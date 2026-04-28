ยังแค่แนวคิด! รองนายกฯ จ่อหารือ รมว.ท่องเที่ยว ปมเล็งเก็บ "Exit Fee" พันบาทคนไทยเที่ยวนอก ชี้ต้องพิจารณาให้รอบคอบ

จากกระแสข่าวที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคม กรณีรัฐบาลผุดแนวคิดเตรียมจัดเก็บ "ค่าธรรมเนียมขาออก" (Exit Fee) จากคนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อนำเงินมาตั้งกองทุนอุดหนุนการท่องเที่ยวในประเทศ
ล่าสุด วันนี้ วันนี้ (28 เม.ย.) มีรายงานว่า นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีแนวคิดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่เตรียมจัดเก็บค่าธรรมเนียมคนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศ ในอัตรา 1,000 บาทต่อครั้ง โดยระบุว่า ขณะนี้ตนยังไม่เห็นรายละเอียดของโครงการดังกล่าว จึงยังไม่สามารถให้ความเห็นได้ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่
รองนายกรัฐมนตรี เน้นย้ำว่า เรื่องนี้จำเป็นต้องพิจารณาอย่างละเอียดและรอบคอบ โดยตามขั้นตอนการทำงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะต้องนำเสนอรายละเอียดเรื่องนี้มาให้ตนพิจารณาและหารือร่วมกันก่อน จากนั้นจึงจะสามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาหาความชัดเจนต่อไปได้
สำหรับที่มาของประเด็นดังกล่าว เกิดจากรายงานแนวคิดของรัฐบาลที่ต้องการสร้าง "กองทุนหมุนเวียน" เพื่อกระตุ้นและอุดหนุนภาคการท่องเที่ยวภายในประเทศ ให้สามารถวางแผนระยะยาวและเติบโตได้ด้วยตัวเอง โดยลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดิน ซึ่งมีโมเดลเบื้องต้น ดังนี้
เป้าหมายรายได้ หากจัดเก็บค่าธรรมเนียมคนละ 1,000 บาท คาดการณ์ว่าจะสามารถจัดเก็บงบประมาณได้ราว 10,000 ล้านบาทต่อปี
การนำไปใช้ประโยชน์ นำเงินที่ได้มาแจกเป็นสิทธิสนับสนุนโครงการ "คนไทยเที่ยวไทย" ซึ่งจะสามารถแจกจ่ายได้ถึง 10 ล้านสิทธิ์
ปัจจุบันยังอยู่ในขั้น "แนวคิด" เท่านั้น อย่างไรก็ตาม แนวคิดนี้เป็นประเด็นที่ต้องรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนอย่างใกล้ชิด เนื่องจากแม้นโยบายดังกล่าวจะมีเป้าหมายเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างผลกระทบและเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายโดยตรงให้กับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศเช่นกัน