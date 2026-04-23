NIA เปิดฉาก Startup Thailand League 2026 เฟ้นหาสุดยอดนักรบไอเดียสตาร์ตอัปภาคกลาง-ตะวันออก ร่วมชิงแชมป์ระดับประเทศในเดือนมิถุนายนนี้

เวทีภาคกลางและภาคตะวันออก กรุงเทพมหานคร/สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ / สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว) เปิดฉากการแข่งขัน Startup Thailand League 2026 รอบคัดเลือกระดับภูมิภาคสนามแรก ภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อเฟ้นหาตัวแทน 5 ทีม เข้าสู่การแข่งขันรอบชิงแชมป์ระดับประเทศในเดือนมิถุนายนนี้ พร้อมเดินหน้าปั้นคนรุ่นใหม่เข้าสู่ธุรกิจนวัตกรรม เพื่อร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย
ดร. กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA กล่าวว่า “โครงการ Startup Thailand League เริ่มตั้งแต่ปี 2560 เพื่อมุ่งพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Startup ให้เป็นนักรบใหม่ทางเศรษฐกิจ ที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ในการสร้างความตระหนักและการรับรู้ จิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ สู่กระบวนการบ่มเพาะและการพัฒนาผู้ประกอบการ ตลอดจนการเร่งรัดธุรกิจสู่ตลาดสากล ซึ่งตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา NIA ได้พัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นในมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั่วประเทศ จากปีแรกที่มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ 28 แห่ง จนปัจจุบันเพิ่มเป็น 50 แห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชน มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการมากกว่า 73,000 คน และได้ร่วมกันสร้างสรรค์ไอเดียทางธุรกิจสตาร์ตอัปมากกว่า 4,000 ไอเดีย เกิดสตาร์ตอัปที่จดทะเบียนเปิดบริษัท กว่า 110 ราย สร้างรายได้ปีละกว่า 150 ล้านบาท”
การแข่งขัน Startup Thailand League 2026: Regional Pitching ในปีที่ 10 นี้ กำหนดจัดการแข่งขันทั่วประเทศ โดยเริ่มสนามแรกที่ภาคกลางและตะวันออก ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วันที่ 20 - 21 เมษายน 2569 สนามที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น วันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2569 สนามที่ 3 ภาคเหนือ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ วันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2569 และสนามสุดท้าย ภาคใต้ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศ 3 อันดับแรกของแต่ละภูมิภาคจะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันชิงแชมป์ระดับประเทศ
บรรยากาศการแข่งขันสนามแรก ภาคกลางและภาคตะวันออก เป็นไปอย่างเข้มข้น โดยมีทีมนักศึกษาจาก 27 มหาวิทยาลัยเครือข่าย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, วิทยาลัยดุสิตธานี, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, มหาวิทยาลัยสยาม, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม ได้แก่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทั้ง 28 มหาวิทยาลัย ร่วมส่งทีมเข้าร่วมประชันไอเดียรวม 138 ทีม โดยแต่ละทีมได้นำเสนอแผนงานธุรกิจที่มุ่งแก้ปัญหาและต่อยอดศักยภาพการดำเนินธุรกิจสตาร์ตอัปของภาคกลางและตะวันออกในทุกมิติ เพื่อคว้าโอกาสในการเป็นตัวแทน ระดับภูมิภาคเข้าสู่เวทีระดับประเทศ
สำหรับผลการแข่งขันในปีนี้ ทีมนักศึกษาที่คว้ารางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค Startup Thailand League 2026 ประจำภาคกลางและตะวันออก อันดับ 1 – 3 ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ: ทีม PineaPPle Jam จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พัฒนา “Odora” เตียงนอนอัจฉริยะสำหรับสุนัข ช่วยกระจายแรงกด ลดความเสี่ยงโรคข้อกระดูกเสื่อม พร้อมแอปติดตามสุขภาพและพฤติกรรมการนอน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: ทีม The Rain จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นวัตกรรมระบบผลิตไฟฟ้าอัตโนมัติจากน้ำฝน สำหรับอาคารสูง เพิ่มทางเลือกพลังงานสะอาดในเมือง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2: ทีม LuXene (ลูเซน) จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีน้ำมันหล่อลื่นชีวภาพจากของเสียอุตสาหกรรม (Waste-to-Value) เพิ่มมูลค่าและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในภาคการผลิต / ทีมPOWER IS POWER จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพโซลาร์เซลล์ด้วยระบบรวมแสงและติดตามดวงอาทิตย์ ช่วยเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าและลด E-waste
/ ทีมSiberian จาก มหาวิทยาลัยมหิดล แบรนด์ “Urformance” อุปกรณ์วิ่งสำหรับอากาศร้อนชื้น เนื้อผ้าแห้งไว ป้องกันกลิ่น แบคทีเรีย และรังสี UV ใช้งานได้ทั้งกีฬาและไลฟ์สไตล์
ทั้ง 5 ทีมนี้ ไม่เพียงแต่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ แต่ยังได้สิทธิ์เป็นตัวแทนภาคภาคกลางและตะวันออก เข้าไปชิงชัยในงาน Startup Thailand League 2026 รอบชิงแชมป์ประเทศ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25-27 มิถุนายน 2569 นี้ ในงาน SITE 2026 ที่ห้างสยามพารากอน กรุงเทพฯ
เบื้องหลังความสำเร็จ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 16 ท่านที่ประกอบด้วยตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสตาร์ตอัปรุ่นพี่ ได้แก่ คุณปฤษฎา หิรัญบูรณะ ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ดร. สุพจน์ สุทธิรัตน์ จากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม, คุณสุรศักดิ์ วนิชเวทย์พิบูล จาก บริษัท Huawei Clould Thailand, คุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์ จาก Que Q, ดร. ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์ จาก Lean Business Design, คุณรัชวุฒิ พิชยาพันธ์ จาก Fixzy, คุณคณิศรา กาญจนวงศ์ จาก Anger Investor, คุณศักดิ์ดา เหลืองสกุลทอง จากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), คุณธนวิชญ์ ต้นกันยา จาก Horganize, คุณธนพัฒน์ สุขวิสุทธิ์ จาก Itaam, คุณ วินิจ ลิ่มเจริญ จาก We Chef, คุณภวิฑ กัมพลเศวต จาก Unicorn House ,คุณภูวดล มุ่งจิตธรรมมั่น จาก Co-founder ของ ThaiHand Massage และ อุปนายกสมาคมสปาไทย, คุณศศิวิมล เสียงแจ้ว จาก CEO และ Co-founder บริษัท เดย์เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด และคุณชวิศา เฉิน จาก Founder ผ้าอนามัยออร์แกนิค Wendays Founder of WENDAYS, คุณกฤษฏิ์ติเดช ตันกันยา จาก บริษัท ไทยบิวตี้คอมเพล็กซ์ จำกัด เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน และร่วมกันให้ข้อเสนอแนะในการทำ Startup แก่น้องๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน
Startup Thailand League ถือเป็นโครงการสำคัญที่ช่วยจุดประกายความเป็นผู้ประกอบการในกลุ่มนักศึกษา และสร้างระบบนิเวศสตาร์ตอัปที่เข้มแข็งให้กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นเวทีแห่งโอกาสสำหรับนักศึกษาที่มีไอเดียนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและสังคมช่วยจุดประกายการเป็นผู้ประกอบการสตาร์ตอัปให้กับนักศึกษาทั่วประเทศ ได้ใช้ความคิด สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นแผนธุรกิจที่ทำได้จริง และเกิด ธุรกิจสตาร์ตอัปที่มีคุณภาพให้กับประเทศไทยมาแล้วมากกว่า 100 บริษัท