เตือนภัยสุขภาพ "ภาวะก้างปลาเคลื่อนที่" ทะลุผิวหนัง แพทย์ชี้อันตรายถึงชีวิต พร้อมแนะวิธีรับมือที่ถูกต้อง

กลายเป็นเรื่องราวอุทาหรณ์เตือนภัยสุขภาพที่สร้างความตกตะลึงในโลกออนไลน์ เมื่ออดีตพยาบาลวิชาชีพแชร์ประสบการณ์สุดระทึก "ก้างปลาติดคอ" ก่อนจะเคลื่อนตัวทะลุออกมานอกผิวหนังบริเวณลำคอ ล่าสุดเพจดัง "Drama-Addict" ออกมาให้ความรู้ทางการแพทย์ ชี้เป็นภาวะอันตรายที่อาจถึงแก่ชีวิตได้ พร้อมเตือนประชาชนห้ามใช้วิธีกลืนข้าวปั้นดันก้าง หรือดึงออกด้วยตัวเองเด็ดขาด
สืบเนื่องจากกรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Rungravee Chaiwirattikul ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพวัยเกษียณ ได้โพสต์เล่าประสบการณ์ก้างปลาติดคอ โดยระบุว่าตนได้ไปพบแพทย์ถึง 3 ท่าน ซึ่งแพทย์ต่างให้ความเห็นตรงกันว่าไม่น่าจะมีก้างปลาติดอยู่แล้ว เนื่องจากไม่มีอาการเจ็บคอเวลากลืนอาหาร ทว่าเธอกลับมีอาการปวดบริเวณข้างคอด้านนอก หรือบริเวณหลังใบหู จึงได้เฝ้าสังเกตและคลำสำรวจด้วยตัวเองทุกวัน จนเริ่มสงสัยว่าก้างปลาสามารถทิ่มทะลุออกมาด้านนอกได้หรือไม่
กระทั่งช่วงกลางดึกของวันที่ 24 เม.ย.ที่ผ่านมา เธอคลำพบปลายแหลมใต้ผิวหนังอย่างชัดเจน และในเช้าวันที่ 25 เม.ย. ขณะกำลังล้างหน้า ปลายก้างปลาดังกล่าวได้โผล่พ้นผิวหนังออกมาจนสะดุดมือ เธอจึงตัดสินใจดึงออกด้วยตัวเอง ปรากฏว่าเป็นก้างปลาขนาดยาวตามคาด และมีเลือดพุ่งตามออกมาทันที โดยเจ้าของโพสต์ระบุว่า นี่คือประสบการณ์ที่ประหลาดที่สุดในชีวิต และนับว่าโชคดีมากที่ก้างปลาพุ่งออกมาด้านนอก โดยไม่ทิ่มเข้าไปในอวัยวะสำคัญหรือส่วนสมอง
ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 27 เม.ย. เพจเฟซบุ๊ก "Drama-Addict" ได้ออกมาโพสต์ให้ความรู้ถึงปรากฏการณ์ดังกล่าว โดยระบุว่า ในทางการแพทย์เรียกภาวะก้างปลาทิ่มทะลุหลอดอาหารออกมาสู่เนื้อเยื่อด้านนอกนี้ว่า "Extraluminal migration of ingested fish bone" (ภาวะก้างปลาเคลื่อนที่) ซึ่งก้างจะค่อยๆ เคลื่อนตัวผ่านผนังหลอดอาหารออกมา จนทำให้ผู้ป่วยมีอาการบวม แดง หรือคลำพบก้อนที่คอด้านนอก และในบางรายอาจพบปลายก้างทิ่มทะลุผิวหนังออกมาให้เห็นดังเช่นกรณีนี้
ทางเพจยังได้เน้นย้ำถึงอันตรายของภาวะนี้ว่า สามารถส่งผลถึงชีวิตได้หากก้างปลาเคลื่อนไปทิ่มถูกเส้นเลือดใหญ่ในลำคอ ซึ่งอาจทำให้เลือดออกอย่างรุนแรง (ดังเช่นกรณีในข่าวที่ดึงออกมาแล้วมีเลือดพุ่ง) นอกจากนี้ ยังเสี่ยงต่อการเกิดภาวะติดเชื้อในชั้นลึกของลำคอ (Deep neck infection) ที่หากลุกลามกลายเป็นฝีหนองลามลงไปถึงช่องอกและหัวใจ ก็จะมีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เช่นกัน
พร้อมกันนี้ ได้มีข้อแนะนำและคำเตือนที่สำคัญสำหรับประชาชน หากเกิดเหตุก้างปลาติดคอ ดังนี้
1. ห้ามทำตามความเชื่อโบราณ การกลืนปั้นข้าวเหนียวหรือกล้วยเพื่อหวังดันก้างให้หลุด เป็นสิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาด เพราะจะยิ่งเป็นการกดให้ก้างปลาทิ่มลึกลงไปกว่าเดิม
2. ห้ามดึงก้างออกด้วยตัวเอง หากคลำพบหรือมีปลายก้างโผล่ออกมานอกผิวหนัง ห้ามดึงออกเองโดยเด็ดขาด เพราะก้างอาจอยู่ติดกับเส้นเลือดสำคัญและทำให้เกิดการฉีกขาดได้
3. รีบพบแพทย์ทันที หากรู้ตัวว่าก้างปลาติดคอแล้วเอาไม่ออก หรือเริ่มคลำพบก้อนผิดปกติที่บริเวณลำคอ ควรรีบไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการรักษาอย่างปลอดภัยและถูกวิธี
