พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “เกษตรวิถีไทย ศาสตร์และศรัทธา" รวมเคล็ดไม่ลับความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน 2-3 พ.ค.นี้

วันที่ 2-3 พฤษภาคนี้ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “เกษตรวิถีไทย ศาสตร์และศรัทธา” เพื่อสืบสานศาสตร์พระราชาและเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผสมผสานความเชื่อความศรัทธาเข้ากับการทำเกษตรกรรมอย่างลงตัว
งานนี้ถือเป็นศูนย์รวมของผู้ที่สนใจวิถีเกษตรยั่งยืน มุ่งเน้นการใช้ "ศาสตร์" แห่งนวัตกรรมการเกษตร ควบคู่ไปกับ "ศรัทธา" อันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวที่สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเกษตรกรรมทั่วประเทศ
ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่บีบให้เราต้องกลับมาพึ่งพาตนเองและสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน เพื่อรับมือกับความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน พร้อมกันนี้ยังมีการจัดอบรมวิชาของแผ่นดิน และ Workshop กว่า 8 วิชา ที่รวบรวมองค์ความรู้จากประสบการณ์ตรงของปราชญ์เกษตรมาร่วมถ่ายทอดเทคนิคเคล็ดลับดีๆ ให้กับประชาชนนำไปประยุกต์ให้สอดคล้องกับตนเองได้จริงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากนี้ยังเปิดเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในอาคารถ่ายทอดพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตร ห้ามพลาดกับการเลือกชม ชอปสินค้าเกษตรปลอดภัยจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ทั่วประเทศกว่า 100 ร้านค้า ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี
พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงที่ผนวกเข้ากับวิถีชีวิตไทย พร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นเข็มทิศในการดำเนินชีวิต และเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลอมรวมความเชื่อและความศรัทธาให้เข้ากับการทำเกษตรกรรมอย่างกลมกลืน ภายในงานมีการจัดแสดงนวัตกรรมเกษตรและวิถีพื้นบ้านผ่านนิทรรศการพิเศษที่น่าสนใจ อาทิ
นิทรรศการเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตร “พลิกวิกฤตพลังงาน ด้วยนวัตกรรมพึ่งตนเอง”
โดย อาจารย์สมบัติ วิสูตรพันธุ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและพลังงานอย่างยั่งยืน พร้อมสะท้อนแนวคิดการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นความพอดี ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อรับมือกับสภาวะความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและราคาพลังงานในปัจจุบัน โดยนำเสนอแนวทางการพึ่งตนเองที่เริ่มต้นจากระดับครัวเรือนไปจนถึงการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
นิทรรศการ “ทรัพยากรท้องถิ่น สู้วิกฤตปุ๋ยแพง” ซึ่งรวบรวม 4 สูตรปุ๋ยอินทรีย์ประสิทธิภาพสูงเพื่อเป็นทางเลือกในการลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร อาทิ ซุปเปอร์ปุ๋ยคอก ปุ๋ยใบไม้ ปุ๋ยขี้ไก่แช่น้ำ และปุ๋ยไส้เดือน
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการอบรมวิชาของแผ่นดิน และ Workshop กว่า 8 วิชา ที่กลั่นกรององค์ความรู้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น หลักสูตร ปุ๋ยทำเอง ลดต้นทุน ฝ่าวิกฤต อาจารย์ขวัญชัย รักษาพันธ์ “ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2555” เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ
จ.ฉะเชิงเทรา หลักสูตร นวัตกรรมพลังงานทางรอด อาจารย์คมสัน หุตะแพทย์ “ผู้อำนวยการชุมชนนิเวศ สันติวนา” กรุงเทพฯ หลักสูตร แป้งมันพื้นบ้าน สู่พิซซามูลค่าสูง อาจารย์กล้าจน จงใจจน จ.นครราชสีมา หลักสูตร ผลิตภัณฑ์นมควาย Go Global อาจารย์มนูญ ขันธุรา “เจ้าของแบรนด์กาสร” จ.ยโสธร หลักสูตร ปรุงดินดี ปลูกในพื้นที่จำกัด อาจารย์สุเทพ กุลศรี “ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาทางการเกษตร” จ.ปทุมธานี และหลักสูตร ข้าวแช่รามัญ ร่วมสมัย อาจารย์นิสากร กิตติธร “ร้านนิสากรข้าวแช่รามัญ” จ.ปทุมธานี
เต็มอิ่มไปกับสินค้าผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปคุณภาพจากเครือข่ายทั่วประเทศกว่า 100 ร้านค้า ทั้งผักสด ผลไม้ตามฤดูกาล และผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย ส่งตรงจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรง นอกจากนี้เปิดเข้าชมและเรียนรู้พระอัจฉริยภาพของ “กษัตริย์เกษตร” ผ่านนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ พร้อมสนุกกับภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ ในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม พิพิธภัณฑ์ดินดล พิพิธภัณฑ์วิถีเกษตรไทย นิทรรศการ “พระมารดาแห่งศิลปาชีพไทย” ภายในพิพิธภัณฑ์เกษตรคือชีวิต ฟรีตลอดงาน พร้อมกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและผู้ที่สนใจร่วมงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “เกษตรวิถีไทย
ศาสตร์และศรัทธา” ในวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์
0-2529-2212-13 หรือติดตามข้อมูลผ่านทาง Facebook และเว็บไซต์ www.wisdomking.or.th