ซีพี ออลล์ รับรางวัล MEA ENERGY AWARDS 2025 ตอกย้ำแนวทางบริหารพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่การดูแลสิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ได้รับรางวัล MEA ENERGY AWARDS 2025 จากการไฟฟ้านครหลวง (MEA) โดยมีร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จำนวน 8 สาขา ผ่านเกณฑ์และได้รับตราสัญลักษณ์ระดับ STANDARD ในกลุ่มประเภทร้านค้าขนาดเล็ก/ร้านสะดวกซื้อ ทั้ง 8 สาขาที่ได้รับรางวัล ได้แก่ สาขาวิภาวดี 62, สาขาบางกอกบูลเลอวาร์ด เฟส 2 ราชพฤกษ์, สาขารามคำแหง 52/2 จุด 2, สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน, สาขาสวนผัก ซอย 7, สาขาหมู่บ้านร่มเย็น, สาขา LPN อ่อนนุช ลาดกระบัง 2 และสาขา LPN ลาดปลาเค้า
ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 โดยมีนายณฐภน จิรนันทกร ผู้จัดการฝ่าย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับมอบจาก นายดิชวัฒน์ จันทร์อี่ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง
รางวัล MEA ENERGY AWARDS 2025 เป็นโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 8 ของการไฟฟ้านครหลวง (MEA) ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภายใต้แนวคิด “การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพอากาศได้มาตรฐาน” โดยมีเกณฑ์พิจารณาหลัก 2 ด้าน ได้แก่
• ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (MEA Index)
• คุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ: Indoor Air Quality)
การที่ซีพี ออลล์ ยังคงได้รับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เข้าร่วมการประเมินเมื่อปี 2564 (MEA ENERGY AWARDS 2021) สะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคารตามเกณฑ์มาตรฐาน
บริษัทฯ ดำเนินงานภายใต้แนวคิด “7 Go Green” เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการลดการใช้พลังงานและทรัพยากรในกระบวนการดำเนินงาน พร้อมทั้งตระหนักถึงความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และมุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบตลอด ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน