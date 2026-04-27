กรมอนามัยเตือน! กระดาษหนังสือพิมพ์อันตรายกว่าที่คิด ห้ามใช้ห่ออาหารร้อน-มัน เสี่ยงสารตะกั่วปนเปื้อน

กรมอนามัยให้ความรู้กรณีการใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่อข้าว เผยอันตรายจากสาร VOCs และสีย้อมที่อาจปนเปื้อนสู่ผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เด็ก และคนท้อง ย้ำผู้ประกอบการ อาหารปลอดภัยต้องเริ่มจากบรรจุภัณฑ์ เพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาว
จากกรณีประเด็นดรามาภาพห่อข้าวผัดในราคา 60 บาทที่ใช้ "กระดาษหนังสือพิมพ์" เป็นแพ็กเกจจิ้งหลักถูกแชร์ลงในโลกออนไลน์ จนนำไปสู่การตั้งคำถามถึงมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารในยุคปัจจุบัน ขณะที่คนอีกกลุ่มกลับมองว่าเป็นเสน่ห์ความอร่อยแบบดั้งเดิม
ล่าสุด วันนี้ (27 เม.ย.) แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย ระบุว่า กระดาษหนังสือพิมพ์ไม่ใช่วัสดุสัมผัสอาหาร (Food Grade) และอาจมีสารตกค้างจากกระบวนการพิมพ์และหมึกพิมพ์ เช่น สารตะกั่ว (Lead) สารโลหะหนักบางชนิด สารไฮโดรคาร์บอนจากหมึกพิมพ์ สารระเหยอินทรีย์ (VOCs) รวมถึงสารเคมีจากสีย้อมพิมพ์ ซึ่งอาจปนเปื้อนสู่อาหารได้ โดยเฉพาะเมื่อสัมผัสอาหารร้อนหรืออาหารที่มีไขมัน เช่น ข้าวผัด ของทอด หรือข้าวเหนียวปิ้ง หากสัมผัสกับกระดาษหนังสือพิมพ์โดยตรงหรือผ่านวัสดุรองที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้สารปนเปื้อนเคลื่อนย้ายเข้าสู่อาหารได้ง่ายขึ้น
“ทั้งนี้ บางร้านจะมีการใช้พลาสติกรองอาหาร แต่หากไม่ใช่วัสดุฟู้ดเกรด หรือไม่สามารถป้องกันการสัมผัสอาหารได้อย่างสมบูรณ์ ก็ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ไม่เหมาะสมโดยเด็ดขาด พร้อมแนะนำให้ประชาชนเลือกบริโภคอาหารจากร้านที่มีความ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และควรเลือกร้านที่มีสัญลักษณ์รับรอง SAN หรือ SAN Plus ซึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญในการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยของอาหาร โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และหญิงตั้งครรภ์ ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการเลือกอาหารที่ผ่านมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัยเน้นย้ำว่า “อาหารปลอดภัย ต้องเริ่มจากบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัย และเลือกบริโภคจากร้านที่ได้มาตรฐาน” ขอความร่วมมือผู้ประกอบการงดใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่ออาหาร และขอให้ประชาชนเลือกอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน เพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาว” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว