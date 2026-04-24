จี้รัฐเลิกกู้มาแจก! ‘ทวีสุข’ เสนอสร้าง 3 โรงกลั่น-ดันระนองประตูโลก เชื่อมคุนหมิง-ฮานอย

อ.ทวีสุข ธรรมศักดิ์ ฟาดแรงกลางโซเชียล แหวะพิมพ์เขียวยุทธศาสตร์ชาติ ชี้ Land Bridge อย่างเดียวไม่พอ! แนะรัฐบาลเร่งปั้น 'ระนอง' เป็นประตูโลกเชื่อมคุนหมิง-เวียดนาม เตรียมรับมือช่องแคบมะละกาถูกปิดหากเกิดสงครามโลกครั้งที่ 3 พร้อมแฉยับเบื้องหลัง "มือที่มองไม่เห็น" ขวางสร้างโรงกลั่น ทำคนไทยต้องแบกต้นทุนน้ำมันสิงคโปร์!
เมื่อวันที่ 23 เม.ย. อ.ทวีสุข ธรรมศักดิ์ นักวิชาการอิสระและที่ปรึกษาด้านเศรษฐศาสตร์และการลงทุนระหว่างประเทศ ออกมาโพสต์ข้อความ เกี่ยวกับการปรับยุทธศาสตร์ชาติเพื่อรับมือวิกฤตโลก ชี้ รัฐบาลควรเปลี่ยนจากแค่ทำ Land Bridge มาเป็นการสร้าง "โครงข่ายยุทธศาสตร์ใหม่" ทั้งระบบราง ท่าเรือน้ำลึก และโรงกลั่นน้ำมัน เพื่อความมั่นคงในยามสงครามและพลิกโฉมโครงสร้างเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“สิ่งที่รัฐบาลควรคิด..ไม่ใช่แค่สร้าง Land bridge
ควรมองการสร้าง...
- ท่าเรือน้ำลึกที่..จังหวัดระนอง ให้เทียบเท่าอู่ตะเภา
- สร้างระบบรางขนส่งจากระนอง เชื่อม เชียงราย- คุนหมิง
และ ระนอง เชื่อม หนองคาย ลาว และที่ ดานัง กับฮานอย ของเวียดนาม
เพราะ....ถ้า ช่องแคบ มะละกา ถูกปิด จนจบ WW 3
การสร้างท่าเรือน้ำลึกที่จังหวัดระนอง เชื่อมต่อ คุนหมิง เวียงจันทร์ ฮานอย
จะเปลี่ยนโครงสร้างประเทศไทยไปตลอดกาล
ระบบพลังงาน
แหล่งน้ำมันในอ่าวไทยเพียงพอสำหรับใช้ในประเทศไทย
และ...ส่งออก
แต่.....ที่ไม่พอคือ...โรงกลั่น
ที่มีมือที่มองไม่เห็น วิ่งอยู่เบื้องหลังไม่ให้สร้าง
ควรใช้โอกาสนี้สร้างโรงกลั่นอีก อย่างน้อย 3 โรง
จะได้ไม่ต้องอ้างราคาโรงกลั่นสิงคโปร์ เพื่อเอาไปบวกกำไร
และสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่ม
กฟผ. มีกำไรสะสมเพียงพอ หรือ กู้มาอีกนิดหน่อย
เพราะเมื่อประชากรเพิ่มอีก 30 ล้าน
ไฟฟ้าจะไม่พอ
เพราะเราต้องขยาย Data Center อีกด้วย
แหล่งเงินทุน ควรกู้มาสร้าง
ไม่ควรกู้มา..แจก
เพราะเมื่อสงครามใหญ่เกิดขึ้น
ราคาพืชผล จะขยับขึ้นสูงมาก
ขนาดเศรษฐกิจจะขยายจนหนี้จาก 70%
ลงมาที่ 45-50% ได้
ทวีสุข ธรรมศักดิ์
คนว่างงานที่มีความสุข“