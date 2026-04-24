เตือนภัยวิศวกร! เซิร์ฟเวอร์สภาวิศวกรถูกแฮก ข้อมูลสมาชิกรั่วไหลกว่า 3 แสนราย

สะเทือนวงการวิศวกรรมไทย! เมื่อกรรมการสภาวิศวกร เผยเซิร์ฟเวอร์ถูกแฮก ส่งผลให้ข้อมูลสมาชิกกว่า 300,000 รายรั่วไหล เหตุเกิดช่วงอัปเกรดระบบสงกรานต์ที่ผ่านมา ท่ามกลางช่องโหว่ร้ายแรงที่เปิดทางให้เข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้โดยไม่ควรเข้าถึง จุดชนวนความกังวลด้านความปลอดภัยข้อมูลครั้งใหญ่ พร้อมเตือนสมาชิกเร่งระวังภัยไซเบอร์ที่อาจตามมา
วันนี้ (24 เม.ย.) กลายเป็นประเด็นร้อนในแวดวงวิศวกรรม เฟซบุ๊ก “ชูเลิศ จิตเจือจุน” กรรมการสภาวิศวกร ได้ออกมาเปิดเผยผ่านโซเชียลมีเดียว่า “เซิร์ฟเวอร์ของสภาวิศวกรถูกโจรกรรมข้อมูล (Hack) ส่งผลให้ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกกว่า 300,000 ราย ตกอยู่ในมือมิจฉาชีพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยต้นเหตุข้อมูลรั่ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่สภาวิศวกรกำลังทำการเปลี่ยนผ่านระบบจาก COE Service 2 ไปสู่ COE Service 3
ความผิดพลาดทางเทคนิค ในระหว่างอัปเกรดระบบ เกิดช่องโหว่ที่ทำให้กรรมการผู้ชำนาญการ (ซึ่งปกติจะเห็นข้อมูลผู้สอบเพียงหลักสิบราย) สามารถเข้าถึงข้อมูลสมาชิกได้ "ทั้งหมด" ทุกคน มิจฉาชีพใช้ Username และ Password ของ Admin Server ร่วมกับบัญชีของกรรมการผู้ชำนาญการอีก 3 ท่าน ในการดึงข้อมูลออกไป ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, สถานที่ทำงาน และระดับชั้นทางวิศวกรรมของสมาชิก
ซึ่งหนึ่งในบัญชีที่ถูกนำไปใช้คือชื่อของคุณชูเลิศเอง รวมถึงบัญชีของวิศวกรระดับราชบัณฑิตที่มีชื่อเสียงอีกท่านหนึ่ง ซึ่งคาดว่าเป็นการถูกแอบอ้างหรือเจาะระบบเพื่อใช้เป็นทางผ่านในการเข้าถึงข้อมูล
แจ้งความลงบันทึกประจำวัน
จากภาพหลักฐาน คุณชูเลิศได้เดินทางไปยัง สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569 เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว โดยระบุว่าได้รับทราบถึงการนำ Username และ Password ของตนไปใช้ในทางที่ไม่ชอบ และเกรงว่าจะเกิดความเสียหายต่อสมาชิกจำนวนมาก
คำแนะนำสำหรับสมาชิกสภาวิศวกร
เนื่องจากข้อมูลที่หลุดไปมีทั้งเบอร์โทรศัพท์และประวัติการทำงาน สมาชิกทั้ง 3 แสนรายควรเฝ้าระวังสิ่งต่อไปนี้
1.แก๊งคอลเซ็นเตอร์ มิจฉาชีพอาจโทรมาแอบอ้างโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกด้านวิศวกรรมเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือ
2.การทำธุรกรรม เพิ่มความระมัดระวังในการให้ข้อมูลส่วนตัวผ่านลิงก์หรือบุคคลที่ไม่รู้จัก
3.ติดตามข่าวสาร คอยตรวจสอบประกาศอย่างเป็นทางการจากสภาวิศวกรเกี่ยวกับการเยียวยาหรือการแก้ไขช่องโหว่ของระบบ
ทั้งนี้ "ขอให้สมาชิกทุกท่านใช้ชีวิตอย่างมีสติ และระมัดระวังอาชญากรรมไซเบอร์ที่อาจแฝงมาในรูปแบบต่างๆ" ชูเลิศ จิตเจือจุน กล่าวทิ้งท้าย