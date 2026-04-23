ฝ่ายค้านเขมรแนะอย่าโกรธฉายา “Scambodia” ซัดผู้นำคือหัวหน้าใหญ่แก๊งสแกมเมอร์

ฝ่ายต่อต้านกัมพูชาเตือนสติชาวเขมรอย่าโกรธสื่อต่างประเทศที่ใช้คำว่า “Scambodia” แนะยอมรับความจริง เพราะไม่ใช่อยู่ๆ เขาจะเขียนข่าวขึ้นมาเอง ชี้แม้ในไทย-พม่าจะมีสแกมเมอร์ แต่มีขนาดเล็ก ผู้นำระดับสูงไม่เกี่ยวข้อง ต่างจากกัมพูชาที่ผู้นำเป็นหัวหน้าใหญ่เสียเอง ชี้ถ้าเจ็บปวดที่ได้ฉายานี้ ต้องโทษ “ตระกูลฮุน”
เมื่อวันที่ 22 เม.ย.ที่ผ่านมา สมาชิกกลุ่มฝ่ายค้านกัมพูชาที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ ซึ่ง ใช้เฟซบุ๊กในชื่อ Sarath Sun ได้โพสต์ข้อความแสดงความเห็นกรณี The Wall Street Journal หนังสือพิมพ์เก่าแก่ของสหรัฐอเมริกา ได้นำเสนอบทความเรื่องการเป็นศูนย์กลางอาชญากรรมไซเบอร์ของกัมพูชา โดยใช้คำว่า “Scambodia” ในบทความ ซึ่งได้สร้างความไม่พอใจให้คนกัมพูชาทั้งประเทศ จนหน่วยงานของรัฐบาลอย่างกระทรวงสารสนเทศ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของกัมพูชา ได้ส่งหนังสือประท้วงถึงบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ดังกล่าว และเรียกร้องให้ตัดคำว่า “Scambodia” ออก และกล่าวคำขอโทษต่อกัมพูชา
Sarath Sun โพสต์ข้อความว่า ทำไมสื่อมวลชนต่างประเทศจึงบอกว่ากัมพูชาเป็นประเทศแห่งอาชญากรรมหลอกลวงออนไลน์ และตั้งชื่อให้กัมพูชาว่า “Scambodia”?
ถ้าเราเป็นคนดื่มเหล้าจริง เขาเรียกว่า “ขี้เมา” ก็ไม่ควรโกรธ แต่ถ้าเราไม่ได้ดื่มแล้วเขาเรียกแบบนั้น ค่อยโกรธก็ยังไม่สาย
ประชาชนกัมพูชาควรเรียนรู้ที่จะยอมรับความจริง และไม่ควรโกรธสื่อต่างประเทศที่เรียกประเทศเราว่า Scambodia แต่ควรพยายามค้นหาต้นเหตุว่าทำไมเขาถึงเรียกเราแบบนั้น
มันไม่ใช่ว่าอยู่ดี ๆ โดยไม่มีเหตุผล เขาจะเขียนข่าวและเรียกเราด้วยชื่อนั้น
แล้วทำไมเขาไม่เรียกประเทศอื่นแบบนี้บ้าง?
จริงอยู่ ในไทยและเมียนมาก็มีพวกมิจฉาชีพ (scammers) เหมือนกัน แต่มีขนาดเล็ก และผู้นำหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเขาไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
แต่ของเรามีขนาดใหญ่ เป็นแหล่งรวมของอาชญากรรมไซเบอร์เลยทีเดียว และผู้นำของเราก็เป็นหัวใหญ่เสียเอง
ในกัมพูชา ตระกูลฮุนเป็นหัวหน้าของอาชญากรรมไซเบอร์
ดังนั้นอย่าโกรธคนอื่นเลย โลกไม่ได้เกลียดหรืออยากทำลายชื่อเสียงของเราเพียงประเทศเดียว หากเราไม่ได้ทำสิ่งเหล่านั้น
ถ้าประชาชนกัมพูชารู้สึกเจ็บปวดและโกรธที่ถูกเรียกว่า Scambodia ก็ควรไปโกรธผู้นำให้ถูกจุด เพราะผู้นำเป็นคนทำให้เกิดพวกมิจฉาชีพ สร้างที่หลบซ่อน และเป็นผู้หนุนหลังให้พวก scammer จนทำให้ชื่อเสียงประเทศเสียหายเช่นนี้
การสนับสนุนตระกูลฮุน ก็เท่ากับการทำลายประเทศของคุณเองในทุกด้าน