ข่าวปลอม! “หวังอี้” เตือนไทยระวังโดนจรวดถล่มลงหัว หากยอมให้อเมริกาตั้งฐานทัพ

ตรวจสอบแล้ว ข่าว “หวังอี้” เตือนไทยอย่าให้อเมริกาตั้งฐานทัพ ระวังโดนจรวดถล่มลงหัว เป็นข่าวปลอม ยืนยันระหว่าง รมว.ต่างประเทศจีนเยือนไทย 24 เม.ย.ที่ผ่านมา ไม่มีการหารือประเด็นนี้
จากกรณีที่เพจ Chimlang ซึ่งมีผู้ติดตาม 2.3 ล้านคน ได้โพสต์และแชร์ข้อความว่า “‘หวังอี้’ เตือนไทย! ระวังโดนจรวดถล่มลงหัว ถ้ายอมเป็นฐานทัพให้สหรัฐฯ” โดยอ้างว่า ระหว่างที่นายหวัง อี้ รัฐมนตรรีว่ากากระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนมาเยือนประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 เม.ย.2569 นายหวังอี้ได้เตือนประเทศไทยไม่ให้ยินยอมให้สหรัฐอเมริกามาตั้งฐานทัพ ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเสี่ยงตกเป็นเป้าโจมตีจากขีปนาวุธ เหมือนกับหลายประเทศในตะวันออกกลาง เนื่องจากทั้งจีนและเกาหลีเหนือเริ่มเคลื่อนไหวรุนแรง เพราะรู้ทันยุทธศาสตร์สหรัฐฯ ที่พยายามปิดล้อมจีน โดยใช้พันธมิตรในภูมิภาคนี้รวมทั้งประเทศไทยเป็นหมากตัวสำคัญ พร้อมทั้งอ้างแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวดังกล่าวจาก มติชนออนไลน์ และไทยรัฐออนไลน์ นั้น
จากการตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ พบว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด โดยในระหว่างการเยือนไทยของนายหวังอี้ ไม่มีการหยิบยกประเด็นการเข้ามาตั้งฐานทัพสหรัฐฯ ในไทย ขึ้นมาหารือ ประเด็นสำคัญที่มีการหารือระหว่างนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีไทย และนายหวังอี้ เมื่อวันที่ 24 เม.ย. คือเรื่องความสัมพันธ์ทวิภาคีและมิตรภาพระหว่างสองประเทศ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจีนพร้อมสนับสนุนรัฐบาลไทยชุดใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
ส่วนเรื่องความมั่นคงและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะปราบปราม การพนันออนไลน์ และ การฉ้อโกงทางโทรคมนาคม (คอลเซ็นเตอร์) กรณีความขัดแย้งไทย-กัมพูชา จีนพร้อมช่วยประสานงานปัญหาชายแดน และเป็นตัวกลาง ในการเปิดเวทีเจรจาและสร้างความไว้วางใจระหว่างไทยและกัมพูชาต่อไปในฐานะมิตรประเทศของทั้งคู่
ขณะที่นักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้ความเห็นว่า ในประเด็นภูมิรัฐศาสตร์นั้น ไทยยังคงดำเนินนโยบายถ่วงดุลระหว่างมหาอำนาจมาอย่างต่อเนื่อง และยังไม่มีสัญญาณชัดเจนเกี่ยวกับการอนุญาตให้ประเทศใดเข้ามาตั้งฐานทัพทางทหารถาวรในประเทศ
การนำเสนอข้อมูลที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับความเสี่ยงด้านการทหาร เช่น การตกเป็นเป้าหมายโจมตีด้วยอาวุธ หรือการเกิดความขัดแย้งโดยตรง อาจเป็นการคาดการณ์ที่เกินจริง และควรพิจารณาบนพื้นฐานข้อมูลที่รอบด้าน
ดังนั้น การอ้างว่ารัฐมนตรีต่างประเทศจีนเตือนไทยเรื่องการให้สหรัฐอเมริกามาตั้งฐานทัพนั้น จึงเป็นข่าวที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เป็นเพียงข่าวปลอม ซึ่งน่าจะถูกเขียนขึ้นเพื่อการสร้างกระแสในสื่ิสังคมออนไลน์เท่านั้น
ส่วนกรณีเพจ Chimlang ได้อ้างแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวดังกล่าวจาก มติชนออนไลน์ และไทยรัฐออนไลน์ จากการตรวจสอบการนำเสนอข่าวของสื่อทั้งสองสำนักในทุกแพลตฟอร์ม ไม่พบว่ามีการรายงานข่าวในลักษณะที่เพจ Chimlang ได้นำเสนอแต่อย่างใด