สรุปชัด! เจาะเลือดตรวจสุขภาพ "งดอาหารแต่ไม่ต้องงดน้ำ" หมอแล็บ-หมอต้น ยันดื่มได้ตามปกติ

นพ.กฤษดา (หมอต้น) ควงคู่ หมอแล็บแพนด้า ออกโรงเตือนสติคนไข้ ปี 69 แล้วเลิกเข้าใจผิด "งดน้ำก่อนเจาะเลือด" ชี้การทำตามความเชื่อเดิมๆ เสี่ยงภาวะขาดน้ำจนเลือดข้น ทำค่าไตพุ่งสูงเหมือนเสื่อมระยะที่ 2-3 จนคนไข้แทบช็อกตาย! ย้ำชัดกฎเหล็กสาธารณสุข: งดอาหารได้ แต่น้ำเปล่าต้องดื่มให้ถึง เพื่อผลตรวจที่แม่นยำที่สุด
เมื่อวันที่ 23 เม.ย. นพ.กฤษดา ศิรามพุช หรือ "หมอต้น" แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging) และฟื้นฟูสุขภาพ ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ ออกมาโพสต์ข้อความ ในประเด็นสำคัญเรื่องการเตรียมตัวก่อนเจาะเลือด เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักการแพทย์ ยัน ก่อนเจาะเลือดตรวจสุขภาพ "ดื่มน้ำเปล่าได้ตามปกติ" เพื่อป้องกันเลือดข้นจนค่าไตเพี้ยน ทั้งนี้ “หมอต้น” ได้ระบุข้อความว่า
“ผมเจาะเลือดเองจึงรู้…
ทุกเช้าจะพบคนไข้เข้าใจผิดเสมอๆคือ“ไม่ยอมดื่มน้ำก่อนเจาะเลือด”
ทั้งที่เน้นย้ำตอนโทรนัดกันว่าเจาะเลือดตรวจสุขภาพ“ไม่ต้องงดน้ำ”
ห้ามเชื่อที่ตาม รพ.ชอบบอกให้งดน้ำ
การอดน้ำก่อนเจาะไม่ถูกหลักนะครับ ตาม evidence basedยกเว้นผ่าตัดต้องงดน้ำ+อาหาร
แต่เจาะเลือดให้ดื่ม“น้ำเปล่า”ได้เต็มที่ตามปกติ
เพราะเลือดที่ขาดน้ำจะเกิด dehydration ทำให้ค่าเลือดออกมาผิดปกติจนตกอกตกใจ
เช่น อดน้ำไปตรวจเลือดที่ รพ.แล้วผลออกมาว่า“ไตเสื่อมระยะที่ 2-3”
คนไข้แทบช็อกตาย
ทั้งที่จริงอาจเกิดจากการอดน้ำก่อนเจาะเลือดตามที่ถูกสั่งมา
ดังนั้นคนไข้ที่มาหาที่คลินิกจะถูกย้ำในสิ่งที่ถูกต้องเสมอๆว่าให้
“ดื่มน้ำเปล่าได้เลย”ก่อนเจาะเลือดครับ“
ทั้งนี้ โพสต์ดังกล่าว ได้รับความสนใจจากชาวเน็ต แห่เข้ามาคอมเมนต์ถกเถียงกันเป็นจำนวนมาก บ้างก็บอกว่าทางโรงพยาบาลแนะนำให้อด นอกจากนี้ยังมีอีกจำนวนหนึ่ง เข้ามาขอบคุณ “หมอต้น” ที่ออกมาให้คำยืนยันในประเด็นนี้
ล่าสุด วันนี้( 24 เม.ย.) เพจ “หมอแล็บแพนด้า“ นักเทคนิคการแพทย์ชื่อดัง ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความยินยันอีกเสียงเกี่ยวกับการดื่มน้ำก่อนทำการตรวจเลือด ว่า
“ปี 69 แล้ว! ยังมีคนเข้าใจผิด“งดดื่มน้ำ”ก่อนไปเจาะเลือดอีก จำให้มั่น! ไปเจาะเลือดที่รพ.ให้ดื่มน้ำเปล่าได้ตามปกติ น้ำเปล่าดื่มได้ ดื่มได้ ดื่มได้“