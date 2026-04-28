สัญญาณสีแดง! รพ.รัฐเกินครึ่งวิกฤตหนัก งบติดลบสะสม 1.5 หมื่นล้าน กระทบบัตรทอง 47 ล้านคน

เพจประสบการณ์ของพี่ทอมเองครับ หยิบประเด็นร้อนจาก นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย มาตีแผ่ความจริงที่คนไทยต้องรู้ เมื่อระบบโรงพยาบาลรัฐเข้าสู่ภาวะ "เผาจริง" รพ. กว่า 55% ตกอยู่ในสภาพล้มละลายช้าๆ พร้อมเตือนสติประชาชน... หากระบบบัตรทองพังทลาย เงินเก็บทั้งชีวิตของคุณอาจต้องมลายหายไปกับค่ารักษาพยาบาลใน รพ. เอกชน
เมื่อวันที่ 27 เม.ย. เพจ "ประสบการณ์ของพี่ทอมเองครับ" ของ ศิวัตม์ เชาว์วรวิญญู นักธุรกิจและนักลงทุนที่เน้นแบ่งปันความรู้ด้านการเงิน การลงทุน และมุมมองการใช้ชีวิต ออกมาโพสต์ข้อความงวิกฤตสาธารณสุขไทยที่ นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัยออกมาเตือนถึงภาวะ "เผาจริง" ของระบบโรงพยาบาลรัฐ ชี้ หากไม่เร่งแก้ไข ประชาชนจะต้องเจอภาวะ คิวรอนานขึ้น ยาขาดสต๊อก และเครื่องมือแพทย์ชำรุด จนสุดท้ายอาจถูกบีบให้ต้องควักเงินเก็บทั้งชีวิตไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแทน ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
""ปีนี้เผาจริง ผมเตือนมาตลอด!" นี่คือเสียงสะท้อนที่สั่นสะเทือนวงการสาธารณสุขจาก นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย (สมาชิกวุฒิสภา และแพทย์ที่คลุกคลีในระบบ) ที่ออกมาเปิดเผยความจริงอันโหดร้ายว่า "ระบบโรงพยาบาลรัฐกำลังจะล้มละลาย" และคนที่ต้องรับกรรมหนักที่สุดคือ... ประชาชนตาดำๆ อย่างพวกเรา!
สัญญาณเตือนภัยระดับสีแดง! รพ.รัฐ 55% "ถังแตก" หมอ-พยาบาลเตรียมสมองไหล... คนไข้บัตรทอง 47 ล้านคนเตรียมรับแรงกระแทก!
ย้ำก่อนแชร์: ไม่มีใครคิดจะล้มเลิก "บัตรทอง" แต่ถ้าไม่พูดความจริงและเร่งแก้ไข ระบบนี้จะพังทลายลงมาเอง! และนี่คือ 3 วิกฤตใหญ่ที่กำลังจะทำให้สาธารณสุขไทยถึงทางตัน:
วิกฤตที่ 1: ตัวเลขสยองขวัญ... รพ.รัฐเกินครึ่ง "ล้มละลายช้าๆ"
สถิติล่าสุดชี้ชัดว่า โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 902 แห่งทั่วประเทศ มีเงินบำรุง "ติดลบ" ไปแล้วถึง 495 แห่ง! (คิดเป็น 55%) ที่น่าตกใจคือ ย้อนไปปี 2566 ตัวเลขนี้เพิ่งอยู่ที่ 18%... แค่ 2 ปี พุ่งพรวดเป็น 55% เงินในระบบหายไปปีละ 15,000 ล้านบาท!
ลองคิดภาพตามครับ รพ.ไม่มีเงิน = ซื้อยาไม่ได้ ซ่อมเครื่องมือแพทย์ไม่ได้ ไม่มีเงินจ่ายโอทีให้พนักงาน... คำถามคือ แล้วจะเอาอะไรมารักษาคนไข้?
วิกฤตที่ 2: ศึกเมืองหลวง หั่นงบหน้าตาเฉย
เครือข่ายโรงเรียนแพทย์ (UHOSNET) เตรียมฟ้อง สปสช.เขต 13 (กรุงเทพฯ) หลังมีมติเปลี่ยนวิธีจ่ายเงินค่ารักษาผู้ป่วยนอก ทำให้ รพ. ถูกหั่นรายได้หายไป 12-21% ทันที! ที่ช็อกกว่าคือ มตินี้ออกโดยประธานแต่เพียงผู้เดียว ทั้งที่มีคนค้าน รพ.ใหญ่ใน กทม. ที่ต้องรับคนไข้ส่งต่อจากทั่วประเทศกำลังถูกบีบให้ขาดทุนหนักกว่าเดิม!
วิกฤตที่ 3: หมอ-พยาบาลชนบท กำลังจะหายเกลี้ยง!
รู้หรือไม่? สิ่งที่รั้งให้บุคลากรการแพทย์ยอมเหนื่อยทำงานในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร คือเงินค่าตอบแทนพิเศษ (ฉ.11)
แต่ปัจจุบัน รัฐบาลที่เคยอุดหนุนให้ 100% กลับหั่นงบเหลือให้แค่ 20%! ภาระอีก 80% (กว่า 5,000 ล้านบาท/ปี) รพ.ที่ถังแตกอยู่แล้วต้องไปควักเนื้อจ่ายเอง
ผลคือ... ตอนนี้หลาย รพ. ค้างจ่ายเงินหมอและพยาบาล! ถ้าคนทำงานไม่ได้เงิน พวกเขาก็ไม่มีเหตุผลที่จะทนเหนื่อย ลาออกไปอยู่ รพ.เอกชนในเมืองดีกว่า แล้วประชาชนในต่างจังหวัดจะเหลือใครดูแล?
แล้วเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับกระเป๋าตังค์และชีวิตเรา?
คนไทยกว่า 47 ล้านคนใช้สิทธิ "บัตรทอง" หากฟันเฟืองเหล่านี้พังทลาย สิ่งที่คุณจะต้องเจอเมื่อเดินเข้าโรงพยาบาลคือ:
คิวรอคอยที่ยาวเป็นชาติ เพราะหมอและพยาบาลลาออกหมด
ยาขาดสต๊อก เครื่องมือแพทย์เสียแต่ไม่มีงบซ่อม
สุดท้าย... ถ้าไม่อยากรอจนอาการหนัก คุณก็ต้องควักเงินเก็บทั้งชีวิตไปพึ่ง รพ.เอกชน!
ระบบสาธารณสุขที่ดี คือความมั่นคงของชาติที่ไม่แพ้เศรษฐกิจหรือการทหารครับ วันนี้ "สัญญาณเตือนภัย" ดังลั่นแล้ว"