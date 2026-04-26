"ทรัมป์" ได้ที อ้างเหตุยิงงานเลี้ยง สกิด "เดโมแครต" คลายซัตดาวน์กระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิ

ประธานาธิบดี โดนลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ แสดงความเห็นว่า เหตุกราดยิงที่เกิดขึ้นระหว่างงานเลี้ยงผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาว อาจทำให้พรรคเดโมแครต “ผ่อนคลายท่าที” ต่อข้อพิพาททางการเมืองที่ทำให้กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (DHS) ต้องปิดทำการ
ทรัมป์กล่าวชื่นชมการทำงานของหน่วยอารักขาและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย โดยระบุว่า การตอบสนองต่อเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นไปอย่างยอดเยี่ยม และสามารถหยุดผู้ต้องสงสัยได้อย่างรวดเร็ว
“หน่วยซีเคร็ตเซอร์วิสและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม พวกเขาหยุดคนร้ายได้ทันที ไม่มีการเล่นเกมใด ๆ ทั้งสิ้น” ทรัมป์กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสื่อ
ผู้นำสหรัฐฯ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นบุคลากรที่มีความสามารถและกล้าหาญ แต่กลับยังไม่ได้รับค่าจ้าง เนื่องจากผลกระทบจากการปิดหน่วยงาน พร้อมทั้งกล่าวโทษพรรคเดโมแครตว่าเป็นฝ่าย “ขัดขวางการจ่ายเงินเดือน”
ทรัมป์แสดงความเห็นว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจทำให้ฝ่ายเดโมแครตเปลี่ยนจุดยืน โดยกล่าวว่า “ผมคิดว่าพวกเขาอาจจะผ่อนคลายลงบ้าง หลังจากได้เห็นความสามารถและความกล้าหาญเมื่อคืนนี้”
ทั้งนี้ กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (DHS) ถูกปิดทำการมาตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างพรรครีพับลิกันและเดโมแครต
ก่อนหน้านี้ มีรายงานว่ารัฐบาลทรัมป์ได้นำงบประมาณจากร่างกฎหมายขนาดใหญ่ มาใช้จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หน่วยซีเคร็ตเซอร์วิส และบุคลากรบางส่วนของหน่วยยามฝั่ง ในช่วงที่เกิดภาวะปิดหน่วยงานบางส่วน
เหตุกราดยิงดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างงานเลี้ยงผู้สื่อที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. โดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยไว้ได้ ประธานาธิบดีและภรรยารวมถึงผู้เข้าร่วมงานปลอดภัย