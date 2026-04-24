ไทยเชิญ ‘สี จิ้นผิง’ เดินทางเยือน สร้าง ‘หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่แท้จริง’

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



MGR Online: ‘หวัง อี้’ รัฐมนตรีต่างประเทศจีน หารือกับ ‘สีหศักดิ์’ และนายกฯ อนุทิน ชาญวีรกูล โดยไทยได้เชิญประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางเยือนประเทศไทย พร้อมทั้งหารือความร่วมในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นกันเอง ที่รีสอร์ต จ. กระบี่ในเย็นวันนี้

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้การต้อนรับและเป็นประธานร่วมกับนายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ในการประชุมกลไกหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย - จีน ครั้งที่ 3 ที่กระทรวงการต่างประเทศ

ฝ่ายไทยระบุว่า ต้องการสร้าง “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่แท้จริง” กับประเทศจีน โดยสนับสนุนบทบาทที่สร้างสรรค์ของจีนในเรื่องต่าง ๆ ของภูมิภาค ทั้งการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ, การหลอกลวงฉ้อโกงออนไลน์, สันติภาพในเมียนมา, การบริหารจัดการน้ำ และการแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศและน้ำ


นายสีหศักดิ์ได้เชิญ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยครั้งล่าสุดที่ผู้นำจีนมาประเทศไทย คือเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ณ กรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นการเยือนไทยครั้งแรกในฐานะประธานาธิบดี และในการเยือนครั้งนั้น ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และภริยา ได้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

หลังจากการหารือที่กระทรวงการต่างประเทศ นายหวัง อี้ ได้เดินทางไปพบกับนายกฯ อนุทิน ชาญวีรกูล ที่ทำเนียบรัฐบาล และในบ่ายวันนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศของไทย-จีน จะเดินทางไปยัง จ. กระบี่ เพื่อพักผ่อนและหารือในรายละเอียดความร่วมมือต่างๆ ทั้งการค้าการลงทุน, การแลกเปลี่ยนระหว่างกัน รวมถึงประเด็นในภูมิภาคที่แต่ละฝ่ายสนใจ

หลังเสร็จสิ้นภารกิจในประเทศไทย ในวันที่ 25 เม.ย. นายหวังอี้จะเดินทางเยือนเมียนมาต่อไป.



