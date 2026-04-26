ไม่ต้องทนหิวคอแห้ง! สภาเทคนิคการแพทย์ แจงชัด "ตรวจเลือดดื่มน้ำเปล่าได้"

คลายทุกข้อสงสัย! เพจ “หมอแล็บแพนด้า” เผยข้อมูลล่าสุดจากสภาเทคนิคการแพทย์ ย้ำชัด “งดอาหารได้ แต่ไม่ต้องงดน้ำเปล่า” ชี้การดื่มน้ำบริสุทธิ์ไม่กระทบผลตรวจ แถมช่วยให้ผลแม่นยำขึ้น เตือนห้ามงดน้ำเด็ดขาด เพราะอาจทำให้ค่าตรวจเพี้ยนโดยไม่รู้ตัว
วันนี้ (26 เม.ย.) เพจ “หมอแล็บแพนด้า” ได้โพสต์ให้ความรู้ หลังกระแสวิพากษ์วิจารณ์และสร้างความสับสนมานาน สำหรับคำแนะนำในการ "งดน้ำและอาหาร" ก่อนเข้ารับการตรวจเลือด ล่าสุด สภาเทคนิคการแพทย์ (The Medical Technology Council) ได้ออกประกาศชี้แจงอย่างเป็นทางการ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนและสถานพยาบาลทั่วประเทศ
สภาเทคนิคการแพทย์ระบุว่า การดื่ม "น้ำเปล่าบริสุทธิ์" (ไม่มีสี ไม่ไม่มีรส ไม่มีแคลอรี และไม่มีส่วนผสมอื่น) ไม่ส่งผลต่อผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ แม้จะเป็นการตรวจที่ต้องงดอาหาร (Fasting) อย่างมีนัยสำคัญทางคลินิกก็ตาม
โดยในทางกลับกัน การงดน้ำเปล่าอาจส่งผลเสียต่อร่างกายและผลการตรวจ ทำให้เลือดข้นเกินจริง ซึ่งการขาดน้ำทำให้ภาวะเลือดเข้มข้น ส่งผลให้ค่าบางอย่าง เช่น Hemoglobin, Creatinine และ BUN สูงกว่าความเป็นจริง และทำให้เจาะเลือดยาก เมื่อร่างกายขาดน้ำ เส้นเลือดจะหาได้ยากขึ้น เพิ่มความลำบากและเจาะยากกว่าปกติ พร้อมทั้งทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน ค่าอ้างอิงมาตรฐาน (Reference Range) ส่วนใหญ่ถูกกำหนดภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ป่วย "ดื่มน้ำเปล่าได้" ดังนั้นการงดน้ำอาจทำให้ผลสรุปของแพทย์ผิดพลาด
ย้ำ! ต้องเป็น "น้ำเปล่าบริสุทธิ์" เท่านั้น
ทั้งนี้ คำแนะนำนี้ครอบคลุมเฉพาะน้ำเปล่าธรรมดา ไม่รวมถึง น้ำแร่ หรือน้ำที่มีวิตามินผสม, น้ำอัดลม หรือโซดา (ที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) ,เครื่องดื่มที่มีรสหวานหรือแต่งกลิ่นทุกชนิด
เพื่อให้เกิดมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ สภาเทคนิคการแพทย์ได้ขอความร่วมมือให้สถานพยาบาลทุกแห่งปรับเปลี่ยนข้อความในใบนัดหรือคำแนะนำการตรวจสุขภาพ
เปลี่ยนเป็น: "งดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำเปล่าบริสุทธิ์ ซึ่งสามารถดื่มได้ตามปกติ"
ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและเพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพและแม่นยำที่สุด