Agential Cannabis 2026 จัดงาน “ประชุมและแสดงสินค้าอุตสาหกรรมกัญชาทางการแพทย์” ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ณ ไบเทค บางนา 23-24 ก.ย. นี้

Agential Cannabis จัดงานประชุมและแสดงสินค้าอุตสาหกรรมกัญชาทางการแพทย์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) โดยผู้เข้าร่วมครอบคลุมตั้งแต่ผู้เพาะปลูก ผู้ผลิตที่ได้รับใบอนุญาต ไปจนถึงผู้ซื้อและผู้ประกอบการในรูปแบบ B2B ในระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2026 ณ Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC)
อุตสาหกรรมกัญชาทางการแพทย์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) เริ่มขยายตัวไปสู่การผลิตในระดับเชิงพาณิชย์มากขึ้นกว่าช่วงเริ่มต้น กฎระเบียบในหลายประเทศเริ่มชัดเจนขึ้น มาตรฐาน GMP ถูกนำมาใช้จริง และเริ่มมีการส่งออกข้ามประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะประเทศออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และทวีปยุโรป
สำหรับผู้ประกอบการในสายการปลูก สกัด และสำหรับผู้ประกอบการในสายการผลิต ทั้งผู้เพาะปลูก ผู้สกัด และผู้ส่งออกระดับอุตสาหกรรม วันนี้โจทย์หลักจึงไม่ได้อยู่ที่การตั้งคำถามถึง 'ศักยภาพ' อีกต่อไป แต่เป็นเรื่องของการบริหารจัดการ ปริมาณการผลิต มาตรฐานที่สม่ำเสมอ และ การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อตอบรับความต้องการของตลาดโลก
ในประเทศไทย ช่วงกลางปี 2025 มีการปรับกรอบกฎหมายกลับมาเน้นการใช้เพื่อการแพทย์ โดยกำหนดให้เข้าถึงผ่านใบสั่งแพทย์เป็นหลัก หลังจากนั้นตัวเลขในอุตสาหกรรมก็ขยับขึ้นค่อนข้างเร็ว ฟาร์มที่ได้มาตรฐาน GACP เพิ่มจากราว 150 แห่งเป็นเกือบ 220 แห่งภายในเวลาไม่นาน และกองควบคุมยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า มีการออกใบอนุญาตสกัดแล้ว 38 ใบ และใบอนุญาตส่งออก 4 ใบ โดยมีประเทศออสเตรเลีย เป็นตลาดปลายทางสำคัญ ภาพรวมเริ่มเห็นการเติบโตจากแค่โครงสร้าง ไปสู่การซื้อขายและการส่งออกจริงมากขึ้น
โดย Austranna เป็นผู้สนับสนุนหลักของงาน Agential Cannabis 2026 เป็นผู้เพาะปลูกและผู้ผลิตกัญชาทางการแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาต และกำลังเตรียมเก็บเกี่ยวผลผลิตเชิงพาณิชย์ล็อตแรกภายในปีนี้ จากโรงงานระบบปิดขนาด 1 เฮกตาร์ (6.25 ไร่) ซึ่งออกแบบรองรับการขยายในอนาคตได้ถึง 5 เฮกตาร์ (31.25 ไร่) ผลผลิตมีแผนกระจายไปยังผู้จัดจำหน่าย ร้านขายยา และบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในประเทศออสเตรเลียและต่างประเทศ
ทางด้าน Bryan Ebstyne ซีอีโอ Austranna เตรียมขึ้นเวทีแชร์ประสบการณ์ตรงจากการปั้นโปรเจกต์ในรัฐควีนส์แลนด์ โดยเจาะลึกเรื่องการนำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ควบคู่กับมาตรฐาน GMP ในโรงงานระบบปิด พร้อมร่วมวงเสวนาในอีกหลายหัวข้อเพื่อถ่ายทอดเทคนิคการบริหารจัดการฟาร์มจากมุมมองของผู้ลงมือทำจริง
“สิ่งที่พวกเราให้ความสำคัญมาตลอดคือการออกแบบโรงงานอย่างละเอียดรอบคอบ การคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีคุณภาพ และกระบวนการผลิตที่เชื่อถือได้ เพื่อส่งมอบสินค้าที่ได้มาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการและบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งงาน Agential Cannabis ถือเป็นโอกาสที่ดีมากที่เราจะได้เรียนรู้ร่วมกับทั้งภาครัฐ เกษตรกรผู้เพาะปลูก และเหล่าผู้นำในอุตสาหกรรมทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) พร้อมกับร่วมผลักดันการเติบโตของวงการไปพร้อมกัน เราจึงภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนงานนี้ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก” Bryan Ebstyne กล่าว
การประชุมถูกออกแบบโดยยึด 6 หัวข้อสำคัญ ได้แก่ ตลาด การผลิต พันธุกรรม AI และเทคโนโลยี กฎระเบียบ และการรักษาทางการแพทย์ ผู้บรรยายที่เข้าร่วมเป็นผู้ปฏิบัติงานจริงในอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการฟาร์ม ผู้พัฒนาสายพันธุ์และผู้ขับเคลื่อนการขายในระดับอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
โดยผู้บรรยายประกอบด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจากโรงงานปลูกในระบบปิด (indoor) ขนาดใหญ่และทันสมัยจากแคนาดา ออสเตรเลีย ไทย เนเธอร์แลนด์ แอฟริกาใต้ และนิวซีแลนด์ รวมถึงผู้ให้บริการด้านพันธุกรรมจากสหรัฐอเมริกา ผู้เพาะพันธุ์ ผู้ซื้อจากยุโรป ออสเตรเลีย และแคนาดา ตลอดจนแพทย์ นักวิชาการ ผู้พัฒนาเทคโนโลยีชั้นนำ และผู้นำสมาคมอุตสาหกรรมจากสหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป และไทย ทั้งนี้ ผู้แทนจากภาครัฐของไทยมีกำหนดจะประกาศยืนยันภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
ในส่วนของงานแสดงสินค้า จะรวบรวมผู้ซื้อ ผู้ผลิต และผู้ให้บริการจากทั้งไทยและต่างประเทศ ครอบคลุมทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมกัญชาทางการแพทย์ โดยมีผู้ร่วมจัดแสดงที่ยืนยันแล้วอาทิ HY-GEN Nutrients จากออสเตรเลีย บริษัท ทีเอ็นอาร์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (TNRBio) จากไทย และ Umami Seed Co. จากสหรัฐอเมริกาควบคู่ไปกับโซนจัดแสดงฟาร์มไทย (Thai Farm Pavilion) ซึ่งรวบรวมฟาร์มที่ได้รับมาตรฐาน GACP และเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้พบปะและเจรจาธุรกิจโดยตรงกับผู้เพาะปลูกและผู้แปรรูปในไทย
