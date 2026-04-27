เชฟไทยสร้างประวัติศาสตร์ ทุบสถิติ Guinness World Records ขาย"ผัดไทย" 1,300 จานใน 1 ชม. ในงานสงกรานต์สหรัฐฯ

พลัง Soft Power ที่แท้จริง! สงกรานต์แอลเอปีนี้ร้อนแรงกว่าเดิม เมื่อร้านอาหารไทยในสหรัฐฯ จับมือสร้างสถิติโลกใหม่ บันทึกชื่อลง Guinness World Records ด้วยภารกิจสุดหินเสิร์ฟผัดไทย 1,300 จานใน 1 ชั่วโมง ตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของอาหารไทยที่ครองใจชาวต่างชาติ จนกลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่คนไทยต้องภูมิใจ
วันนี้ (27 เม.ย.) เพจ “Jason in USA" ซึ่งเป็นคนไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้โพสต์เผยให้เห็นถึงพลัง Soft Power ไทยไปไกลระดับโลก ในงานเทศกาลสงกรานต์ ณ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ได้เกิดการบันทึกสถิติโลกครั้งใหม่ที่น่าภาคภูมิใจของเชฟไทย ทำให้สามารถทุบสถิติไปได้ถึง 1,300 ออเดอร์ ภายในเวลา 1 ชั่วโมง ตอกย้ำความเป็นเมนูยอดฮิตอันดับหนึ่งที่ครองใจคนทั่วโลก และได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก Guinness World Records
โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า “เบื้องหลังการรับใบรับรองสร้างประวัติศาสตร์ในการขายผัดไทยกว่า 1,200 ออเดอร์ภายใน 1 ชั่วโมงครับ
เรียกได้ว่าอาหารไทยนี่ดังไกลระดับโลกจริงๆ โดยเฉพาะผัดไทยที่เป็นเมนูหลักที่เจอแทบทุกร้านที่ร้านอาหารไทยในอเมริกาเลย โดยมีร้านอาหารไทยที่เข้าร่วมในการทำภารกิจนี้หลายร้านเลยครับในการทำผัดไทย ส่วนตัวถ่ายตัวแทนร้านที่ทำผัดไทยทันแค่ 4 ร้านเองตอนที่เขาทำพิธีรับใบรับรองจากคณะกรรมการกินเนสบุ๊คโดยตรงอย่างที่เห็นนี่เลย เอาจริงการที่มีหลายร้านมาทำผัดไทยแบบนี้อาจจะดูง่าย ยังไงก็ทำได้ แต่เบื้องหลังบอกเลยไม่ง่าย เพราะเขานับเวลาตั้งแต่ตอนที่ปรุงผัดไทยและเสิร์ฟให้เสร็จภายใน 1 ชั่วโมงซึ่งโหดมาก อย่างวันนี้ก็มีร้านที่มีปัญหาเรื่องเตาแก๊สตอนทำผัดไทยจึงทำเสร็จช้า คือให้นึกถึงรายการแข่งขันทำอาหารชื่อดังแล้วมีการแข่งกันเป็นทีมภายในระยะเวลาที่กำหนดอ่ะ ฟีลประมาณนั้นเลย
แต่สุดท้ายก็ทำได้ครับ เราได้มากกว่าที่กำหนดคือ 1,300 กว่าออเดอร์ภายใน 1 ชั่วโมงจากการร่วมมือกันของร้านอาหารไทยหลายร้าน รวมถึงผู้บริโภคอย่างเราที่เข้าร่วมทำภารกิจนี้ด้วยครับ นี่แบบยืนลุ้นตลอดเลยตอนที่เขานับเวลาถอยหลังว่าจะทำได้มั้ยและสุดท้ายก็ทำมันได้จริงๆ คุ้มค่าที่สุดครับ"