สิ้นสุดการรอคอย! ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ ปล่อยโปสเตอร์แรก “Power Ballad” ผลงานใหม่ John Carney

สิ้นสุดการรอคอยเมื่อ ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ ปล่อยโปสเตอร์แรก “Power Ballad” ผลงานใหม่ของผู้กำกับ John Carney เจ้าของผลงานสุดประทับใจอย่าง Begin Again, Once และ Sing Street กับเรื่องราวของดนตรี…ในมุมที่ไม่เหมือนเดิม พร้อมประกาศวันฉายอย่างเป็นทางการ 11 มิถุนายนนี้ ในโรงภาพยนตร์
John Carney ผู้กำกับที่สร้างความประทับใจผ่านภาพยนตร์ที่เปี่ยมด้วยเสน่ห์และพลังของบทเพลง ซึ่งยังคงอยู่ในความทรงจำของใครหลายคน โดยครั้งนี้ “Power Ballad” นับเป็นการกลับมาครั้งสำคัญกับเรื่องราวบทใหม่ที่ชวนให้แฟน ๆ และผู้ชมร่วมค้นหาความหมายในมุมมองที่แตกต่าง โดยเริ่มต้นจากการเผยโฉมโปสเตอร์แรกที่มาพร้อมสีสันสะดุดตา และอีกหนึ่งไฮไลต์ของภาพยนตร์เรื่องนี้คือการโคจรมาพบกันของ Paul Rudd และ Nick Jonas สองนักแสดงต่างเสน่ห์ ที่ยิ่งเพิ่มความน่าสนใจให้กับเรื่องราวครั้งนี้มากยิ่งขึ้น
สำหรับแฟน ๆ ของ John Carney ภาพยนตร์ “Power Ballad” จะพาผู้ชมกลับไปค้นพบแรงบันดาลใจ และตกหลุมรักพลังของเสียงดนตรีอีกครั้ง 11 มิถุนายนนี้ ในโรงภาพยนตร์
ติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ทาง
Facebook: www.facebook.com/shinesaengad.venture
Instagram: www.instagram.com/shinesaengad.venture
TikTok: www.tiktok.com/@shinesaengadventure
YouTube: www.youtube.com/@shinesaengad.venture
#PowerBallad #ฉายแสงแอดเวนเจอร์ #Shinesaengadventure