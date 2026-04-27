“จระเข้ คอร์ปอเรชั่น” แจงดรามายาแนว ร่อนจดหมายสั่งเบรกคอนเทนต์ผิดประเภท หวั่นอันตรายต่อผู้บริโภค

กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ เมื่อเพจดังเผยบริษัท “จระเข้” เร่งเคลื่อนไหว หลังถูกนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ในคอนเทนต์เสี่ยงอันตราย พร้อมประสานลบคลิปทันที ด้านชาวเน็ตชื่นชมความรับผิดชอบ ขณะบางส่วนจี้ใช้กฎหมายเป็นบทเรียนแก่สายคอนเทนต์ “ลองของ”
จากกรณี ดรามาร้อนกลางโซเชียลฯ เมื่ออินฟลูเอนเซอร์ดัง “เบิร์ด วันว่างว่าง” โพสต์คลิปเล่นสงกรานต์สุดช็อก ใช้ถุงกาวยาแนวผสมน้ำสาดใส่คนอื่นจนชาวเน็ตวิจารณ์ยับ หวั่นอันตรายจากสารเคมี เจ้าตัวรีบโต้เป็นแค่ “แป้งมัน” พร้อมดื่มโชว์ยืนยัน แต่กระแสยังไม่จบ หลายเสียงตั้งคำถามแรงถึงความรับผิดชอบของคอนเทนต์ที่อาจพาเลียนแบบเสี่ยงอันตราย
วันนี้ (27 เม.ย.) กลายเป็นประเด็นที่สังคมออนไลน์ให้ความสนใจ เมื่อเพจ “Drama-addict” ได้เผยแพร่ข้อความตอบกลับจากทาง บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรณีที่มีการนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปใช้งานผิดวัตถุประสงค์ในโลกโซเชียล
โดย ทางบริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ชี้แจงผ่านทางคอมเมนต์และข้อความถึงเพจ Drama-addict โดยระบุว่า ขณะนี้ทางบริษัทฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้ดำเนินการดังนี้ ประสานงานเจ้าของช่อง ติดต่อไปยังผู้สร้างคอนเทนต์ (Influencer/Content Creator) ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือให้นำวิดีโอหรือเนื้อหาดังกล่าวออกจากสื่อสังคมออนไลน์ทุกช่องทาง เนื่องจากเนื้อหาดังกล่าวมีการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งาน "ผิดวัตถุประสงค์" ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงและอันตรายต่อตัวผู้บริโภคเอง รวมถึงความปลอดภัยต่อสาธารณะ
โดยทางบริษัทฯ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการใช้งานผลิตภัณฑ์ก่อสร้างอย่างถูกวิธีตามคำแนะนำที่ระบุไว้ข้างบรรจุภัณฑ์ เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด โดยยืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมต่อไป
ทั้งนี้ หลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ชื่นชมการทำงานที่รวดเร็วของทีมงานจระเข้ "ขอบคุณทางบริษัทจระเข้ครับ มีความห่วงใยต่อผู้บริโภคดีมาก" Drama-addict
ขณะที่ความเห็นบางส่วนมองว่าควรมีการดำเนินการทางกฎหมายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง เนื่องจากความคึกคะนองในการทำคอนเทนต์อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์แบรนด์และสร้างพฤติกรรมเลียนแบบที่เป็นอันตรายได้ โดยกรณีนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับเหล่าครีเอเตอร์ในการเลือกใช้สิ่งของหรือสารเคมีมาทำคอนเทนต์ "ลองของ" หรือ "พิสูจน์" ที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและจุดประสงค์หลักของสินค้านั้นๆ เป็นสำคัญ