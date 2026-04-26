ข้าวแกงไทยรักดี 10 บาท ของหมอวรงค์ เปิดรอบเย็น 5 โมงเย็นถึง 3 ทุ่ม เริ่ม 27 เม.ย.นี้

จากผลตอบรับร้านไทยรักดี ข้าวแกง 10 บาท ของ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยภักดี เป็นไปด้วยดี มีประชาชนใช้บริการมากขึ้น ล่าสุดเปิดเพิ่มรอบเย็น จันทร์-เสาร์ 5 โมงเย็นถึง 3 ทุ่ม หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เริ่มจันทร์ที่ 27 เม.ย. 69
วันนี้ (26 เม.ย.) อีกบทบาทหนึ่งของ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยภักดี นอกจากบทบาทหน้าที่ในสภาฯ เรียกร้องให้ยกเลิกสวัสดิการอาหารกลางวัน ซื้ออาหารกินเอง ลดจำนวนผู้ช่วย ส.ส. จาก 8 คนเหลือ 3 คน และยกเลิกเงินบำนาญ ส.ส. และ ส.ว. แล้ว ในช่วงเวลาว่างยังทำร้านข้าวแกงที่ชื่อว่า "ไทยรักดี ข้าวแกง 10 บาท" จำหน่ายเมนูแกงในราคาถ้วยละ 10 บาท มีให้เลือกมากกว่า 20 เมนู ข้าวสวยเติมไม่อั้น รวมทั้งน้ำดื่มฟรี
จากปกติให้บริการทุกวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาล ล่าสุด เพิ่มเวลาให้บริการรอบเย็น ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึง 21.00 น. เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 เม.ย. 2569 เป็นต้นไป
สำหรับร้านไทยรักดี ข้าวแกง 10 บาท เปิดตัวเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2568 ที่สำนักงานพรรคไทยภักดี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ทำแบบไม่แสวงหากำไร เน้นบริหารจัดการต้นทุน ด้วยการจัดซื้อวัตถุดิบจำนวนมาก จากเกษตรกรโดยตรง แต่ก็มีประชาชนช่วยเหลือจ่ายมากกว่าซื้อ รวมทั้งวัตถุดิบส่วนหนึ่ง เช่น ข้าวสาร ไข่ไก่ อาหารสด เนื้อสัตว์ ผัก เครื่องปรุงรส ได้รับการบริจาคจากประชาชน ซึ่ง นพ.วรงค์ กล่าวว่า หลังจากช่วงวิกฤตราคาน้ำมัน คนที่มาใช้บริการเพิ่มขึ้นประมาณ 40% มีทั้งนักศึกษาและคนที่ทำงานใหม่ๆ มองว่าอะไรประหยัดได้ก็ประหยัด หวังพึ่งรัฐบาลช่วยคงยาก
พิกัดร้านไทยรักดี ตั้งอยู่ที่ถนนประชาราษฎร์ ปากซอยประชาราษฎร์ 4/1 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี ข้างไปรษณีย์ไทย สาขาตลาดขวัญ รถเมล์จากท่าน้ำนนทบุรี ลงป้ายวัดลานบุญแล้วเดินย้อนมาเล็กน้อย รถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีแยกติวานนท์ ทางออก 4 ต่อรถเมล์สาย 30 (2-4) หรือเดินเท้าไปประมาณ 850 เมตร
รถเมล์สายที่ผ่าน สาย 30 (2-4) วัดปากน้ำนนทบุรี-สายใต้ปิ่นเกล้า, สาย 32 (2-5) วัดโพธิ์-ปากเกร็ด, 33 (2-36) เทเวศร์-ปทุมธานี, สาย 63 เดิม MRT พระนั่งเกล้า-อนุสาวรีย์ชัย, สาย 90 (1-27) บีทีเอสหมอชิต-ปทุมธานี, สาย 97 (2-15) โรงพยาบาลสงฆ์-กระทรวงสาธารณสุข, สาย 114 (1-21) นครอินทร์-รังสิต, สาย 545 (2-26) ท่าน้ำนนทบุรี-พัฒนาการ, สองแถวสาย 1024 (หัวขาว) ตลาดนนทบุรี-แคราย-บางบัวทอง, สองแถวสาย 1025 วัดปากน้ำนนทบุรี-ปากเกร็ด และสองแถวสาย 1 วงกลม ท่าน้ำนนทบุรี-สนามบินน้ำ