เปิดตัววันเเรกรายได้ถล่มกว่า 1,000 ล้านเยน ยอดนักสืบจิวโคนัน เดอะมูฟวี่ 29 ปริศนานางฟ้าตกสวรรค์

บริษัท เดกซ์ (ดรีม เอกซ์เพรส) จำกัด ร่วมกับ บริษัท ไฟว์สตาร์ เอเจนซี่ จำกัด และ บริษัท เอสเอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังยกขบวนความฟินส่งตรงเหล่าแฟนคลับ เปิดรอบพิเศษให้ได้ชมก่อนใคร กับการไขปริศนาครั้งใหม่ ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน สุดยอดภาพยนตร์อนิเมะแนวสืบสวน ก่อนจะเข้าฉายจริง 30 เม.ย. 69 นี้ ภายในงานได้รับเกียรติจาก กวิน โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้จัดการฝ่ายนำเข้าธุรกิจ บริษัท เดกซ์ (ดรีม เอกซ์เพรส) จำกัด (ที่ 4 จากซ้าย) และ เกียรติกมล เอี่ยมพึ่งพร ประธาน และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟว์สตาร์ เอเจนซี่ จำกัด (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมด้วย พิมสิริ ทองร่มโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอสแอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ที่ 6 จากซ้าย) และทีมนักพากย์ ที่มาร่วมสร้างสีสันภายในงาน ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันก่อน