สาวจีนโวยสนั่นแอร์เอเชีย ลูกเรือพูดแมนดารินไม่ได้ ทำเที่ยวบินดีเลย์เกือบ 2 ชม.

ร้อนฉ่าทั่วโซเชียลมาเลเซีย ผู้โดยสารหญิงชาวจีนสวมรอยตัวแม่ อาละวาดหนักบนเที่ยวบินฉงชิ่ง-กัวลาลัมเปอร์ เหตุไม่พอใจเพื่อนถูกกักตัว ตม. แถมเปิดศึกกับลูกเรือเหตุสื่อสารภาษาจีนไม่ได้ ลั่น "พูดแมนดารินไม่ได้ก็ไม่ต้องมาทำงานบริการ" ด้านชาวเน็ตขุดยับ หลังอ้างตัวเป็นลูกเรือสายการบินใหญ่แต่กลับตกม้าตายเรื่องภาษาอังกฤษ กลายเป็นไวรัลตลกขบขันไปทั่วโลกออนไลน์
วันนี้ (26 เม.ย.) เรื่องราวไวรัลแก่ชาวเน็ตมาเลเซียเกิดขึ้นเมื่อเวลา 02.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น วันที่ 22 เม.ย. ที่ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่งเจียงเป่ย์ นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้โดยสารหญิงชาวจีน บนเที่ยวบินสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ ประเทศมาเลเซีย เที่ยวบินที่ D7 809 ฉงชิ่ง-กัวลาลัมเปอร์ มีปากเสียงอย่างรุนแรงกับลูกเรือบนเที่ยวบิน โดยอ้างว่าลูกเรือสื่อสารภาษาจีนกลาง (แมนดาริน) กับเธอไม่ได้ แสดงท่าทีไม่พอใจและสั่งให้ผู้โดยสารที่อยู่รอบข้างลบวิดีโอคลิปที่แอบถ่ายเธอไว้ด้วย ท่ามกลางสายตาที่มึนงงของผู้โดยสารคนอื่นๆ บนเครื่องบินลำดังกล่าว เหตุการณ์นี้ทำให้เที่ยวบินล่าช้าประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที
สื่อมวลชนหลายแห่งรายงานว่า ชนวนเหตุมาจากผู้โดยสารหญิงชาวจีนคนดังกล่าวไม่พอใจที่เพื่อนของตนซึ่งเดินทางไปด้วย ถูกกักตัวที่ตรวจคนเข้าเมือง ยังไม่ได้ขึ้นเครื่อง ร้องขอให้ลูกเรือรอเพื่อนของเธอก่อน จากนั้นจึงกลับไปยังที่นั่งของตน แต่ปรากฎว่าขณะที่เครื่องบินกำลังจะเทคออฟ กลับยังคงใช้โทรศัพท์มือถือโทร.หาเพื่อน ส่งข้อความเสียง โดยส่งเสียงรบกวนผู้โดยสารคนอื่น และไม่ยอมวางโทรศัพท์มือถือ แม้ผู้โดยสารที่นั่งด้านข้างร้องขอว่าให้หยุดใช้โทรศัพท์มือถือ ผู้โดยสารหญิงชาวจีนคนดังกล่าวกลับปฏิเสธ อ้างว่าเครื่องยังไม่บินถือว่าไม่ผิด ขณะเดียวกัน เมื่อเห็นผู้โดยสารที่อยู่ใกล้เคียงถ่ายวิดีโอคลิป ก็แสดงความไม่พอใจ ข่มขู่ให้ลบคลิปทันที โดยอ้างว่าละเมิดสิทธิ แต่ผู้โดยสารรายนั้นปฏิเสธที่จะลบคลิป
ระหว่างนั้นลูกเรือรายหนึ่ง%ดินมาที่ผู้โดยสารหญิงชาวจีนคนดังกล่าว พยายามเกลี้ยกล่อมให้อยู่ในความสงบ แต่พูดเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้ผู้โดยสารหญิงชาวจีนคนดังกล่าวที่ฟังไม่รู้เรื่องออกอาการโมโห โวยวายว่า ลูกเรือสายการบินระหว่างประเทศไม่ควรพูดภาษาจีนกลางได้เหรอ ถ้าพูดภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐานไม่ได้ ก็ไม่มีสิทธิ์ทำงานในอุตสาหกรรมการบริการ แม้ว่าจะมีเพื่อนลูกเรือที่พูดภาษาจีนกลางได้ช่วยอธิบาย แต่ผู้โดยสารหญิงชาวจีนคนดังกล่าวยังคงโวยวาย หญิงรายนี้ปฏิเสธที่จะสงบสติอารมณ์และเรียกร้องขอคืนเงินค่าตั๋วทันที รวมถึงค่าชดเชยต่างๆ สุดท้ายกัปตันต้องประสานงานให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและตำรวจขึ้นมาเชิญตัวลงจากเครื่อง เพื่อความปลอดภัย ก่อนที่เครื่องบินจะออกเดินทางไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์
ด้านความเห็นบนโซเชียลฯ ตำหนิผู้โดยสารหญิงชาวจีนคนดังกล่าว ระบุว่า เที่ยวบินนี้ทำการบินโดยสายการบินราคาประหยัด แค่ไปถึงที่หมายตรงเวลาก็พอแล้ว ทำไมลูกเรือต้องพูดได้ทุกภาษาด้วย บ้างก็ระบุว่า ที่รายงานข่าวระบุว่าผู้โดยสารหญิงชาวจีนคนดังกล่าวอ้างว่าเธอเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์ ทำไมเธอถึงพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ทั้งที่สายการบินไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์ก็เป็นสายการบินระหว่างประเทศเหมือนกัน นอกจากนี้ยังมีไวรัลล้อเลียนเหตุการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะผู้โดยสารที่เป็นไทมุงถ่ายวิดีโอคลิปด้วยความตลกขบขัน