อุทาหรณ์สายดิบ! สาวโพสต์เตือน กิน "กุ้งแช่น้ำปลา" ทำเอง สุดท้ายพยาธิไชตา ต้องผ่าตัดด่วน

กลายเป็นโพสต์อุทาหรณ์ที่ถูกแชร์สนั่นโซเชียล เมื่อสาวรายหนึ่งเผยประสบการณ์เฉียดสูญเสียดวงตา หลังกิน “กุ้งแช่น้ำปลา” เพียงมื้อเดียวก่อนติดเชื้อพยาธิลุกลามถึงขอบตาจนต้องเข้าผ่าตัด เตือนชัดอาหารดิบแม้ทำกินเองก็เสี่ยงหนักกว่าที่คิด
วันนี้ (26 เม.ย.) กลายเป็นโพสต์อุทาหรณ์ที่ถูกแชร์ต่ออย่างกว้างขวางในโลกโซเชียล เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "Ploylada Setthawarasin" ได้ออกมาเผยแพร่ประสบการณ์เฉียดตายจากการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ โดยระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมปี พ.ศ. 2568 ที่ผ่านมา
โดยเจ้าของโพสต์เล่าว่า ก่อนหน้าที่จะเข้ารับการรักษาเพียง 2 วัน เธอได้กิน "กุ้งแช่น้ำปลา" ที่ทำกินเองที่บ้าน ซึ่งเป็นอาหารดิบ หลังจากนั้นเริ่มมีอาการผิดปกติจนต้องไปพบแพทย์ เมื่อคุณหมอซักประวัติจึงพบความเสี่ยง และได้รับคำตอบที่น่าตกใจว่า"เตรียมตัวเข้าห้องผ่าตัดนะครับ เพราะตอนนี้มีการติดเชื้อพยาธิลามไปที่ขอบตาแล้ว"
เธอระบุเพิ่มเติมว่า ในตอนนั้นไม่มีใครเชื่อว่าการกินกุ้งแช่น้ำปลาเพียงมื้อเดียวจะส่งผลรุนแรงขนาดนี้ แต่ภาพถ่ายที่เธอโพสต์เผยให้เห็นสภาพใบหน้าที่ต้องปิดผ้ากอซหลังการผ่าตัดบริเวณรอบดวงตา ซึ่งยืนยันถึงความอันตรายที่เกิดขึ้นจริง
ในโพสต์ดังกล่าวยังมีการแชร์ภาพข้อมูลเตือนภัยจากกองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย ที่ระบุว่าการรับประทานอาหารดิบอย่างกุ้งแช่น้ำปลานั้นมีความเสี่ยงสูง โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ เครื่องปรุงฆ่าเชื้อไม่ได้ น้ำปลา หรือมะนาว ไม่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือพยาธิได้ โดยเชื้ออันตรายนอกจากพยาธิ ยังมีเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Vibrio ซึ่งอาจทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ และกลุ่มเสี่ยงสูง ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยเบาหวาน, โรคตับ, โรคไต และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ หากติดเชื้อจะมีอาการรุนแรงกว่าปกติ โดยอาการเบื้องต้นคือ ท้องเสีย, อาเจียน, มีไข้สูงภายใน 1-3 วันหลังรับประทาน
ทั้งนี้ วิธีป้องกันและดูแลตัวเอง
1. กินสุกเท่านั้น การผ่านความร้อนเป็นวิธีเดียวที่มั่นใจได้ว่าพยาธิและแบคทีเรียถูกทำลาย
2. เลี่ยงของดิบ หากร่างกายไม่แข็งแรงหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรหลีกเลี่ยงเมนูสุกๆ ดิบๆ ทุกชนิด
3. เลือกความสะอาด หากจำเป็นต้องรับประทาน ควรเลือกจากแหล่งที่มั่นใจในความสะอาดและการจัดเก็บที่ได้มาตรฐาน
อย่างไรก็ตาม เรื่องราวนี้เป็นสิ่งเตือนใจอย่างดีว่า แม้จะเป็นอาหารที่ทำกินเองที่บ้าน หากเป็นของดิบก็ยังมีความเสี่ยงสูง "พยาธิไชตา" ไม่ใช่เรื่องไกลตัว และอาจนำไปสู่การสูญเสียดวงตาหรืออันตรายถึงชีวิตได้หากรักษาไม่ทันท่วงที