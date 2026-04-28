พม.จับมือ ลอรีอัล ขับเคลื่อนทักษะอาชีพสตรีไทย สู่รายได้มั่นคง

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด แถลงความสำเร็จของโครงการ “Beauty for a Better Life” ระยะที่ 1 มุ่งพัฒนาทักษะอาชีพด้านเสริมสวยให้แก่สตรีและกลุ่มเปราะบาง เพื่อสร้างโอกาสในการมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง พร้อมประกาศต่อยอดระยะที่ 2 หวังขยายผลเพิ่มโอกาสและพัฒนาความเข้มข้นของทักษะ
นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวว่า ผลการดำเนินงานในระยะที่ 1 ของโครงการสอนทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต “Beauty for a Better Life” ที่ทางกรมฯ ได้ดำเนินการร่วมกับลอรีอัลตั้งแต่ปี 2566 สามารถสร้างผลลัพธ์เชิงประจักษ์ได้อย่างชัดเจน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมแล้วกว่า 600 คน ในหลายพื้นที่ และมากกว่า 70% สามารถนำทักษะไปประกอบอาชีพจริง สร้างรายได้ และนำไปใช้ในครัวเรือนเพื่อลดค่าใช้จ่าย ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของสตรีและกลุ่มเปราะบาง ที่ผ่านมากรมฯ ได้เพิ่มการฝึกอบรมในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ใน 6 จังหวัด ร่วมกับลอรีอัล และพร้อมเพิ่มการฝึกอบรมในจังหวัดอื่นๆ เพื่อขยายผลในระยะที่ 2
ความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึง ศักยภาพของโมเดลความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาทักษะอาชีพที่สามารถต่อยอดสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ และลดช่องว่างระหว่างเพศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ภายใต้บริบทระดับโลก ความเสมอภาคระหว่างเพศยังคงเป็นความท้าทายสำคัญ โดยรายงาน Global Gender Gap Report 2025 ระบุว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 66 ของโลกที่ยังคงมีช่องว่างระหว่างเพศในหลายมิติ โดยเฉพาะด้านโอกาสทางเศรษฐกิจและการเข้าถึงอาชีพ
“ข้อมูลระดับโลกสะท้อนอย่างชัดเจนว่า แม้ประเทศไทยจะมีพัฒนาการด้านความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงมีช่องว่างที่ต้องได้รับการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในมิติด้านโอกาสทางเศรษฐกิจ โครงการนี้จึงเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างทักษะ สร้างอาชีพ และเปิดโอกาสให้ผู้หญิงสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง ซึ่งไม่เพียงยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้หญิง แต่ยังเป็นรากฐานสำคัญของความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว” อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกล่าว
ด้าน นางสาวอรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กรและสื่อสารสัมพันธ์ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า โครงการ Beauty for a Better Life เป็นหนึ่งในพันธกิจระดับโลกภายใต้มูลนิธิลอรีอัล ซึ่งดำเนินการใน 23 ประเทศทั่วโลก โดยมุ่งใช้ “ความงาม” เป็นเครื่องมือในการสร้างโอกาสและ
เปลี่ยนแปลงชีวิต เพื่อลดผลกระทบรุนแรงจากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อผู้หญิง เราเชื่อว่า “ความงามมีคุณค่า” ไม่ใช่เพียงเรื่องภาพลักษณ์ภายนอก แต่เป็นพลังที่ช่วยสร้างอาชีพ เสริมสร้างความมั่นใจ สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกโดยเปิดโอกาสให้ผู้หญิงยืนหยัดในสังคมได้อย่างเข้มแข็ง ภายใต้โปรแกรมด้านความยั่งยืน “L’Oréal For The Future” ลอรีอัล กรุ๊ป ได้ตั้งเป้าหมายในการช่วยเหลือสตรีและกลุ่มเปราะบางเข้าถึงอาชีพและโอกาสทางเศรษฐกิจ 1 แสนคนทั่วโลกภายในปี 2030 ผ่านโครงการต่างๆ ซึ่งขณะนี้สามารถดำเนินงานได้เกินเป้าหมายแล้ว และโครงการ Beauty for a Better Life นับเป็นโครงการหลักในการทำให้เป้าหมายนี้สำเร็จ และเราจะยังคงเดินหน้าดำเนินงานต่อไปเพื่อขยายโอกาสให้ได้มากที่สุด
“สำหรับประเทศไทย ลอรีอัล กรุ๊ป ได้นำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมาตรฐานระดับโลกมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพเสริมสวยควบคู่กับทักษะชีวิต (Soft Skills) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างรายได้มั่นคงในระยะยาว ทั้งจากการจ้างงานและการเป็นเจ้าของกิจการเสริมสวย สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัว ที่ผ่านมา ลอรีอัล ได้พัฒนาครูผู้ฝึกสอนที่ศูนย์เรียนรู้ฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างเข้มแข็ง รวมถึงสนับสนุนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนที่มีคุณภาพ สำหรับแผนการดำเนินงานในระยะที่ 2 ของโครงการ “Beauty for a Better Life” บริษัทฯ ตั้งเป้าขยายจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการภายใต้ความร่วมมือกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวให้ครบ 1,500 คนภายในระยะเวลา 5 ปี ควบคู่กับการพัฒนาหลักสูตรให้สอดรับกับแนวโน้มอุตสาหกรรมความงาม และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงอาชีพให้ครอบคลุมทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น”
“Beauty for a Better Life” นับเป็นต้นแบบโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการร่วมกันขับเคลื่อน “สังคมแห่งโอกาส” โดยมุ่งลดช่องว่างทางสังคมและความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างศักยภาพของผู้หญิง และยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน พร้อมเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยในอนาคต ตลอดจนสร้างรากฐานกำลังแรงงานคุณภาพที่สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระยะยาว และเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจฐานรากให้ขับเคลื่อนได้อย่างมั่นคง