โฆษก ตม.เตือนสติ “เบิร์ด วันว่างว่าง” อินฟลูฯ ตลาดล่าง ชี้คอนเทนต์ขยะเข้าข่าย พ.ร.บ.คอมพฺ-ทำร้ายร่างกาย โทษหนักคุก 5 ปี

โฆษก ตม.โพสต์เตือนสติกรณี "เบิร์ด วันว่างว่าง" และยูทูบเบอร์สายป่วนเมือง ชี้คอนเทนต์สร้างความเดือดร้อนรำคาญ-ข้อมูลเท็จเพื่อยอดวิว เข้าข่ายผิดทั้งอาญาและ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ย้ำชัดหากมีหมายจับอย่าหวังเดินผ่าน ตม. สบายใจเหมือนที่อวดไว้ พร้อมยกเคส "แจ็คแป๊บโฮ" และ "Johnny Somali" เป็นอุทาหรณ์ ทำเสียภาพลักษณ์ท่องเที่ยวระดับชาติ
จากกรณีอินฟลูเอนเซอร์สายคอนเทนต์ขยะอย่าง “เบิร์ด วันว่างว่าง” ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักขณะเล่นน้ำสงกรานต์ พระประแดง โดยการนำสิ่งคล้าย “กาวยาแนว” ไปป้ายหน้าผู้ร่วมเล่นน้ำ ต่อมาเจ้าของโพสต์อัดคลิปชี้แจง โดยอ้างว่าข้างในมันคือแป้ง ใส่แป้งมันเข้าไปแล้วซีลถุงใหม่ และยังพูดทิ้งท้ายว่า "มันคือแป้ง"
ล่าสุดวันนี้ (28 เม.ย.) เฟซบุ๊ก "Charlie Chr" ของ พล.ต.ต.เชิงรณ ริมผดี โฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้ออกมาโพสต์เตือนถึง “เบิร์ด วันว่างว่าง” อินฟลูฯ คอนเทนต์ขยะ ระบุว่า "#ถึงเบิร์ดวันว่างว่าง และยูทูบเบอร์ อินฟลูเอนเซอร์ สายขยะทั้งมวล พี่ว่าจะไม่เขียนถึงเอ็ง..เพราะไม่ได้สนคอนเทนต์ขยะอยู่แล้ว แต่เอ็งเที่ยวโพสต์อวดว่า ผ่าน ตม.ได้ไม่ติด
บอกให้นะ!! ..ถ้าเอ็งเป็นต่างชาติ ที่มีพฤติการณ์เป็นยูทูบเบอร์ หรืออินฟลูฯ สายขยะ ที่เดินสายทำคอนเทนต์ป่วนชาวบ้าน ในประเทศต่างๆ ย่านเอเชีย เช่นเดียวกับไอ้ " #JohnnySomali " (จอห์นนี โซมาลี) ที่โดนศาลเกาหลีสั่งจำคุกอยู่ตอนนี้ .. ถ้ามันออกจากคุก จะเดินทางมาไทย พี่รับรองว่ามันโดน ตม.ไทยปฏิเสธการเข้าเมืองแน่นอน เพราะเข้าข่ายคนต่างชาติที่มีพฤติการณ์เสี่ยงต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดี ตามกฎหมายคนเข้าเมืองไทย
เช่นเดียวกับ แจ็คแป๊บโฮ ที่ไปแสดงภาพจำคนไทยแบบลบๆ ให้คนญี่ปุ่นที่หน้าห้าง Lawson วิวฟูจิ .. ก็เชื่อว่าถูก ตม.ญี่ปุ่นลง Blacklist ไว้เรียบร้อย
ส่วนเอ็งในฐานะ "คนสัญชาติไทย" และ น้องๆ ยูทูบเบอร์ อินฟลูฯ สายขยะ ตลาดล่าง ที่เป็นคนไทยทั้งหลาย แม้จะไม่ได้ถูกบังคับให้เป็น "คนต้องห้ามเข้าไทย" เหมือนต่างชาติ
แต่.. อย่าลืม..
1. ถ้าเอ็งไปทำคอนเทนต์ แกล้ง คุกคาม ชาวบ้านที่เขาไม่เล่นด้วย จนเขาเดือดร้อน รำคาญ อับอายในที่สาธารณะ ผิดอาญา มาตรา 397 ปรับไม่เกิน 5,000 บาท และหากมีการใช้วัสดุหรือสารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและจิตใจ เหมือน เบิร์ดวันว่างว่าง (ถ้ามีผู้เสียหายแจ้งความ หรือเกิดความเสียหายประจักษ์ชัด) เอ็งก็จะพ่วงความผิดอาญา ทำร้ายร่างกาย ตามมาตรา 295 จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ไปด้วย
2. คอนเทนต์ของเอ็งที่โชว์เผยแพร่เรียกยอดวิวในโซเชียล โดยอ้างว่าแค่สร้างเรื่องปลอมๆ แล้วเอ็งคิดว่าจะหล่อ มีแสง .. ไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อย แม้เอ็งจะอ้างว่า เลวปลอม ถือเป็นการนำเข้าข้อมูลเท็จเพื่อสร้างกระแสหรือยอดวิว.... โดยประการที่ "น่าจะ" (อาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ผิดแล้ว)...ในทางที่เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน เอ็งก็เข้าข่ายผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (2) โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วนะเฮ้ย
ซึ่งหากเมื่อไหร่ที่มีการร้องทุกข์ เป็นคดีอาญาเกิดขึ้น เมื่อนั้น เมื่อเอ็งคิดจะบินไปเมืองนอก หรือมีหมายจับออก หลังเอ็งออกไปเที่ยวเมืองนอกแล้ว เดินทางกลับไทย .. โปรดเตรียมตัว
ถึงตอนนั้น ตำรวจ ตม.จะเชิญเอ็ง แจ้งข้อกล่าวหาตามที่พนักงานสอบสวนรับคดีไว้ ไม่ได้เดินผ่านฉลุยไปง่ายๆ เหมือนที่อวดไว้อย่างแน่นอน
ถึงเวลานั้น..เชื่อพี่เถอะมันไม่คุ้มแสงและยอดวิวที่ได้หรอก .. โลกโซเชียลมันหูไวตาไว เอ็งเป็นเจ้าบ้านที่ไปทำนิสัยแย่ๆ แบบนั้นในเทศกาลไทยที่คนทั้งโลกเขาอยากมาเที่ยว..เดี๋ยวเขาก็เอาคอนเทนต์เอ็งไปส่งต่อๆ กันให้ตกใจ..แตกตื่น .. ว่าบ้านเรามันมีคนเล่นนิสัยพิเรนท์แบบนี้กัน...เหมือนที่จีนเขาเคยส่งกันต่อๆ ว่า เมืองไทยมีอุ้มคนไปตัดมือตัดแขน..ส่งเป็นไวรัลในจีน จนนักท่องเที่ยวหายหมด ..มันจะพาเสียบรรยากาศการท่องเที่ยวบ้านเราเปล่าๆ เกรงใจสังคมไทยโดยรวมบ้าง