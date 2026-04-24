ฝรั่งในเขมรแนะกัมพูชา ทบทวนออกบัตรนักข่าว เปิดทางสื่อใหญ่ย้ายจากกรุงเทพฯ มาพนมเปญ

ชาวต่างชาติในกัมพูชา อ้างตัวว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและเศรษฐกิจ เสนอให้กัมพูชาทบทวนวิธีการออกใบอนุญาตให้กับนักข่าว เพื่อเปิดทางให้สื่อใหญ่ๆ ตั้งสำนักงานถาวรในพนมเปญได้ ชี้การที่สื่อต่างประเทศตั้งสำนักงานในกรุงเทพฯ และสิงคโปร์ ทำให้กลายเป็นตัวกรอง ขัดขวางไม่ให้เสียงของประเทศกัมพูชาไปถึงเวทีโลก
วันนี้ (24 เม.ย.) สำนักข่าว The Khmer Today อ้างแหล่งข่าวจากนายเคซีย์ บาร์เน็ตต์ (Casey Barnett) ซึ่งระบุว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและเศรษฐกิจ ระบุว่า เป็นเวลาหลายปีแล้วที่กัมพูชาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตั้งรับศาลเตี้ยจากความคิดเห็นของสาธารณชนทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาทชายแดนที่ซับซ้อนหรือเรื่องการทูตระดับภูมิภาค เรื่องราวที่นำเสนอในระดับนานาชาติมักจะดูเอนเอียงไปในทางใดทางหนึ่ง ไม่ใช่เพราะขาดความจริงจากฝั่งกัมพูชาเสมอไป แต่เป็นเพราะอุปสรรคทางภูมิศาสตร์และระบบราชการที่ขัดขวางไม่ให้เสียงของประเทศกัมพูชาไปถึงเวทีโลก
ทั้งนี้ สำนักข่าวระดับโลกส่วนใหญ่ ที่กำหนดว่าผู้คนนับล้านมองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไร มักมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ หรือสิงคโปร์ ทำให้กลายเป็นตัวกรองโดยไม่ได้ตั้งใจ เมื่อผู้สื่อข่าวต่างประเทศอาศัยและทำงานในศูนย์กลางระดับภูมิภาคเหล่านี้ พวกเขาจึงได้รับอิทธิพลจากมุมมองท้องถิ่น ถูกล้อมรอบด้วยแหล่งข่าวที่เน้นมาจากประเทศไทย และได้รับอิทธิพลจากเรื่องราวอย่างเป็นทางการของประเทศเจ้าบ้าน ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ เสียงของชาวกัมพูชาไม่เพียงแต่หายไปเท่านั้น แต่บ่อยครั้งก็ไม่ได้ยินเลยด้วยซ้ำ
เพื่อทำลายสิ่งที่เรียกว่า "ฟองสบู่กรุงเทพฯ" (Bangkok Bubble) กัมพูชาจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่ดึงดูดใจสำหรับนักเล่าเรื่องจากทั่วโลก วิธีแก้ปัญหาอย่างตรงไปตรงมา คือการทบทวนวิธีการออกใบอนุญาตให้กับนักข่าวในประเทศกัมพูชาเป็นพื้นฐาน ด้วยการลดความซับซ้อนของกฎระเบียบและลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด กัมพูชาจะสามารถจูงใจให้สื่อใหญ่ๆ ตั้งสำนักงานถาวรในพนมเปญได้ เปรียบเทียบกับประเทศตะวันตก สหรัฐอเมริกาไม่กำหนดให้ต้องมีใบอนุญาตจากรัฐบาลสำหรับนักข่าว ซึ่งเป็นนโยบายเปิดกว้างที่ทำให้สื่ออเมริกันประสบความสำเร็จในการครองตลาดโลกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เขาเชื่อว่าแนวทางที่คล้ายคลึงกันและเปิดกว้างมากขึ้นในกัมพูชาจะส่งเสริมให้เกิดภูมิทัศน์สื่อที่มีชีวิตชีวาและโปร่งใส
ท้ายที่สุดแล้ว วิสัยทัศน์ของนายบาร์เน็ตต์คือ "ซอฟต์พาวเวอร์" ผ่านความใกล้ชิด ด้วยการนำสายตาของโลกมาสู่ใจกลางราชอาณาจักรกัมพูชาโดยตรง กัมพูชาสามารถมั่นใจได้ว่าเรื่องราวในมุมมองของตน จะไม่ใช่ปฏิกิริยาตอบโต้ในภายหลังอีกต่อไป แต่จะเป็นแหล่งข้อมูลหลัก นี่คือกลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อแทนที่ข่าวที่ถูกกรองด้วยการรายงานที่แท้จริง ทำให้กัมพูชาสามารถปกป้องผลประโยชน์ของชาติได้โดยการทำให้ความเป็นจริงของตนเองเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับประชาคมโลก
รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า ก่อนหน้านี้เว็บไซต์ The Wall Street Journal สื่อสหรัฐอเมริกา พาดหัวสกู๊ปข่าวหัวข้อ How Cybercrime Became a Leading Industry in ‘Scambodia’ (อาชญากรรมไซเบอร์กลายเป็นอุตสาหกรรมชั้นนำในสแกมโบเดียได้อย่างไร) โดยระบุว่า กัมพูชากลายเป็นศูนย์กลางอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติที่สร้างรายได้มากถึง 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี หรือคิดเป็น 40% ของ GDP ในประเทศ ทำให้ชาวกัมพูชาไม่พอใจกับการดัดแปลงชื่อประเทศเป็นคำว่า Scambodia ที่สื่อถึงการหลอกลวงหรือฉ้อโกง กกระทรวงสารสนเทศกัมพูชา ได้จัดทำหนังสืออย่างเป็นทางการถึงกองบรรณาธิการและผู้บริหาร The Wall Street Journal เพื่อขอให้ทบทวนและแก้ไขบทความดังกล่าว
ข้อมูลจากองค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดน (RSF) ระบุว่า เสรีภาพสื่อมวลชนกัมพูชาอยู่ในอันดับที่ 161 ของโลก ต่ำกว่าไทยซึ่งอยู่อันดับที่ 85 ระบุว่า การเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบประชาธิปไตยที่เริ่มต้นในช่วงปลายทศวรรษ 1980 ทำให้เกิดภาคสื่อที่เฟื่องฟู จนกระทั่งอดีตนายกรัฐมนตรีฮุน เซน เปิดฉากสงครามอย่างโหดเหี้ยมต่อเสรีภาพของสื่อมวลชนในปี 2017 มรดกอันน่าเศร้าของการปราบปรามสื่ออิสระของเขาดูเหมือนจะถูกสืบทอดต่อโดยบุตรชายของเขา ฮุน มาเนต์ ซึ่งอยู่ในอำนาจตั้งแต่ปี 2023
โดยภาพรวมสื่อ สถานีโทรทัศน์หลักและหนังสือพิมพ์ที่เหลืออยู่ไม่กี่ฉบับโดยทั่วไปมักปฏิบัติตามแนวทางของรัฐบาล ทำให้ไม่สามารถนำเสนอข่าวในหลายประเด็นได้ เช่น ฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง การทุจริต และการตัดไม้ทำลายป่า แม้ว่าจะมีสื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้น แต่มีเพียงไม่กี่แห่งที่นำเสนอรายงานอย่างสมดุล มีเพียงสื่ออิสระของกัมพูชาไม่กี่แห่งที่ออกอากาศจากต่างประเทศเท่านั้นที่ให้การรายงานข่าวที่มีคุณภาพ การปิดตัวของสื่อออนไลน์ Voice of Democracy (VOD) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 โดยอดีตนายกรัฐมนตรีฮุน เซน ได้สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสภาพแวดล้อมสื่ออิสระของประเทศ เว็บไซต์ข่าว Kamnotra ถือกำเนิดขึ้นจากซากปรักหักพังของ VOD แต่ก็อยู่ได้ไม่นานเนื่องจากถูกปิดกั้นการเข้าถึง สมาคมนักข่าวแห่งกัมพูชา (CamboJa) ก่อตั้งขึ้นในปี 2019 ปัจจุบันเป็นองค์กรเดียวที่ยังคงให้ข่าวสารที่เป็นอิสระ สร้างเสริมศักยภาพด้านจริยธรรมของนักข่าว และให้การสนับสนุนทางกฎหมายแก่นักข่าวที่เผชิญข้อกล่าวหาในศาล
บริบททางการเมือง ด้วยความกังวลเกี่ยวกับการถ่ายโอนอำนาจหลังจากครองอำนาจมานานกว่า 30 ปี ฮุน เซน ได้เปิดฉากสงครามที่โหดเหี้ยมต่อสื่อมวลชนก่อนการเลือกตั้งรัฐสภาปี 2018 โดยสั่งปิดสถานีวิทยุและหนังสือพิมพ์ กวาดล้างห้องข่าว และดำเนินคดีกับนักข่าว ภาคสื่ออิสระได้รับความเสียหายอย่างหนักแม้กระทั่งก่อนที่เขาจะส่งมอบอำนาจให้แก่บุตรชาย ฮุน มาเน็ต ในเดือนสิงหาคม 2023 นับตั้งแต่นั้นมา ความพยายามเพียงเล็กน้อยในการฟื้นฟูสื่ออิสระก็ถูกต่อต้านอย่างเป็นระบบจากทางการ ดังที่เห็นได้จากการปราบปรามครั้งใหม่ก่อนการเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคม 2023 หน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมของกัมพูชาได้ออกคำสั่งปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ของ Radio Free Asia, Cambodia Daily และ Kamnotra
กรอบกฎหมาย ในปี 1992 กัมพูชาให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และได้นำบทบัญญัติต่างๆ มาใช้ซึ่งรับประกันเสรีภาพในการประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน กฎหมายสื่อปี 1995 อนุญาตให้มีการไกล่เกลี่ยคดีหมิ่นประมาทได้ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ทางการมักใช้ประมวลกฎหมายอาญา โดยอ้างมาตรา 494 และ 495 ที่เกี่ยวข้องกับ “การยุยงให้กระทำความผิด” เพื่อดำเนินคดีและจับกุมนักข่าวที่สืบสวนประเด็นอ่อนไหวโดยไม่มีหมายจับ นายกรัฐมนตรียังใช้ประโยชน์จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งทำให้เขาสามารถเซ็นเซอร์เนื้อหาข่าวทั้งหมดที่เขาไม่ชอบได้
บริบททางเศรษฐกิจ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่สี่กลุ่มครองตลาดสื่อมวลชน โดยทั้งหมดบริหารงานโดยเจ้าพ่อสื่อที่ใกล้ชิดกับนายกรัฐมนตรีและครอบครัวของเขา ตัวอย่างเช่น ฮุน มานา น้องสาวของเขา เป็นหัวหน้าของกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ นิตยสาร สถานีวิทยุ ช่องโทรทัศน์ และเว็บไซต์ข่าว ซึ่งทั้งหมดต่างก็รีบยกย่องคุณความดีของรัฐบาล คลื่นของการปิดตัวและการปราบปรามห้องข่าวในปี 2017 และ 2018 ทำให้ชาวกัมพูชาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะจากบริษัทสื่อขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกับตระกูลฮุน รวมถึงเฟรช นิวส์ ซึ่งเป็นสำนักข่าวออนไลน์ที่เป็นกระบอกเสียงของการโฆษณาชวนเชื่อที่สนับสนุนรัฐบาลเท่านั้น
บริบททางสังคมและวัฒนธรรม เนื่องจากสื่อดั้งเดิมทั้งหมดต่างยึดมั่นในแนวทางของรัฐบาล ชาวกัมพูชาจึงต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ต ซึ่งกำลังเฟื่องฟูจากการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างแพร่หลาย ในการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเป็นอิสระ แต่พวกเขาก็ต้องพึ่งพาอัลกอริทึมของเฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมที่สุดของประเทศ ที่มักจะให้ความสำคัญกับเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เหนือสิ่งอื่นใด รัฐบาลหวังที่จะสร้างกำแพงดิจิทัลแบบเดียวกับในประเทศจีน มีการลงนามในพระราชกฤษฎีกาในเรื่องนี้แล้ว โดยอนุญาตให้รัฐบาลตรวจสอบการสื่อสารทั้งหมดและปิดกั้นเว็บไซต์บางแห่งโดยการสร้างจุดเชื่อมต่อเดียวสำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวกัมพูชา 15 ล้านคน
ความปลอดภัย การทำข่าวสิ่งแวดล้อมเป็นอันตรายในกัมพูชา ในเดือนธันวาคม 2024 ชือง เชง นักข่าวที่รายงานข่าวเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมให้กับสำนักข่าว Kampuchea Aphiwat News ถูกสังหารหลังจากถูกยิงโดยผู้ต้องสงสัยว่าลักลอบตัดไม้ในจังหวัดเสียมเรียบ นับตั้งแต่การปราบปรามในปี 2017 นักข่าวอาจถูกจับกุมและบางครั้งต้องถูกจำคุกเป็นเวลาหลายเดือนด้วยข้อหาที่ถูกสร้างขึ้นมา เช่น “การก่อการร้าย” หรือ “การเผยแพร่ภาพลามกอนาจาร” การรายงานข่าวเกี่ยวกับคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรีหรือผู้ใกล้ชิดโดยตรงหรือโดยอ้อมนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย