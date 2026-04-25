เขมรขึงผ้าฟ้าปริศนาขยับแนวเข้าประชิดช่องซำแต ฝ่ายไทยตะโกนเตือนหยุดยั่วยุ ต่างฝ่ายต่างอยู่

ทหารเขมรขึงผ้าฟ้าปริศนาใกล้ช่องชำแต ขยับตำแหน่งหน้าแนวเข้ามาชิดชายแดน คล้ายแสดงแนวเขตใหม่ ฝ่ายไทยตะโดนขอให้หยุดพฤติกรรมยั่วยุเสี่ยงปะทะ ต่างคนต่างอยู่ดีกว่า ขอให้นำผ้าออกจากพื้นที่
เมื่อวันที่ 25 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีคลิปเหตุการณ์ซึ่งคาดว่าถูกบันทึกไว้เมื่อวันที่ 24 เม.ย. ที่ผ่านมา เผยให้เห็นสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ใกล้ช่องชำแต จ.ศรีสะเกษ โดยในคลิปปรากฏภาพเจ้าหน้าที่ทหารไทยตั้งแถวตรวจตราอย่างเข้มงวดบริเวณหน้าแนวพื้นที่รับผิดชอบ
ขณะเดียวกัน ฝั่งกัมพูชาบริเวณแนวลวดหนาม พบการเคลื่อนไหวของกำลังทหารที่ตั้งฐานในระยะกระชั้นชิดกับฝั่งไทย และมีการนำผ้าสีฟ้า ลักษณะคล้ายสแลน มากางหรือขึงไว้ในจุดที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน คล้ายการแสดงพิกัดหรือแนวเขต อีกทั้งยังมีการขยับตำแหน่งหน้าแนวจากจุดเดิม สร้างความผิดสังเกตในพื้นที่
จากสถานการณ์ดังกล่าว ฝ่ายทหารไทยได้ ตะโกนสื่อสารไปยังฝั่งกัมพูชาในระดับผู้บังคับบัญชา ขอความร่วมมือไม่ให้ดำเนินการใดที่อาจก่อให้เกิดความกระทบกระทั่ง หรือมีลักษณะไม่เหมาะสม ขอให้ต่างฝ่ายต่างอยู่ อย่ายั่วยุกันพร้อมขอให้ประสานผู้บังคับบัญชาฝั่งกัมพูชา เพื่อนำผ้าดังกล่าวออกจากพื้นที่
อย่างไรก็ตาม แม้เหตุการณ์ยังไม่เกิดการปะทะหรือความรุนแรง แต่บรรยากาศตามแนวชายแดนยังคงตึงเครียด และมีสัญญาณของการยั่วยุ รวมถึงความพยายามสร้างแรงกดดันเป็นระยะ แม้พื้นที่ดังกล่าวจะอยู่ในเขตของกัมพูชา แต่พฤติกรรมที่เกิดขึ้นถูกมองว่าเกินกว่าการตั้งฐานตามปกติ และอาจเข้าข่ายการท้าทายมากกว่าการปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดนทั่วไป