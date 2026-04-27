กรดไหลย้อน” ภัยเงียบคนไทย เจาะลึกนวัตกรรมควบคุมกรดกลุ่มใหม่ มุ่งคืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้ป่วย

ปัจจุบันโรคกรดไหลย้อน (GERD) ไม่ได้เป็นเพียงอาการเจ็บป่วยทั่วไป แต่เป็น อุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางการใช้ชีวิตตามปกติ ข้อมูลจากสมาคมประสาททางเดิน อาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) ระบุว่าคนไทยเผชิญกับโรคนี้สูงถึง 7.4% - 10% โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่อาการไม่ทุเลาลงแม้จะได้รับการรักษาตามมาตรฐาน (Refractory GERD)1 ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ และมีความเครียดสูง
ผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนมักต้องทนกับความทรมานจากอาการไหลย้อนของน้ำในกระเพาะอาหารหรือหลอดอาหารขึ้นมาถึงคอหรือปากมักมีรสเปรี้ยวหรือขมในคอ อาจมีอาการแสบร้อนกลางอก รวมถึงปัญหาการนอนหลับที่ไม่ต่อเนื่องจากการ กำเริบของอาการในช่วงกลางคืน ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตใน ระยะยาว การพบแพทย์เพื่อรับยาที่เหมาะสม จะช่วยรักษาโรคและควบคุมอาการกรดไหลย้อนได้ตลอดวัน เป็นการแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากกว่าการใช้ยาบรรเทาอาการชั่วคราว
นายพิชิตชัย จักรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า "ตลอด 65 ปีที่ แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ มุ่งมั่นสร้างความแข็งแกร่งผ่านการเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์สุขภาพระดับโลก โดยคัดสรรนวัตกรรมสุขภาพระดับสากล มาตอบโจทย์ความต้องการทางการแพทย์ เพื่อช่วยแก้ปัญหาผู้ป่วยกรดไหลย้อน จำนวนมากที่ยังคงมีความยากลำบากในการใช้ชีวิต และมีอาการกำเริบในตอนกลางคืนทำให้พักผ่อนไม่สมบูรณ์ ส่งผลเสียทั้งด้านสุขภาพกายและจิตใจ หรือมีความกังวลเรื่องการทานยาที่ไม่สอดคล้องกับมื้ออาหาร การนำนวัตกรรมควบคุม กรดในครั้งนี้ จึงเป็นก้าวสำคัญในการส่งมอบมาตรฐานการดูแลสุขภาพที่ตอบโจทย์ชีวิตที่เร่งรีบและเวลาที่ไม่แน่นอนของผู้ป่วยในปัจจุบัน
ครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่บริษัทฯ เดินหน้าเสริมศักยภาพเข้าสู่กลุ่มโรคทางเดิน อาหารภายใต้ความร่วมมือกับ HK inno.N ยักษ์ใหญ่นวัตกรรมยาจากเกาหลีใต้ และ บริษัท พอนด์ เคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในผู้ผลิตและนำเข้ายาและเวชภัณฑ์ชั้นนำของไทย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้ผู้ป่วยชาวไทยสามารถเข้าถึงการรักษาที่มี ประสิทธิภาพและกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติสุขได้รวดเร็วยิ่งขึ้น"
โดยงานประชุมวิชาการ "An Advanced Acid Control: The New Power Begins" ชูนวัตกรรมดูแลโรคกรดไหลย้อนจากเกาหลีใต้ มุ่งแก้โจทย์ใหญ่ด้านคุณภาพชีวิตผู้ป่วยที่เผชิญภาวะกรดรบกวนช่วงดึกจนส่งผลเสียต่อการพักผ่อนการนำเสนอครั้งนี้มุ่งเติมเต็มช่องว่างการรักษาด้วยกลไกควบคุมกรด เพื่อลดการตื่นกลางดึกและคืนการพักผ่อนที่สมบูรณ์ ให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
"ด้วยประสบการณ์ 65 ปี และเครือข่ายพันธมิตรที่ครอบคลุม 20 ประเทศ ควบคู่กับการเข้าใจความต้องการของลูกค้าในแต่ละตลาดที่ดำเนินธุรกิจอย่างถ่อง แท้ เราเดินหน้าคัดสรรโซลูชันสุขภาพระดับโลก เพื่อเป็นสะพานเชื่อมคุณภาพชีวิต ที่ดีให้กับคนไทยและผู้คนในภูมิภาคอย่างยั่งยืน" นายพิชิตชัย กล่าวสรุป
ปัจจุบัน แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ ได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตรชั้นนำกว่า 50 แบรนด์ ครอบคลุมทั้งเวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยดูแลผู้บริโภคกว่า 600 ล้านคนทั่วภูมิภาค ด้วยบริการที่ยืดหยุ่นและเข้าถึง ความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง