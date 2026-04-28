ยัวซ่า (YUASA) ผนึกกำลัง Y-Speed จัดงานใหญ่ “Future Forward Dealer Conference” เปิดตัวแบตเตอรี่รุ่นใหม่ TZ5 และ TZ7 รุกตลาด Mass เต็มรูปแบบ พร้อมทัพศิลปินดังร่วมฉลอง

กรุงเทพฯ, 25 เมษายน 2569 บริษัท ยัวซ่า แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำระดับโลกด้านแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ ตอกย้ำความเป็นเบอร์หนึ่งในตลาด จัดงานประชุมตัวแทนจำหน่ายสุดยิ่งใหญ่ “Yuasa & Y-Speed Future Forward Dealer Conference” ณ โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เพื่อประกาศทิศทางธุรกิจและโชว์ศักยภาพความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ พร้อมเปิดตัวสินค้าใหม่ของแบรนด์ในเครืออย่าง ‘วาย สปีด’ (Y-Speed) รุ่นใหม่ล่าสุด TZ5 และ TZ7 มุ่งเป้าขยายฐานลูกค้ากลุ่ม Mass ทั่วประเทศอย่างเต็มรูปแบบ
ภายในงาน ยัวซ่า ได้ตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำด้วยการจัดแสดงรถจักรยานยนต์จากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกที่ไว้วางใจเลือกใช้แบตเตอรี่ยัวซ่าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในการประกอบรถ (OEM) สะท้อนถึงมาตรฐานคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอสินค้าประเภทแบตเตอรี่รถยนต์ที่ครบครัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายในปัจจุบัน
คุณสึเนะโนริ โยชิมูระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) กล่าวว่า “ประเทศไทยมีรถจักรยานยนต์กว่า 23–24 ล้านคัน และมากกว่า 90% ถูกใช้งานในชีวิตประจำวัน ซึ่งสะท้อนว่ารถจักรยานยนต์เป็นส่วนสำคัญของวิถีชีวิตคนไทย YUASA จึงมุ่งมั่นพัฒนาแบตเตอรี่คุณภาพสูงเพื่อสนับสนุนการใช้ชีวิตของผู้คนในทุกวัน ตลาดประเทศไทยจึงมีความสำคัญอย่างมากสำหรับเรา และเป็นเหตุผลที่เราพัฒนาแบรนด์ Y-Speed ขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานในกลุ่มรถครอบครัวและสกู๊ตเตอร์ ซึ่งเป็นกลุ่มหลักของตลาดไทย”
สำหรับไฮไลท์ที่สร้างความคึกคักให้กับงาน คือพิธีเปิดสุดโฉบเฉี่ยวในรูปแบบพาเหรด นำโดย “แพร ทวินันท์” อินฟลูเอนเซอร์สาวชื่อดังในวงการมอเตอร์ไซค์ พร้อมด้วยความบันเทิงระดับจัดเต็มจากการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินตัวแม่ “ญาญ่าหญิง (Yaya Ying)” และ “ไชน่าดอลล์ (China Dolls)” ที่มาร่วมสร้างสีสันและเฉลิมฉลองความสำเร็จร่วมกับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
นอกจากความร่วมมือทางธุรกิจ ยัวซ่ายังได้จัดกิจกรรมคืนกำไรครั้งใหญ่ผ่านการจับรางวัล Lucky Draw มอบโชคให้แก่ตัวแทนจำหน่าย รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท โดยมีรางวัลใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์รุ่นพิเศษ Limited Edition จากแบรนด์ยัวซ่า ทั้งรุ่น Honda Scoopy และ Yamaha Fazzio เพื่อแทนคำขอบคุณพันธมิตรทางการค้าที่ร่วมเติบโตไปด้วยกัน
คุณสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (COO) กล่าวเสริมว่า “จุดแข็งของ YUASA คือความน่าเชื่อถือในระดับ OEM ที่ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ชั้นนำเลือกใช้ ควบคู่กับคุณภาพและเทคโนโลยีที่เราพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เรามีทั้งแบรนด์หลักระดับพรีเมียม และแบรนด์ Y-Speed ที่ตอบโจทย์ตลาด Mass ทำให้สามารถแข่งขันได้ในทุกเซกเมนต์ พร้อมกันนี้ เรายังให้ความสำคัญกับดีลเลอร์ในฐานะพาร์ทเนอร์ระยะยาว โดยสนับสนุนทั้งสินค้า ความรู้ และกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการทำตลาดแบบครบวงจร เพื่อสร้าง Engagement และเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน”
การเคลื่อนไหวครั้งนี้ของยัวซ่าและแบรนด์ในเครืออย่าง Y-Speed ไม่เพียงแต่เป็นการเปิดตัวสินค้าใหม่เท่านั้น แต่ยังเป็นการยืนยันถึงความพร้อมในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและขยายส่วนแบ่งการตลาดในประเทศไทยภายใต้คอนเซปต์ “Future Forward” อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน