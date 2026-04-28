“ศุภจี” แจงดึงอินฟลูฯ ทำ Live Commerce ระบายทุเรียน รับมือผลผลิตพุ่ง 33% ยันโปร่งใส-ไม่เอื้อประโยชน์ใคร

หลังมีกระแสการจับมืออินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอย่าง "พิมรี่พาย" ไลฟ์สดขายทุเรียน ล่าสุด "ศุภจี สุธรรมพันธุ์" รมว.พาณิชย์ โพสต์ชี้แจง ย้ำนี่คือกลยุทธ์เชิงรุกรับมือผลผลิตทุเรียนที่ปีนี้พุ่งสูงกว่าปีก่อนถึง 33% หวังใช้ Live Commerce กระจายของไว สกัดปัญหาทุเรียนล้นตลาด พร้อมการันตีผู้บริโภคได้ของดี "ตรงปก" แน่นอน เพราะหน่วยงานรัฐจับตาดูอย่างใกล้ชิด!
วันนี้ (28 เม.ย.) ศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ออกมาโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว ชี้แจงการทำ Live Commerce ขายทุเรียน โดยได้ระบุข้อความว่า
“ขออนุญาตอธิบายประเด็นการทำ ‘ไลฟ์ คอมเมิร์ซ’ (Live Commerce) ขายผ่านช่องทางออนไลน์ ที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ เพิ่มเติมดังนี้ นะคะ
1) เราคาดการณ์ว่าปีนี้จะมีผลผลิตทุเรียนมากกว่าปีก่อน 33%
2) เราจึงมีการวางแผนการตลาดเชิงรุก ทั้งการตลาดภายในและตลาดต่างประเทศ เพื่อไม่ให้มีผลผลิตส่วนเกิน แล้วมาแก้ที่ปลายเหตุ
3) หนึ่งในช่องทางการตลาด คือ Live Commerce ซึ่งจะสามารถช่วยกระจายสินค้าได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง
4) เราได้มีการทำงานร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์หลายคนทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งแต่ละท่านมีวิธีการตลาดที่แตกต่างกันไป โดยกระทรวงไม่ได้มีการสนับสนุนรายใดเป็นพิเศษค่ะ
5) ในส่วนของคุณพิมรี่พาย ทราบว่าเธอมีความตั้งใจจะช่วยเหลือเกษตรกร โดยการซื้อ/ขายเป็นการตกลงตามความพอใจระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ สำหรับเทคนิคการขายและการทำโปรโมชันของคุณพิมรี่พายอาจจะมีเงื่อนไข หรือเงื่อนเวลาเฉพาะของเธอ
ส่วนที่หลายคนกังวลว่าสินค้าอาจจะไม่ตรงปก เข้าใจว่าไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นนะคะ เพราะกระแสตอบรับจากพี่น้องประชาชนแรงมากขนาดนี้ จะเป็นที่จับตา และหน่วยงานกำกับดูแลก็ควรติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วค่ะ
6) ส่วนเรื่องราคาทุเรียน ณ ปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่ดีตามที่โฆษกกระทรวงพาณิชย์ได้ให้ข้อมูลไปแล้วว่า ราคาท้องตลาด เกรดส่งออก AB อยู่ที่กิโลกรัมละ 135-150 บาท เกรด C อยู่ที่กิโลกรัมละ 90-100 บาท เกรด D อยู่ที่กิโลกรัมละ 70-80 บาท เกรดคละอยู่ที่กิโลกรัมละ 125-130 บาท โดยในแต่ละช่วงราคาจะแตกต่างกันตามคุณภาพของผลผลิต
ขอเรียนว่า วัตถุประสงค์ของความร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ ในการทำ Live Commerce ก็เพื่อบริหารจัดการผลผลิตส่วนเกินที่กำลังจะออกมามาก และเพื่อให้ผลผลิตส่งถึงมือผู้บริโภค ที่เป็นพี่น้องประชาชนในประเทศ ได้อย่างรวดเร็วที่สุดค่ะ
ศุภจี สุธรรมพันธุ์
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
28 เมษายน 2569”