สำนักงานสลากฯ สานต่อโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน สู่ปีที่ 8 ชูแนวคิด ‘ต้นไม้แห่งคุณค่า’ มุ่งวางรากฐานสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมดึง AI ร่วมพัฒนาชุมชนในทุกมิติ

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) นำโดย พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานฯ ทีมที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชน และผู้นำชุมชน กลุ่มตัวแทนจากชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 10 แห่ง
จากทั่วประเทศ ร่วมเปิดตัวโครงการ ‘สลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชนปี 8’ ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า สำนักงานฯ ดำเนินโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชนมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เป็นการต่อยอดความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ในการส่งเสริม ยกระดับ สร้างคุณค่า พัฒนาอาชีพ และเชื่อมต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นให้กับชุมชน สู่การสร้างรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจ ของประเทศต่อไป โดยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10–20% ต่อปี และหลายชุมชนสามารถพัฒนาเป็นต้นแบบความเข้มแข็งที่ได้รับการยอมรับจากสังคม
ในปีนี้ได้ดำเนินงานภายใต้แนวคิด ‘ต้นไม้แห่งคุณค่า’ มุ่งเน้นการวางรากฐานที่แข็งแรงให้กับชุมชน ควบคู่กับการต่อยอดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว โดยสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลัก ESG (Environment, Social, Governance) ตลอดจนการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาทั้งในด้านการตลาด การสื่อสาร การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการ เพื่อให้ชุมชนสามารถก้าวข้ามข้อจำกัด และเพิ่ม ขีดความสามารถได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ โครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชนปี 8 มีชุมชนเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 14 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนใหม่ จำนวน 10 ชุมชน ได้แก่ 1) ชุมชนไทกวนบ้านนาถ่อน จ.นครพนม, 2) กลุ่มโฮมสเตย์บ้านสีกาย จ.หนองคาย, 3) ชุมชนสะพานหิน จ.เพชรบุรี, 4) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ จ.นครศรีธรรมราช, 5) ชุมชนบ้านช่องฟืน จ.พัทลุง,
6) ชุมชนวัดศรีสุพรรณ จ.เชียงใหม่, 7) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ จ.เชียงใหม่, 8) วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนเจดีย์กลางน้ำและแม่น้ำระยอง จ.ระยอง, 9) ชุมชนบ้านป่าเม้าโฮแซว จ.ร้อยเอ็ด และ 10) วิสาหกิจชุมชนตาลโตนดโหนดนาเล จ.สงขลา และชุมชนต้นแบบจากปีที่ 1–7 จำนวน 4 ชุมชน ที่จะได้รับการพัฒนาต่อยอด ได้แก่ 1) วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกาะเกร็ด ศิลปะ วัฒนธรรม เกษตร และนวัตกรรม จ.นนทบุรี, 2) วิสาหกิจชุมชนฮักเกษตรคลองลานบ้านเฮา จ.กำแพงเพชร, 3) วิสาหกิจชุมชนเกษตรสรรค์สร้าง บ้านปากพูน จ.นครศรีธรรมราช และ 4) วิสาหกิจชุมชนบ้านหาดไก่ต้อย จ.อุตรดิตถ์
ทั้งนี้ ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาจากทีมที่ปรึกษาของโครงการฯ ทั้ง 4 ด้านประกอบด้วย ด้านการพัฒนาชุมชนด้านกลยุทธ์การตลาด ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การจัดทำ E-Catalog นำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการเด่นของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ปี 1-8 และการพัฒนาป้ายสำคัญในชุมชนและเอกสารแนะนำชุมชน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักเพื่อเพิ่มรายได้ ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 1-8 มีจำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาแล้วทั้งหมด 77 ชุมชน
โดยในปีนี้ สำนักงานฯ ได้ให้ความสำคัญในการนำความรู้พื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรมทักษะดิจิทัลขั้นสูงให้กับชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงตลาด และสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่มีประสิทธิภาพ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความพร้อมและสามารถก้าวเดินได้อย่างสอดคล้องกับทิศทางของโลกเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม
“สำนักงานฯ ได้ยกระดับเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน AI ให้กับชุมชน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการต่อยอดการพัฒนาชุมชน ซึ่งจะเป็นการสร้างนวัตกรรม ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนต่อไป”
โครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ พร้อมสร้างคุณค่าร่วมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน ผ่านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนไทย ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง
