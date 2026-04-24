กินกุ้งดิบเสี่ยงพยาธิไชขึ้นตา สาวแชร์อุทาหรณ์ผ่าตัดด่วนหลังกินกุ้งแช่น้ำปลา แพทย์ย้ำอันตรายถึงขั้นตาบอดหากรักษาไม่ทัน

เกือบตาบอดเพราะของอร่อย! สาวแชร์อุทาหรณ์สุดสยอง หลังทาน 'กุ้งแช่น้ำปลา' ติดต่อกัน 2 วัน จนพยาธิไชขึ้นขอบตาต้องผ่าตัดด่วน เจ้าตัวเผยตอนแรกไม่มีใครเชื่อว่าติดเชื้อจากของดิบที่ทำทานเองที่บ้าน ด้านแพทย์ย้ำเตือน เมนูสุกๆ ดิบๆ เสี่ยงพยาธิลามสู่ระบบประสาท อันตรายถึงขั้นเสียชีวิต
เมื่อวันที่ 23 เม.ย. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Ploylada Setthawarasin" ออกมาโพสต์ข้อความแชร์ประสบการณ์เข้ารับการผ่าตัดด่วนเนื่องจาก ติดเชื้อพยาธิลามไปที่ขอบตา โดยมีสาเหตุมาจากการรับประทาน กุ้งแช่น้ำปลาติดต่อกัน 2 วัน แม้จะเป็นอาหารที่ทำทานเองที่บ้านจนคนรอบข้างคาดไม่ถึงและไม่เชื่อว่าเป็นสาเหตุของการติดเชื้อก็ตาม โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"ช่วงเดือนตุลาปี68คุณหมอถามฉัน ก่อนแอดมิด2วัน คุณพลอยได้ทานอาหารดิบ เช่นกุ้งแช่น้ำปลาบ้างมั้ย ฉันก็ไม่กล้าตอบ แต่ก็ตอบไปว่า ทานคะทาน2วันติด เดี่ยวคุณพลอยเตรียมตัว “เข้าห้องผ่าตัดนะครับ”
เพราะตอนนี้มีการติดเชื้อพยาธิลามไปที่ขอบตาแล้ว และตอนนั้นพูดไป ใครถาม ก็ไม่มีใครเชื่อสักคน !! ว่าติดเชื้อจากการกินกุ้งแช่น้ำปลาที่ทำกินกันเองที่บ้าน"
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ กรมการแพทย์และโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ได้เคยออกมาให้ความรู้ถึงอันตรายจากพยาธิขึ้นตาจากการกินอาหารดิบ โดยได้ระบุข้อความว่า
"นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผย โรคที่เกิดเนื่องจากพยาธิต่างๆ ในคนไทยเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในไทย อาการ เช่น เปลือกตาบวม กระจกตาบวม ความดันตาสูง ปวดตา ตามัว จนถึงตาบอด ขึ้นอยู่กับพยาธิอยู่ส่วนใดของตา จึงขอเตือนประชาชนที่นิยมกินอาหารแปลกๆ สุกๆ ดิบๆ หรือปรุงประกอบไม่ถูกหลักสุขอนามัย อาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่จะเกิดขึ้นตามมาได้
นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) กล่าวว่า ปัจจุบันมีคอนเทนต์การกิน ของแปลกๆในโลกโซเชียล ที่เกี่ยวกับการรับประทานสัตว์น้ำจืดดิบๆ เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ฯลฯ ที่เสี่ยงต่อโรคที่อาจจะตามมาในภายหลังได้นั้น กรมการแพทย์โดยรพ.เมตตาฯ แนะนำว่าการป้องกันการเกิดโรคนั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุด และป้องกัน ได้ง่ายโดยการไม่กินอาหารพวกเนื้อสัตว์สุกๆ ดิบๆ เช่น กุ้งเต้น กุ้งแช่น้ำปลา เป็นต้น
แพทย์หญิงอรวีณัฏฐ์ นิมิตวงศ์สกุล นายแพทย์ชำนาญการ กล่าวเสริมว่า พยาธิขึ้นตาทำให้เกิดอาการตามัว ตาพร่าเลือน อาจมีการอักเสบในช่องหน้าลูกตา ทำให้ม่านตาอักเสบและตามัวลง การรักษา คือ ยิงเลเซอร์ไปที่ตัวพยาธิไม่ให้สามารถเคลื่อนไหว ก่อนผ่าตัดนำเอาพยาธิออก ซึ่งตามปกติพยาธิจะอาศัยอยู่ในหลอดเลือดแดงของปอดหนู ซึ่งพยาธิออกมากับขี้หนู และไชเข้าไปในกลุ่มหอยน้ำจืด หอยบก หอยทาก กุ้งและปูน้ำจืด นอกจากนี้ยังอาจปนเปื้อนมากับ น้ำดื่มหรือผักผลไม้ พยาธิเข้าตามาทางเส้นประสาทตาและไชเข้าตาทะลุจากจอตาขึ้นมาในช่องหน้าลูกตา ความเสียหายหรือการฟื้นการมองเห็นขึ้นกันเส้นทางที่พยาธิไชมาว่าทำความเสียหายในกับส่วนไหนของลูกตาบ้าง แนะนำควรทำการรักษาต่อเนื่องเพื่อเช็คร่างกายอย่างละเอียดว่าพยาธิมีเพิ่มเติมในตำแหน่งอื่นของร่างกายอีกหรือไม่จึงฝากเตือนในเรื่องของการรับประทานอาหารควรหมั่นล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร ไม่แนะนำทานอาหารสุกๆ ดิบๆ ให้ทานเฉพาะอาหารที่ปรุงสุกและสด สะอาดเท่านั้น เพราะพยาธิในที่อาศัยอยู่ตามสัตว์น้ำจืด เมื่อเข้าสู่ร่างกายอาจเป็นอันตราย และหากพยาธิเข้าไปอยู่ตามจุดสำคัญในร่างกาย เช่น ระบบประสาท สมอง ไขสันหลัง อาจจะถึงขั้นรุนแรงถึงเสียชีวิตได้"