ครูบรรจุใหม่ระทม! ระบบเงินเดือนเหลื่อมล้ำ "ครูหนึ่ง" แฉสายบริหารกินรวบส่วนแบ่ง

"สอนแทบตาย แต่แพ้เด็กนาย" 5 ปัญหาใหญ่ระบบประเมินเงินเดือนครูไทยที่ "ครูหนึ่ง" พรรคประชาชน ออกมาแฉล่าสุด! ตั้งแต่ปมสายบริหารแบ่งเค้ก ไปจนถึงครูโรงเรียนเล็กที่ถูกลืม เตรียมจี้ รมว.ศึกษาฯ รื้อกฎ ก.ค.ศ. 61 ใหม่ทั้งระบบ เพื่อกู้ซากคุณภาพการศึกษาไทยกลับคืนมา
เมื่อวันที่ 26 เม.ย. นายธีรศักดิ์ จิระตราชู หรือ “ครูหนึ่ง” ผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ออกมาโพสต์ข้อความ ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัววิพากษ์วิจารณ์ความผิดปกติของระบบการประเมินและเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูไทย ภายใต้กฎ ก.ค.ศ. ปี 2561 ที่เปลี่ยนจากการเลื่อนแบบ “ขั้น” มาเป็น “เปอร์เซ็นต์” โดยระบุว่าเป็นระบบที่บิดเบี้ยวและสร้างความอยุติธรรมต่อครูผู้สอนอย่างรุนแรง
นายธีรศักดิ์ระบุว่า ระบบปัจจุบันที่กำหนดให้แต่ละโรงเรียนมีงบประมาณเลื่อนเงินเดือนเพียง 3% ของฐานเงินเดือนรวมนั้น ก่อให้เกิดปัญหาหลัก 5 ประการ
1. ครูบรรจุใหม่เสียเปรียบ ครูผู้ช่วยและครูที่ไม่มีวิทยฐานะมีฐานเงินเดือนต่ำอยู่แล้ว เมื่อถูกประเมินโดยไม่เป็นธรรมจะทำให้เงินเดือนขึ้นน้อยมาก กระทบต่อการสร้างตัวและเสี่ยงต่อการเกิดหนี้สิน
2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การให้สายบริหาร (รองผู้อำนวยการ) มาหารส่วนแบ่งเงินก้อนเดียวกับสายสอน ทำให้เกิดข้อสงสัยเรื่องความโปร่งใส เนื่องจากรองผู้อำนวยการมีส่วนในการประเมินครูด้วย
3. ผู้บริหารกินรวบส่วนแบ่ง มีเสียงสะท้อนว่ารองผู้อำนวยการมักได้เปอร์เซ็นต์ระดับสูง ซึ่งเมื่อคำนวณจากฐานเงินเดือนที่สูงอยู่แล้ว จะดึงเม็ดเงินรวมของโรงเรียนไปเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ครูผู้สอนเหลือส่วนแบ่งน้อยลง
4. โรงเรียนขนาดเล็กแบกรับภาระ ครูในโรงเรียนขนาดเล็กต้องทำงานหนักเนื่องจากบุคลากรน้อย แต่กลับได้รับจัดสรรเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ ซึ่งไม่สอดคล้องกับภาระงานจริง
5. ระบบ “เด็กนาย” กัดกร่อนคุณภาพ มีข้อครหาว่าการประเมินไม่ได้วัดที่ผลงานหรือการทุ่มเทสอนเด็ก แต่ขึ้นอยู่กับความใกล้ชิดกับผู้บริหาร ทำให้ครูที่ตั้งใจทำงานเสียกำลังใจ และส่งผลเสียต่อคุณภาพการศึกษาไทย
“หน้าที่ผู้แทนราษฎรจะเฉยเมยต่อเสียงนี้ได้อย่างไร การยอมรับระบบนี้โดยไม่ยึดผลประโยชน์ของคนทำงานและเด็กเป็นหลัก จะทำให้โรงเรียนตกต่ำลง เพราะเราจะไม่สามารถรักษาครูที่ตั้งใจทำงานไว้ได้เลย” นายธีรศักดิ์กล่าว
ทั้งนี้ นายธีรศักดิ์ยืนยันว่าหากมีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศึกษาขึ้นในสภาฯ จะดำเนินการทวงคืนระบบการประเมินที่ยุติธรรมให้แก่ครูทันที พร้อมส่งสัญญาณถึง นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เร่งเข้ามาจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน