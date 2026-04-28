ฉีกมายาคติ "ขุดคลองดีกว่า" นักยุทธศาสตร์ชี้ "แลนด์บริดจ์" 1 ล้านล้าน คือไพ่ตายพลิกโฉมเศรษฐกิจไทย

นักวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ คุณณัฏฐ์ มงคลนาวิน ที่ออกมาเบรกความคิดเดิมๆ โดยชี้ให้เห็นว่า โลกยุคใหม่ไม่ได้ต้องการแค่ "ทางผ่าน" แต่ต้องการ "จุดพักและกระจายสินค้า" พร้อมฟาด 4 เหตุผลเน้นๆ ว่าทำไมแลนด์บริดจ์ถึงตอบโจทย์ห่วงโซ่อุปทานโลก และเป็น "เกราะคุ้มกัน" ชั้นดีท่ามกลางความขัดแย้งของมหาอำนาจ
เมื่อวันที่ 27 เม.ย. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "ณัฏฐ์ มงคลนาวิน" นักวางแผนยุทธศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล ออกมาโพสต์ข้อความวิเคราะห์ยุทธศาสตร์โครงการ แลนด์บริดจ์ (Land Bridge) ซึ่งนำเสนอเหตุผลว่าทำไมโครงการนี้จึงตอบโจทย์ห่วงโซ่อุปทานโลกยุคใหม่มากกว่า "การขุดคลอง" โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"ในนาทีที่รัฐบาลเตรียมชงโครงการ แลนด์บริดจ์ (Land Bridge) มูลค่า 1 ล้านล้านบาท เข้า ครม. ในเดือนมิถุนายนนี้ กระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่หนาหูที่สุดคงหนีไม่พ้นคำถามที่ว่า "ใครจะบ้ามายกตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นจากเรือ แล้วใส่รถไฟไปลงเรืออีกฝั่งให้เสียเวลา? สู้ขุดคลองให้เรือวิ่งผ่านทีเดียวไม่ดีกว่าหรือ?"
ในฐานะนักยุทธศาสตร์ ผมอยากชวนทุกท่านถอดแว่นตาโลจิสติกส์แบบเดิมๆ แล้วมามอง "ความจริงชุดใหม่" ของโลกการค้ายุค 2026 ที่ความเร็วไม่ได้วัดกันแค่ที่น็อตของเรือ แต่วัดกันที่ "ความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน"
1. เลิกมอง Land Bridge เป็นแค่ "ทางลัด" แต่จงมองเป็น "โรงแยกสินค้าโลก"
ความเข้าใจผิดที่ใหญ่ที่สุดคือการคิดว่าเรือทุกลำจะขนตู้คอนเทนเนอร์จากต้นทางไปถึงปลายทางโดยไม่แวะพัก แต่ในความเป็นจริงโลกการเดินเรือใช้ระบบ Hub & Spoke มานานแล้ว เรือแม่ขนาดใหญ่ (Mothership) ไม่ต้องการเสียเวลาแวะทุกพอร์ตเล็กๆ สิ่งที่แลนด์บริดจ์มอบให้จึงไม่ใช่แค่ทางผ่าน แต่คือ "จุดถ่ายลำ (Transshipment Hub)":
การคัดแยกและกระจายสินค้า: สินค้าบางส่วนในตู้คอนเทนเนอร์อาจถูกนำลงเพื่อกระจายต่อผ่านรถไฟไปจีน หรือเพื่อนบ้านอาเซียน ซึ่งการวิ่งเรือผ่านคลองเฉยๆ ทำไม่ได้
การเพิ่มมูลค่า (Value-Added): สินค้าสามารถเข้าสู่ Free Trade Zone บนบกเพื่อทำการแบ่งบรรจุ (Break-bulk) หรือแปรรูปเบาก่อนส่งออกไปใหม่ นี่คือการสร้างรายได้ที่มากกว่าแค่ค่าผ่านทาง
2. มายาคติเรื่อง "การยกตู้เสียเวลา"
ในยุค 2026 เทคโนโลยี Automated Terminal และ Double-Stack Rail ทำให้การยกตู้คอนเทนเนอร์ทำได้รวดเร็วปานสายพานลำเลียง การรอคิวเข้าคลอง (Queueing Time) ที่บางครั้งต้องรอเป็นวันๆ ในเส้นทางเดินเรือหลัก อาจใช้เวลานานกว่าการยกตู้ขึ้นรถไฟความเร็วสูงที่วิ่งข้ามฝั่งเพียงไม่กี่ชั่วโมงเสียอีก
นอกจากนี้การขุดคลองยังมีต้นทุนทางยุทธศาสตร์ที่สูงเกินไป ทั้งเรื่องความมั่นคงจากการแยกแผ่นดิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ขัดต่อเกณฑ์การลงทุนระดับโลก (ESG)
3. ประโยชน์ส่วนเพิ่ม: มากกว่าแค่โลจิสติกส์
แลนด์บริดจ์ยังมี "มูลค่าแฝง" ที่จะเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) ของเรา:
Strategic Energy Hub: สามารถวางระบบท่อส่งน้ำมันและก๊าซ (Pipeline) ขนานไปกับเส้นทางราง ช่วยให้มหาอำนาจที่กระหายพลังงานมีทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าการส่งผ่านพื้นที่ขัดแย้ง
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง: การที่มีสินค้ามาพักบนบก จะดึงดูดอุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนและศูนย์กระจายสินค้าไฮเทคมาตั้งฐานผลิตในไทย
การพัฒนาคน: ไทยจะยกระดับจาก "ผู้ใช้แรงงาน" ไปสู่ "ผู้บริหารจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์" ระดับสากล
4. วาล์วระบายความเครียดของมหาอำนาจ
แลนด์บริดจ์คือ "เกราะคุ้มกันภูมิรัฐศาสตร์" ชั้นดี เมื่อช่องแคบมะละกาถึงจุดวิกฤต และช่องแคบฮอร์มุซเสี่ยงต่อภาวะสงคราม โลกต้องการเส้นทางที่มหาอำนาจทุกฝ่ายสามารถ "ร่วมเป็นเจ้าของ" (Global Public Goods) การที่สินค้าถูกยกขึ้นมาอยู่บนบกไทย ทำให้เรามีอำนาจในการบริหารจัดการ (Leverage) สูงกว่าการปล่อยให้เรือวิ่งผ่านน่านน้ำไปเฉยๆ
บทวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์และข้อควรระวัง โดย ณัฏฐ์ มงคลนาวิน
"ทรัพยากรล้ำค่า มักมาพร้อมภัยคุกคามเสมอ แต่ถ้าเราบริหาร 'ความเป็นเจ้าของ' ให้เป็นเกราะคุ้มกัน... แลนด์บริดจ์จะเป็นทางออกที่ยั่งยืนที่สุดของคนไทยครับ"
อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้คือบทวิเคราะห์ตามทิศทางยุทธศาสตร์ปัจจุบัน ซึ่งเราคงต้องรอสรุปที่ชัดเจนจากรัฐบาลอีกครั้งว่าจะมีรายละเอียดอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ โดยเฉพาะเรื่องกติกาการประมูลในไตรมาส 3 และสัดส่วนการร่วมทุนสากล ที่จะเป็นตัวตัดสินว่าแลนด์บริดจ์จะเป็นหมากที่ทำให้ไทยรุ่งโรจน์ หรือจะกลายเป็นกับดักที่มหาอำนาจใช้เป็นสมรภูมิ"