เงินอยู่ในอากาศ! สาวโชว์อาชีพสุดพีก "สตาฟฟ์ยุง" ขายดีจนต่างชาติแห่ชม สร้างรายได้หลักหมื่น

กลายเป็นไวรัลทั่วโซเชียลกับอาชีพใหม่สุดแปลก "สตาฟฟ์ยุง" ที่เปลี่ยนซากแมลงน่าเบื่อให้กลายเป็นสินค้าไอเดียเจ๋ง สร้างรายได้เข้ากระเป๋าเป็นกอบเป็นกำหลักหมื่น ชาวเน็ตลั่นชอบความอิสระนี้ พร้อมอวยพรขอให้ยอดขายปังๆ เพราะคนไทยถ้าตั้งใจทำอะไรก็ไม่แพ้ชาติใดในโลก
เมื่อวันที่ 22 เม.ย. สมาชิก TikTok ชื่อว่า "@leesaesilp" ได้ออกมาเปิดเผยอาชีพสุดแปลก ที่ไม่เหมือนใครกับไอเดียธุรกิจที่แหวกแนวที่สุดแห่งปี คือการ "สตาฟฟ์ยุงขาย" ซึ่งเปลี่ยนจากกิจกรรมแก้เบื่อเวลาโดนยุงกัด ให้กลายเป็นรายได้เสริมหลักหมื่นบาท และสินค้าดังกล่าวมีผู้ชื่นชมเป็นจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
และมีชาวเน็ตร่วมแสดงความคิดเห็นกันเพียบ เช่น ธุรกิจการบินของแทร่ , กุเชื่อละว่าเงินอยู่ในอากาศ , ผมโครตชอบอะไรที่มันมีความคิดในการสร้าง งานเพื่อให้ได้เงิน แบบนี้มากๆ คนไทยถ้าทำก็ทำได้ สุดยอดมากครับ , ชอบมาก รักความอิสระนี้ ขอให้ยอดขายปังๆเลยนะคะ