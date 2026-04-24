เหยื่อสาวแฉพ่อแม่บุญธรรมซื้อตัวมาข่มขืน-บังคับขายตัว พยายามจบชีวิตหนีความทรมาน

เปิดโปงขบวนการนรก! สาวเชียงรายหนีตายพยายามวิ่งให้รถชนหน้า สน.บางขุนเทียน หลังถูกซื้อตัวมาในราคาเพียง 2,000 บาท ก่อนถูก 'พ่อแม่บุญธรรม' ทารุณกรรมและบังคับขายประเวณีให้ชายอื่น เจ้าตัวแฉซ้ำถูกพ่อเลี้ยงล่วงละเมิดหลายครั้งจนทนไม่ไหว โชคดีพลเมืองดีเข้าระงับเหตุทันท่วงที พร้อมอาสารับดูแลที่บ้าน หวั่นความปลอดภัยระหว่างรอหน่วยงานรัฐเข้าช่วยเหลือ
เมื่อวันที่ 23 เม.ย. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "กฤษญา มอเตอร์" ออกมาโพสต์ข้อความหลังได้เข้าระงับเหตุหญิงสาวรายหนึ่งที่พยายามวิ่งให้รถชนเพื่อจบชีวิตตนเอง บริเวณหน้า สน.บางขุนเทียน หญิงสาวคนดังกล่าวหนีตายมาจากที่พัก หลังถูก "แม่เลี้ยง" ใช้ขวดเบียร์ตีหัวและทำร้ายร่างกายอย่างหนักจนทนไม่ไหว จึงโบกแท็กซี่หนีมาที่สถานีตำรวจโดยไม่มีเงินติดตัว จากการพูดคุยพบว่า "พ่อเลี้ยงและแม่เลี้ยง" แท้จริงคือคนที่เป็นธุระจัดหา ซื้อตัวน้องมาจากพ่อแม่ที่เชียงรายในราคา 2,000 บาท เพื่อมาใช้งาน แต่กลับถูกพ่อเลี้ยงล่วงละเมิดทางเพศหลายครั้ง และถูกส่งตัวไปขายประเวณีให้ผู้ชายคนอื่น
อย่างไรก็ตาม ตำรวจ สน.บางขุนเทียน ช่วยดูแลเบื้องต้นและประสานงานไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องจากติดขั้นตอนการประสานงาน พลเมืองดี จึงอาสารับตัวน้องไปดูแลที่บ้านชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย โดยมีการลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเร่งรัดเข้ามาช่วยเหลือตามขั้นตอนกฎหมายและจัดการกับขบวนการค้ามนุษย์กลุ่มนี้โดยด่วน