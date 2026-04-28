แบงก์ชาติเขมรอ้าง Huione Pay ปิดบริษัทตั้งแต่กลางปี 68 อยู่นอกกำกับดูแล โบ้ยผู้เสียหายฟ้องร้องเอาเอง

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ธนาคารกลางเขมรรุดแจง หลังผู้เสียหายธนาคาร Huione ถูกปิด รวมตัวบุกหน้าสำนักงาน อ้าง Huione Pay ชำระหนี้ครบถ้วนและปิดบริษัทแล้วเมื่อ มิ.ย.68 คำร้องที่เกิดขึ้นทีหลังอยูนอกการกำกับดูแล แต่ผู้เสียหายยังใช้สิทธิฟ้องร้องตามกฎหมายกัมพูชาได้ ส่วน H-Pay อยู่ระหว่างชำระบัญชี ให้เจ้าหนี้ยื่นหลักฐานใน 30 วัน

วันที่ 27 เม.ย.ธนาคารแห่งชาติกัมพูชา (NBC) ออกแถลงการณ์ชี้แจงแนวทางการเรียกร้องสิทธิของเจ้าหนี้บริษัท Huione Pay และ H-Pay Service ที่ถูกสั่งปิด ภายหลังมีกลุ่มผู้เสียหายราว 200 คน รวมตัวประท้วงหน้าสำนักงานใหญ่ในกรุงพนมเปญ พร้อมปิดถนนนานหลายชั่วโมงเมื่อวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา

NBC ระบุว่า ได้หารือกับตัวแทนผู้ประท้วง 10 คน เพื่ออธิบายขั้นตอนและสถานะการดำเนินการ หลังจากที่ใบอนุญาตของทั้งสองบริษัทถูกเพิกถอน โดยย้ำว่าผู้ที่อ้างว่าเป็นเจ้าหนี้ของ Huione Pay ยังสามารถใช้สิทธิทางกฎหมายยื่นฟ้องผ่านกระบวนการศาลได้ตามกฎหมายของกัมพูชา


สำหรับกรณี Huione Pay นั้น ธนาคารกลางชี้ว่า บริษัทได้ดำเนินกระบวนการชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว และได้ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ครบถ้วนภายหลังถูกเพิกถอนใบอนุญาต ส่งผลให้ภาระผูกพันทางการเงินและการกำกับดูแลสิ้นสุดลง นอกจากนี้ บริษัทยังถูกลบออกจากทะเบียนพาณิชย์ของกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2568 ทำให้คำร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังไม่อยู่ในขอบเขตการกำกับของ NBC อีกต่อไป

อย่างไรก็ตาม NBC ย้ำว่า ผู้ที่ยังคงอ้างสิทธิเป็นเจ้าหนี้สามารถดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม เพื่อเรียกร้องสิทธิของตนได้ตามขั้นตอนทางกฎหมาย

ส่วนกรณี H-Pay Service ธนาคารกลางระบุว่า ใบอนุญาตของบริษัทถูกเพิกถอนเมื่อวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา และได้แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีเมื่อวันที่ 10 เมษายน เพื่อดูแลกระบวนการชำระบัญชี โดยเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบคำร้องภายใน 30 วัน เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างเป็นระบบและโปร่งใส

ทั้งนี้ ธนาคารแห่งชาติกัมพูชา (NBC) สั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการของ Huione Pay อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคม 2568 หลังจากโดนข้อกล่าวหาด้านการฟอกเงินและอาชญากรรมไซเบอร์ โดยเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินมหาศาล ที่เชื่อมโยงกับขบวนการหลอกลงทุนออนไลน์ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ และการโจรกรรมทางไซเบอร์ของเกาหลีเหนือ
นอกจากนั้น สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร ได้ประกาศคว่ำบาตรและขึ้นบัญชีดำกลุ่มธุรกิจ Huione เนื่องจากมองว่าเป็นสถาบันการเงินที่เอื้อต่อการทำธุรกิจมืดและไม่มีระบบตรวจสอบตัวตน (KYC) ที่เข้มงวดพอ
สหรัฐฯ ตรวจพบว่า Huione ฟอกเงินไปแล้วอย่างน้อย 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 1.4 แสนล้านบาท) ในช่วงปี 2021–2025 เงินเหล่านี้มาจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในภูมิภาค (กัมพูชา, ลาว, เมียนมา) ที่กักขังและบังคับใช้แรงงานทาสเพื่อหลอกลวงเหยื่อทั่วโลก

นายฮุนโต (ขวาสุด) กรรมการบริษัท Huione Pay ลูกพี่ลูกน้องของนายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา
มีรายงานว่าผู้บริหารของ Huione Pay บางราย เช่น นายฮุน โต (Hun To) มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตระกูลผู้ปกครองกัมพูชา ในฐานะหลานของนายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา แม้ตัวบุคคลบางรายอาจยังไม่ถูกคว่ำบาตรโดยตรง แต่ชื่อของบริษัทก็ถูกแบล็กลิสต์ไปแล้ว

หลังจากมีข่าวการคว่ำบาตร ลูกค้าจำนวนมากตื่นตระหนกและแห่กันไปถอนเงินออกจากบัญชี จนบริษัทต้องประกาศปิดให้บริการชั่วคราวในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2568 เนื่องจากขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง

แม้ทาง Huione จะระบุว่าได้ชำระเงินคืนให้เจ้าหนี้และลูกค้าครบถ้วนแล้ว แต่ธนาคารแห่งชาติกัมพูชาก็ได้ตัดสินใจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตอย่างเป็นทางการเพื่อ "ตัดวงจร" และดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย


ส่วน H-Pay (หรือ H-Pay Service Plc.) ในเครือของ Huione Group ถูกธนาคารแห่งชาติกัมพูชา (NBC) สั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569 โดยระบุว่าบริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2569 NBC ได้แต่งตั้งบริษัทผู้ชำระบัญชี เพื่อเข้ามาจัดการสินทรัพย์และตรวจสอบสิทธิการคืนเงินให้แก่เจ้าหนี้และลูกค้า

นอกจากนี้ H-Pay ถูกมองว่าเป็นชื่อที่ Rebrand มาจาก Huione Pay เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ หลังจากที่ Huione Pay ถูกถอนใบอนุญาตธนาคารไปก่อนเมื่อเดือนมีนาคม 2568 และถูกกระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตร

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 H-Pay ได้ประกาศระงับการถอนเงินชั่วคราวและจำกัดวงเงินการถอน เนื่องจากมีลูกค้าแห่กันไปถอนเงินจำนวนมากที่สำนักงานใหญ่ในกรุงพนมเปญ แม้จะพยายามกลับมาเปิดให้บริการแบบจำกัดในช่วงต้นปี 2569 แต่ปัญหาด้านกฎหมายและแรงกดดันจากนานาชาติทำให้ NBC ตัดสินใจสั่งปิดกิจการลงในที่สุด

แบงก์ชาติเขมรอ้าง Huione Pay ปิดบริษัทตั้งแต่กลางปี 68 อยู่นอกกำกับดูแล โบ้ยผู้เสียหายฟ้องร้องเอาเอง
แบงก์ชาติเขมรอ้าง Huione Pay ปิดบริษัทตั้งแต่กลางปี 68 อยู่นอกกำกับดูแล โบ้ยผู้เสียหายฟ้องร้องเอาเอง
แบงก์ชาติเขมรอ้าง Huione Pay ปิดบริษัทตั้งแต่กลางปี 68 อยู่นอกกำกับดูแล โบ้ยผู้เสียหายฟ้องร้องเอาเอง
นายฮุนโต (ขวาสุด) กรรมการบริษัท Huione Pay ลูกพี่ลูกน้องของนายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา