"ในหลวง พระราชินี" เสด็จฯ บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน (กงเต๊ก) ถวายพระบรมศพ “พระพันปีหลวง” ทรงพระดำเนิน ข้ามสะพานโอฆสงสาร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จฯในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน (กงเต๊ก) ถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกาย บรรพชิตจีนนิกาย 21 รูป สวดพระพุทธมนต์ เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอฆสงสาร

วันที่ 23 เม.ย.2569 เวลา18.11 .น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน (กงเต๊ก) ถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกาย ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

เมื่อเสด็จฯ ถึงประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ข้างพระที่นั่งราชกรัณยสภา เสด็จขึ้นทางบันไดมุขกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยา เสด็จออกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ผ่านพระบรมวงศานุวงศ์เฝ้า ฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่ม ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศ ทรงกราบ ประทับยืนหน้าพระราชอาสน์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้น บูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร ที่หน้าพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์

จากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย 21 รูป สวดพระพุทธมนต์ เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอฆสงสาร นำเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เชิญเครื่องทองน้อย และพลตรี หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล เชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณ ลงทางบันไดมุขเหนือด้านตะวันตก ไปยังมณฑลพิธี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณ ลงมายังมณฑลพิธี พร้อมด้วยพลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึก ยุคล และประทับพระราชอาสน์ ณ ทิมคดตะวันออก เมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ จบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันออก ทรงรับกระดาษเงิน - กระดาษทอง จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงอธิฐานแล้วพระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผา

จากนั้น บรรพชิตจีนนิกาย 21 รูป ตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำดวงพระวิญญาณเสด็จ ฯ ข้ามสะพานโอฆสงสาร เที่ยวที่ 1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ตามเครื่องทองน้อย ธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณ พร้อมด้วยพลเอก พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึก ยุคล และทรงโปรยเหรียญลงในขันสาคร ที่หัวสะพานและท้ายสะพาน

เมื่อเสด็จลงท้ายสะพานที่ยวที่ 2 เสด็จฯไป ประทับพระราชอาสน์ บรรพชิตนิกายยืนสวดพระพระพุทธมนต์หน้ามณฑลพิธี จบ บรรพชิตจีนนิกาย 21 รูป ตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำดวงพระวิญญาณ เสด็จฯ ข้ามสะพานโอฆสงสาร เที่ยวที่ 3 เสด็จขึ้นหัวสะพานทิศตะวันออก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ เสด็จเครื่องทองน้อย ธงพุ่ม เชิญดวงพระวิญญาณ พร้อมด้วยพลเอก พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึก ยุคล และส่งโปรยเหรียญลงในขันสาครที่ หัวสะพานและท้ายสะพาน

เมื่อเสด็จลงท้ายสะพาน เที่ยวที่ 3 บรรพชิตจีนนิกาย 21 รูป เชิญดวงพระวัญญาณ เสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ตามเครื่องทองน้อย ธงพุ่ม เชิญดวงพระวิญญาณ พร้อมด้วยพลเอก พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึก ยุคล ประทับพระราชอาสน์

เมื่อบรรพชิตจีนนิกายยืนสวดพระพุทธมนต์หน้ามณฑลพิธีจบ บรรพชิตจีนนิกาย 21 รูปเชิญดวงพระวิญญาณเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุขเหนือด้านตะวันตก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ตามเครื่องทองน้อย และธงพุ่มดวงพระวิญญาณ พร้อมด้วยพลเอก พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึก ยุคล ประทับพระราชอาสน์ แล้วบรรพชิตจีนนิกายยืนสวดพระพุทธมนต์ จบออกจากพระที่นั่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไปที่หน้าพระโกศ ทรงกราบ แล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ลงทางบันไดมุขกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยา ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วข้างพระที่นั่งราชกรัณยสภา เสด็จพระราชดำเนินกลับ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ทั้งนี้ ตั้งแต่เวลา 13.30 - 23.00 น. บรรพชิตคณะสงฆ์จีนนิกายประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล (กงเต๊ก) น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งหมด 17 วัดทั่วประเทศ จำนวน 120 รูป ณ บริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง อาทิ วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพฯ , วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ฯ จ.นนทบุรี, วัดโพธิทัตตาราม ศรีราชา จ.ชลบุรี, วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม จ.เชียงราย เป็นต้น



















