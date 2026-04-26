เตือนภัยอาหวังสวนเบญฯ นักวิ่งหนุ่มจีบสาวแอดไลน์ พอไม่ตอบแชตด่าหยาบคาย

นักวิ่งสาวโพสต์เตือนภัย นักวิ่งชายสวนเบญจสิริเข้าหา คุยกันก่อนขอแอดไลน์ พอไม่ตอบกลับแชตหยาบคายใส่ ไม่สวยแล้วยังทำหยิ่ง อย่าคิดว่าจะจีบ ถ้าไม่อยากคุยให้แอดไลน์ทำไม ด้านชาวเน็ตแนะไปแจ้งความ ซัดเป็นอาหวังโปรแมกซ์ภัยสังคม
วันนี้ (26 เม.ย.) ในกลุ่มเฟซบุ๊ก "วิ่งไหนกัน : เรามาคุยเรื่องวิ่งกันนะ" มีสมาชิกรายหนึ่ง ซึ่งเป็นนักวิ่งสาว โพสต์ภาพแคปหน้าจอข้อความไลน์ที่มีนักวิ่งชายรายหนึ่งส่งข้อความที่หยาบคาย เหตุเพราะไม่ตอบกลับข้อความ ทำนองว่า ไม่สวยแล้วยังทำหยิ่ง คนสวยดูดีกว่ายังไม่หยิ่งแบบนี้ เพื่อนที่เห็นยังดูดีกว่า อย่าสำคัญตัวผิดว่าตนจะจีบ ตนคิดแค่เพื่อนออกกำลังกาย ถ้าไม่อยากคุย แล้วจะให้ตนเสียเวลาไปแอดไลน์เหรอ ตนด่าตรงๆ เถื่อนๆ แบบนี้เพราะตนก็ไม่ใช่คนดีอะไร
เจ้าของโพสต์กล่าวว่า "ฝากเตือนผู้หญิงที่ไปวิ่งสวนเบญข้างๆ เอ็มสเฟียร์นะคะ คือเราคุยกับเขาตามมารยาทตอนที่วิ่ง หลังจากแอดไลน์เราไม่ตอบนาง จากนั้นก็ตามภาพเลย บ่งบอกว่าป่วยจิตค่ะ" เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สวนเบญจสิริ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ ด้านชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็น เช่น แนะนำให้แจ้งความ เพื่อความปลอดภัย แล้วเปลี่ยนที่วิ่งไปก่อนสักพัก, ภัยสังคม, อาหวัง Pro Max, เขาป่วยหรือเปล่า, พวกผู้ชายขี้แพ้แบบนี้ เสียหน้าไม่ได้, สภาพก็ไม่น่าคุยด้วยอยู่ละ นิสัยยังแย่อีก
บางความเห็นระบุว่า "ตอบในฐานะผู้ชายด้วยกัน คือเขาคงมั่นใจในตัวเองมาก ด้วยการออกกำลังกาย โชว์กล้าม แต่ยังมีผู้ชายที่ดีกว่านี้ บางคนหน้าไม่ได้ดี ผลักดันให้มีรูปร่างดีก็เพื่อคาดหวังให้คนเข้าหา หรืออาจมีคนเข้าหาเขา เขาเลยมั่นใจมากขึ้น พอเจอคนที่ปฏิเสธประเภทนี้ คือเสียหน้าไม่ได้" บางความเห็นระบุว่า "โคตรกระจอกเลยพูดตรงๆ จีบสาว สาวไม่เล่นด้วยทำโมโหกลบเกลื่อน นอน... (ช่วยตัวเอง) ไปตลอดชีวิตนะดูสภาพแล้ว" เป็นต้น