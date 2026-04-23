เปิดเครื่องประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน (กงเต๊ก) ถวายพระบรมศพ “พระพันปีหลวง” ผ่านฉลองพระองค์

ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ คณะสงฆ์จีนนิกาย ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน (กงเต๊ก) ถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดย คณะสงฆ์จีนนิกายจากทั่วประเทศ จำนวน 120 รูป
สำหรับเครื่องประกอบพิธีกงเต๊ก ประกอบด้วยเครื่องกระดาษที่ทำเป็นฉลองพระองค์ชุดไทย อาทิ ฉลองพระองค์สีแดง เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯ ทรงเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราชและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดมังกรกมลาวาส เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2555, ฉลองพระองค์แบบสากล ตัดเย็บจากผ้าไหมเครป และผ้าตาข่ายปักประดับดิ้นโลหะ เลื่อม และลูกปัด โดยห้องเสื้อวาเลนติโน เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯ ไปในงานพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำ จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นายฌาคส์ ชีรัค ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส และภริยา ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2549,
ฉลองพระองค์เมื่อครั้ง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระราชวังดุสิต ในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549 และฉลองพระองค์ เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ทอดพระเนตรอาภรณ์ชั้นสูง (โอตกูตูร์) ของห้องเสื้อคริสเตียน ดิออร์ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2545
สำหรับเครื่องกระดาษพิธีกงเต๊กหลวง เป็นงานช่างฝีมือกระดาษโบราณ เพื่อถวายในพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพ แบ่งเป็นเครื่องกระดาษในพิธีเผาและเครื่องกระดาษในพิธีสงฆ์ โดยระดมกำลังลูกศิษย์คณะสงฆ์จีนนิกายทั่วประเทศ ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งชาวไทยเชื้อสายจีนพึ่งพระบรมโพธิสมภารตลอดมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการแสดงความจงรักภักดีของคณะสงฆ์จีนนิกายที่อยู่ใต้ร่มพระบารมีมานานกว่า 150 ปี