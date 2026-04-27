ห่างหายไปเกือบ 10 ปี Anime Festival Asia กลับมาอีกครั้ง พร้อมจัดเต็ม! บุกไทยพฤษภาคมนี้

Anime Festival Asia Thailand 2026 (#AFATH26) เตรียมกลับมาเยือนกรุงเทพฯ อีกครั้งในวันที่ 30 และ 31 พฤษภาคม 2026 นี้! โดยอีเวนต์ที่ทุกคนตั้งตารอจะจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) เพื่อรวมตัวเหล่าแฟนคลับและผู้นำในอุตสาหกรรมมาร่วมเฉลิมฉลองวัฒนธรรมป๊อปญี่ปุ่นแบบจัดเต็ม ทั้งด้านอนิเมะ คอสเพลย์ และเกม!

ล่าสุด AFATH26 เพิ่งเสร็จสิ้นการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2569 ณ SCBX NEXT TECH สยามพารากอน โดยได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญสุดพิเศษอย่าง Thames Malerose คอสเพลย์เยอร์ชื่อดัง และนักแสดงหนุ่มมากความสามารถ กอล์ฟ - พิชญะ มาร่วมสร้างสีสัน พร้อมเผยไฮไลต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟและประกาศสำคัญที่ไม่ควรพลาดก่อนถึงวันงานจริง

โดยทาง Shawn Chin Founder and Managing Director ของงานดังกล่าว กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้โดยรวมว่า “นับจากการจัดงานครั้งล่าสุดของเรา เมื่อตอนเกือบ 10 ปีก่อน ก่อนที่จะหยุดไป เรียนตามตรงว่า ตอนนั้น เหมือนกับตัวตลาดของแอนิเมชั่น และคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับพวกนี้ มันยังไม่ได้ใหญ่เท่านี้ คือหลังจากที่หยุด ไปประมาณ 2-3 ปี พอกลับมามองที่ตลาดเมืองไทยอีกครั้งก็พบว่า มันยังมีโอกาสอยู่ และมีทีท่าว่าจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เลยทำให้ตัดสินใจกลับมาจัดงานอีกครั้งในปีนี้”

“และมันสืบเนื่องมาจากช่วงโควิดได้จบลง ทำให้ตลาดของคอนเทนต์ลักษณะนี้มันเติบโตขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะแอนิเมชั่นที่ปัจจุบันนี้มีช่องทางจากหลากหลายแพลตฟอร์ม เลยให้ฐานแฟนก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งหลังจากโควิดจบลงไปอย่างที่บอก มันก็เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้มาจัดงานที่นี่อีกครั้ง โดยที่สิงคโปร์เราก็มีการจัดงานนี้ทุกปีอยู่แล้ว แต่ด้วยความที่ที่นั่นมีค่าครองชีพสูง เลยมีความคิดว่าถ้าจะให้มาจัดงานแล้ว เลยนำเนื้อหาให้ตอบสนองในตลาดเมืองไทย ก็ควรจัดงานให้เหมาะสมกับที่นี่ ซึ่งครั้งล่าสุดที่ทางเราจัด เรียกว่าราคาค่าเข้างานในตอนนั้น มันแพงกว่าครั้งนี้ด้วยซ้ำ เลยกลายเป็นว่า การกลับมาจัดงานที่ประเทศไทยอีกครั้งนั้น content ที่นำมาจัดในงานเลยมีความหลากหลายยิ่งขึ้น แล้วบัตรราคาที่เข้าชมงานในครั้งนี้ก็สามารถทำให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น”

“อีกทั้งด้วยความที่ทางเราได้จัดอีเว้นท์ในลักษณะนี้มาอย่างยาวนานด้วย ไม่ใช่ว่าการจัดงานครั้งนี้แล้วจะประสบความสำเร็จเลย แต่เรามองว่ามันเป็นการค่อยๆ สร้างตลาด ให้ตัวคอนเทนต์ของทางเรามีแรงจูงใจมากยิ่งขึ้น
คือฐานแฟนคลับ japan pop culture มันมีอยู่แล้วแหละ แต่การมาจัดงานอีเวนท์ที่นี่ สิ่งที่เราคาดหวังก็คือ ให้ความใกล้ถึงคอนเทนต์ของญี่ปุ่นใกล้เข้าไปอีก สมมุติว่าเวลาที่มีการจัดอีเวนท์อะไรก็ตามในเมิองไทย ก็จะเป็นทางสปอนเซอร์เลือกสรรมา ซึ่งทางเราก็มีเช่นเดียวกัน แต่เราก็มีการลงทุน รู้ว่าตลาดเมืองไทยว่าคนนี้กำลังดังนะ เลยดึงแขกรับเชิญเหล่านั้นมา เพื่อที่จะให้คนไทยรู้สึกว่า ความปฏิสัมพันธ์ กับ content of culture มันสนุก และมันมีอะไรทำมากยิ่งขึ้น”

ขณะที่ กอล์ฟ-พิชญะ นิธิไพศาลกุล นักร้อง-นักแสดงชื่อดัง ผู้ซึ่งชื่นชอบวัฒนธรรมป็อปคัลเจอร์สฝั่งญี่ปุ่น ก็ได้กล่าวว่า

“เราก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นในฐานะที่เป็นนักร้องและนักแสดงด้วย แต่ Part time เราคือแต่ง Cosplay ก็คือชอบแต่งคอสฯ บ้าง อะไรเงี้ยครับ ไม่ได้แต่งตลอด แล้วก็แต่งในอนิเมะที่เราชอบ... ก็ค่อนข้างคลั่งในระดับหนึ่งที่ลงทุนในการทำคลิปนารูโตะ ซึ่งเราก็หมดไปกัยสิ่งนี้ประมาณหลักแสนได้ บวกกับไปตื๊อไมค์-พิรัชต์ มาประมาณ 4 ปีได้ครับ กว่าที่เขาจะมายอมเล่นให้”

“คือด้วยความที่เราชื่นชอบอนิเมะอยู่แล้ว เพราะว่ามันค่อนข้างมีความ Relate กับเราได้ อย่างตัวละครบางตัว ไม่ว่าจะเป็นลูฟี่ หรือนารูโตะ หรือตัวละครอนิเมะญี่ปุ่นตัวอื่นๆ ที่ดูเหมือนลักษณะต๊องๆ บ๊องๆ นิดนึง แต่ว่าจริงๆ แล้วเขามี Passion มีความฝัน มันเหมือนเป็น 2 คาแรคเตอร์ที่แตกต่างกัน Contrast อยู่ในคนเดียวกัน ซึ่งคาแรกเตอร์ที่ว่ามามันอาจจะให้ความบันเทิงหรือความสนุกให้กับคนดู แต่ในมุมความฝันมันก็เหมือนกับว่าสอนเราด้วย ซึ่งคนที่ดูอนิเมะ เหมือนจะได้รับความรู้สึกว่า ฉันต้องมีความฝัน ฉันต้องสู้ แม้จะล้มลุกยังไง แต่ฉันก็ต้องกลับขึ้นมาใหม่ให้ได้ มันเป็นแรงผลักดันให้เราตอนเด็ก ๆ เลยครับ”

"ส่วนรายละเอียดของงาน เท่าที่จากที่เห็นก็คือศิลปินญี่ปุ่นเข้ามาเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นคนทื่เขียนหนังสือการ์ตูน หรือคนที่เป็นนักร้องประกอบ soundtrack และคนพากย์เสียงมาด้วย สำหรับคนที่รักอนิเมะ ถือว่าพลาดไม่ได้เลยครับ การจัดงานครั้งนี้ก็ห่างจากคราวก่อนไปหลายปีมาก ซึ่งครั้งนี้จัดยิ่งใหญ่กว่าเดิม ก็สำหรับคนชื่นชอบอยู่แล้ว ก็อยากให้มางานนี้กันเยอะๆ ครับผม"


































บัตร VIP แบบ 1 วัน - 3,750 บาท / วัน
แพ็กเกจประกอบด้วย: บัตร VIP 1 ใบ (วันเสาร์หรือวันอาทิตย์)
สิทธิประโยชน์:
- ที่นั่งแบบระบุหมายเลข และมุมมองที่ดีที่สุดสำหรับคอนเสิร์ต
- สิทธิ์ในการลุ้นรับโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นจากศิลปิน
- สิทธิ์ในการเข้าชมโซน Exhibition และ Next Stage สำหรับวันที่เลือก

บัตรคอนเสิร์ตแบบยืน (GA) - 2,750 บาท / วัน
แพ็กเกจประกอบด้วย: บัตรยืน 1 ใบ (วันเสาร์หรือวันอาทิตย์)
สิทธิประโยชน์:
- โซนยืนสำหรับชมคอนเสิร์ต
- สิทธิ์ในการเข้าชมโซน Exhibition และ Next Stage สำหรับวันที่เลือก

นอกจากนี้ยังมีจำหน่ายบัตรสำหรับเข้าชมส่วน Exhibition และ NEXT STAGE โดยเฉพาะ เพื่อเปิดโอกาสให้แฟน ๆ ทุกกลุ่มได้มาร่วมสนุกกัน! บัตร Early Bird มีจำนวนจำกัด และจะจำหน่ายจนกว่าสินค้าจะหมดเท่านั้น

*ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการจอง โปรดทราบว่ารายชื่อศิลปินอาจมีการเปลี่ยนแปลง และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินหรือแลกเปลี่ยนเมื่อซื้อแล้ว

✨Anime Festival Asia Thailand 2026
📅 30 - 31 พฤษภาคม 2026
📍 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)
🌐 https://animefestival.asia/afath26/

HASHTAG: #AFATH26

