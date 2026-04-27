‘แอนนาเบล’ เบรกดราม่า! โพสต์ยาวแจงทุกปมร้อน แอบเทรด-ประวัติปลอม-คอนเทนต์คนรวย ยันชีวิตจริงไม่มี Shortcut

แอนนาเบล คชนันทน์ เจ้าของเพจ Annabel – Your Wealth Architect คัมแบ็กชี้แจงดราม่าร้อน หลังหายหน้าไปดูแลคุณพ่อผ่าตัด กางหลักฐานโต้ข้อครหา 'แอบเทรดให้ลูกค้า' ยันระบบการเงินในสิงคโปร์และสวิตเซอร์แลนด์มีมาตรฐานตรวจสอบเข้มข้นทุกขั้นตอน พร้อมย้ำประวัติการทำงานในสถาบันการเงินระดับโลกคือของจริงที่แลกมาด้วยการทำงานหนัก ไร้ทางลัดอย่างที่ถูกตั้งข้อสงสัย
วันนี้ (27 เม.ย.) แอนนาเบล คชนันทน์ ที่ปรึกษาการลงทุน และเจ้าของเพจ Annabel – Your Wealth Architect ได้ออกมาโพสต์ข้อความ ชี้แจงสาเหตุที่หายไปและประเด็น "แอบเลูซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้า" โดยเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความอธิบายว่า
“สวัสดีค่ะคุณ
ช่วงนี้ฉันหายไป เพราะกำลังจัดการเรื่องผ่าตัดของพ่ออยู่
พอเสร็จเรื่อง พ่อฉันปลอดภัยดีแล้ว เปิดอินบ็อกซ์ดู
โอเค… ไม่ต้องอ้อมแล้ว
ข้อความมันเยอะจนฉันต้องนั่งอ่านทีละหน้าจริงๆ 😅
มีทั้งคนห่วง
แล้วก็มีคน “ห่วงมากจนเริ่มสงสัยฉันแล้ว”
หลายคนถามว่า ทำไมไม่ออกมาตอบ
คำตอบง่ายๆเลย
ฉันไม่เห็นค่ะ 🤣
แต่ตอนนี้เห็นแล้ว งั้นคุยกันตรงๆ
เรื่องแรก
“ฉันแอบเทรดให้ลูกค้า”
อันนี้ฉันไม่ได้โกรธนะ
แต่ขอเล่าแบบคนที่อยู่ในระบบจริงให้ฟัง
การเทรดใน private banking โดยเฉพาะที่สิงคโปร์
ภายใต้ Securities and Futures Act
มันไม่ใช่เรื่องของ “อยากทำก็ทำ”
มันมี process แบบนี้เลย
คุณโทรหาลูกค้า จะมีสายถูกอัดเสียง
คุณเสนอ idea ได้ไหม? ของจริงส่วนใหญ่ “ห้ามเสนอก่อน” ต้องเป็น client-driven
ลูกค้าตอบตกลง อันนี้ ต้อง confirm ซ้ำ
คุณกด order แล้ว ระบบบันทึกเวลา ราคา คนกด
คุณวางสาย ทันที…ย้ำว่าทันที คุณต้องเขียน call report ลงระบบ
หลังจากนั้น หึหึ 😎 มีคนอีกคนมาตรวจ (4-eyes principle)
และหลังจากนั้นอีก คุณรู้ไหมว่า ใครน่ากลัวที่สุด เขาคือ compliance กับ internal audit สามารถเปิดดูย้อนหลังได้หมด
ทุก step มีคนเห็น
ทุก step มีหลักฐาน
ฉันเคยนั่งเขียน call report ตอน 4 ทุ่ม
เพราะลืมเขียนแล้วโดนเตือน
ฉันเคยโดน compliance โทรมาถาม
แค่เพราะคำที่ใช้ใน report มัน “ตีความได้สองแบบ”
มันละเอียดขนาดนั้นค่ะ
ฉันทำงานที่ ABN AMRO
แล้วก็ LGT Bank
สองที่นี้ culture คือ
“ผิด = จบ” ไม่มีคำว่าเตือนสามครั้ง
เพราะฉะนั้นฉันถามกลับจริงๆแบบยิ้มๆนะ
ถ้าฉันแอบเทรดจริง
เสียงโทรศัพท์หายไปไหน
report ใครเขียน
assistant ที่นั่งข้างฉันทุกวันไม่เห็นเหรอ
audit ไม่เคยเปิดดูเลยเหรอ
หรือฉันมี superpower คะ 😆
แล้วประโยคที่ฉันพูดว่า
“ฉันเทรดให้ลูกค้า”
ในโลกนี้มันแปลว่า
execute ตาม instruction
ไม่ใช่
“แอบแฮกระบบเปิดพอร์ตลูกค้าเทรดตอนกลางคืน”
เรื่องที่สอง
“ฉันโกหกประวัติ”
อันนี้ฉันเข้าใจนะ ว่ามันฟังดูไม่น่าเชื่อ
เพราะฉันไม่ได้จบ finance
แล้วอยู่ดีๆไปโผล่สิงคโปร์ ไปโผล่สวิส
มันดูเหมือน shortcut
แต่ชีวิตจริงไม่มี shortcut ค่ะ
ฉันเริ่มจาก SCB Private Banking
ย้ายไปสิงคโปร์
ทำที่ ABN AMRO ต่อด้วย LGT
แล้วย้ายไปเจนีวา ทำที่ UBS Switzerland
ปี 2018–2025
มันไม่ใช่ timeline สวยๆนะ
มันคือช่วงที่ฉันแทบไม่มีชีวิต
ลูกค้าโทรตอนคุณกินข้าว ต้องลุกไปรับ
ตลาดเปิดตีอะไร ทวีปไหน คุณยังต้องตาม
target โตทุกปี คุณต้องหาลูกค้าใหม่เพิ่ม
compliance ส่ง email มา กลัวหัวหด คุณต้องตอบทันที
ฉันเคย cancel holiday ทริป
เพราะลูกค้าจะโอนเงินก้อนใหญ่แล้วต้องอยู่ handle
มันคือชีวิตจริงค่ะ
ไม่ใช่ bio สวยๆ
เรื่อง “เกษียณแล้วแต่ยังทำงาน”
อันนี้พูดตรงๆเลยนะ
ฉันไม่ได้อยาก “นอนเฉยๆไปทั้งชีวิต”
สิ่งที่ฉันมีคือ
asset + investment + เงินจาก restructuring ตอนออกจาก UBS
มันทำให้ฉัน
ไม่ต้อง “ทนทำงานเพื่อเอาตัวรอด” ไงคะคุณ
แต่ฉันยังอยากทำงาน
แค่ไม่อยากทำในระบบเดิม
วันนี้ฉันทำแบบ Family Office
ดูแลเงินให้ลูกค้าเดิมโดยตรง
ไม่มี target
ไม่มี product push
ไม่มีใครมานั่งไล่ยอด
ฉันยังทำงาน
แต่ฉันหายใจได้
ประเด็นถัดมา
เรื่อง “ทำไมมีเวลาออกสื่อ”
เพราะฉันไม่อยู่ในระบบนั้นแล้วไงเล่าโว้ยยยย ฮ่วย!
ตอนเป็น banker เต็มตัว
คุณไม่มีแรงจะคิด content หลังเลิกงานจริงๆ
ไม่ใช่ไม่อยากทำ
แต่ไม่มีพลังเหลือ
ขอตอบอีกเรื่อง
เรื่อง “คอนเทนต์ดูเบา ไม่มีตัวเลข”
ใช่ค่ะ
เพราะฉันไม่ได้เขียนให้ analyst อ่าน
ฉันเขียนให้คนที่ ไม่เคยเข้าใจการเงินเลย!!!!!!!!
ฉันเคยอยู่จุดนั้น
ฉันรู้ว่ามันยาก
ฉันเลยเลือกเล่าแบบนี้
ไม่ใช่เพราะฉันไม่รู้
แต่เพราะฉันเลือกเริ่มจากอีกจุดนึง
ถ้าคุณเป็นสาย Hard Finance มีบทวิเคราะห์ มีเพจที่เหมาะให้คุณอ่านเยอะแยะ จะมายุ่งวุ่นวายอ่านเพจฉันทำไมฟระ
ฉันไม่ได้ทำมาให้คุณอ่าน ไปอ่านที่อื่น ชิ้วๆ
ขำๆนะคะคุณ ทุกเพจที่รุมฉันอยู่ก็ดีๆทั้งนั้น ไปตามได้เลย
เรื่อง “ใช้ AI ไหม”
ใช้ค่ะ
เหมือนที่ banker ใช้ Bloomberg
ใช้ Excel
ใช้ model
AI มันก็แค่ tool
แต่การตัดสินใจผิดพลาด
AI ไม่ได้โดนไล่ออกนะคะ 😆
คนโดนคือเรา
ขออีกเรื่องนะ
เรื่อง “เดี๋ยวก็ขายของ” รอดูดิ
หึหึ😎😎😎
อันนี้ก็ขำดี
เพราะตั้งแต่ทำเพจมา ฉันปฏิเสธ sponsor ไปหลายงานมากกกกกกกกกกกกกก กอไก่ สองล้านตัว
ทั้งที่ rate ต่อโพสต์อยู่ระดับหกหลัก
ไม่ใช่ฉันไม่อยากได้เงิน
แต่ฉันยังอยากพูดสิ่งที่ฉันคิด
โดยไม่ต้องมานั่งเกรงใจใคร
เรื่องเกือบสุดท้าย คือ
เรื่อง “Content Ultra Rich คือ content ขยะ”
อันนี้… เห็นด้วยครึ่งนึงนะคะคุณ 😆
เพราะส่วนใหญ่ที่คุณเห็นในอินเทอร์เน็ต
มัน simplify จนผิด
แต่ในมุมฉัน
เวลามีคนถาม ฉันก็ต้องตอบ
จะให้เดดแอร์ใส่ไมค์เหรอคะ 🤣
แต่ขออธิบายให้ชัดเลยนะ
คำถามว่า
“คนรวยจัดพอร์ตยังไง ลงทุนเท่าไหร่”
มันเป็นคำถามที่… ตอบแบบสูตรสำเร็จไม่ได้เลย
เพราะในโลกจริง
ลูกค้าแต่ละคน
เป้าหมายไม่เหมือนกัน
ความเสี่ยงที่รับได้ไม่เท่ากัน
โครงสร้างทรัพย์สินไม่เหมือนกัน
บางคนต้องการ cashflow
บางคนต้องการ growth
บางคนต้องการ preserve wealth อย่างเดียว
มัน subjective มาก
ฉันมีลูกค้าบางคน
ขอผลตอบแทน 3–5% ต่อปี
และย้ำว่า “ห้ามเสียเงินต้น”
ซึ่งลูกค้ายุโรปจำนวนมาก
เขาโอเคกับแบบนี้จริงๆ
ในขณะเดียวกัน
ฉันก็มีลูกค้าอีกกลุ่ม
ที่มี alternative asset เช่น hedge fund หรือ private equity
มากถึง 50–60% ของพอร์ต
เพราะเขารับความเสี่ยงได้
และเข้าใจมัน
สองคนนี้
รวยเหมือนกัน
แต่พอร์ต “คนละโลก” เลย
เพราะงั้น
มันไม่มีหรอกค่ะ
พอร์ตคนรวยแบบเดียวที่ทุกคนต้องทำตาม
สิ่งที่ฉันพูดในรายการ
มันคือ “ตัวอย่างจากชีวิตจริงในหัวฉัน ณ ตอนนั้น”
ไม่ใช่ universal truth ไม่มีหรอกคำว่า พอร์ตคนรวยทุกคนเป็นแบบนั้นแบบนี้
แล้วก็พูดตรงๆนะ
เวลาสัมภาษณ์
มันคือ “การคุย”
ไม่ใช่การนั่งเขียน research paper
ทุกคำไม่ได้เป๊ะ
และฉันก็ไม่ได้อ้างว่าทุกอย่างที่ฉันพูด perfect
อีกเรื่องที่สำคัญมาก ฉันเก็บไว้หลังสุด เพื่อเน้น กลัวเล่าก่อนแล้วคนลืม
เวลาฉันเล่าเรื่องลูกค้า
ฉันไม่เคย
และจะไม่มีวัน
ให้ข้อมูลที่ทำให้คุณ “เดาได้ว่าเขาคือใคร”
ไม่มีชื่อ ไม่มีธุรกิจ ไม่มีรายละเอียดเฉพาะตัว
สิ่งที่ฉันเล่า
คือ “pattern”
ไม่ใช่ “ตัวตนของใคร”
และเนื้อหาที่ฉันพูด
คือ public information
Market outlook
ภาพรวมเศรษฐกิจ
วิธีคิด
ฉันไม่เคยเอา strategy ลับ
หรือ positioning จริงของลูกค้ามาเล่า
เพราะนั่นคือเส้นที่ข้ามไม่ได้เด็ดขาด
สุดท้าย
ฉันอยากพูดตรงๆนะ
ฉันไม่ได้เขียนเพจนี้ให้คนเก่งที่สุดในห้องอ่าน
ฉันเขียนให้
“คนธรรมดาที่กำลังพยายามเข้าใจโลกการเงิน”
คนที่ยังงง ยังกลัว
ยังไม่รู้จะเริ่มยังไง
เหมือนฉันตอนเริ่มต้นใหม่ๆ ฉันอยากให้เขามีคนเล่าให้ฟัง
คุณอาจจะรู้หมดแล้ว
ซึ่งดีมาก ดีใจด้วยค่ะ
แต่ไม่ใช่ทุกคนอยู่จุดนั้น
บางคนเพิ่งเริ่ม และเขาก็พยายามอยู่ไง
ถ้าคุณเก่งกว่าเขา
ฉันว่า… ช่วยกันอธิบายให้โลกมันเข้าใจง่ายขึ้น
น่าจะดีกว่า
สุดท้ายอีกทีนะ ยาวมากจริงๆ
ฉันไม่ได้ต้องการให้คุณเชื่อฉัน
แต่ฉันอยากให้คุณเห็นภาพจริง
ว่าหลายอย่างที่ดูเหมือน drama
พอคุณเข้าใจ process
มันจะกลายเป็นเรื่องปกติของ industry ทันที
ถ้าคุณยังเอ๊ะอยู่
ถามฉันได้ค่ะ
แต่อย่าเพิ่งรีบเขียนบทให้ฉันเป็นตัวร้าย
ทั้งที่คุณยังไม่ได้เห็นชีวิตฉันตอนตีสอง
นั่งเขียน call report คนเดียวในออฟฟิศเลย 🙂
ออ นอ บอ
27.04.2026
ปล รุมกันเบาๆมือหน่อยดีไหมคะคุณ😝 Thailand Bully ไม่แพ้ชาติใดในโลก ฮิ้วววววว ประทับใจมากค่ะ“