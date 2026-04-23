เพจดังตั้งคำถาม? "ทะเลสีดำ" หาดเมอลิน-ไตรตรัง ฝนแรกชะล้างตะกอนเน่าสะสม ทำน้ำเสียทะลักลงทะเล

โซเชียลฯ เดือดอีกระลอก หลังเพจดังเผยภาพ “ทะเลสีดำ” บริเวณหาดเมอลิน ไตรตรัง ป่าตอง สร้างความตกใจหนักทั้งนักท่องเที่ยวและชาวเน็ต พร้อมตั้งคำถาม ทำไมปัญหานี้ยังวนซ้ำไม่จบ แม้เกิดมานานหลายปี ก่อนชี้เป้า “แอ่งกะทะ-ฝนแรก” ตัวการสำคัญที่ทำให้น้ำเน่าเสียทะลักสู่ทะเลอีกครั้ง
วันนี้ (23 เม.ย.) กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกโซเชียลอีกครั้ง หลังเพจ "ขยะมรสุม MONSOONGARBAGE THAILAND" เผยภาพน้ำทะเลบริเวณหาดเมอลิน ไตรตรัง ป่าตอง เปลี่ยนเป็นสีดำสนิทราวกับน้ำมันดิบ สร้างความตกใจให้กับนักท่องเที่ยวและชาวเน็ต พร้อมตั้งคำถามถึงสาเหตุที่ปัญหานี้ยังคงเกิดขึ้นซ้ำซากมานานหลายปี โดยเปิดสาเหตุ "แอ่งกะทะ" และ "ฝนแรก" ตัวการทำพิษ
จากการตรวจสอบเบื้องต้น ปัญหาไม่ได้เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงแรมในพื้นที่เพียงอย่างเดียว เนื่องจากที่ผ่านมามีการตรวจตราและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง แต่ตัวการสำคัญคือ "ตะกอนสะสมภายในท่อระบายน้ำ"
-สภาพพื้นที่เป็นแอ่งกะทะ ทำให้น้ำนิ่งขังและไม่สามารถระบายออกได้สะดวกในช่วงหน้าแล้ง
-การหมักหมม เมื่อไม่มีฝน น้ำที่ค้างอยู่ในท่อจะเกิดการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Condition) จนกลายเป็นตะกอนดำและมีกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรง
-ปรากฏการณ์ฝนแรก เมื่อมีฝนตกลงมาอย่างหนัก น้ำฝนจะไปชะล้างตะกอนเน่าเสียที่สะสมอยู่ก้นท่อให้ไหลทะลักออกมาสู่ชายหาดพร้อมกัน จนกลายเป็นภาพ "ทะเลสีดำ" อย่างที่ปรากฏ
โดยตั้งคำถาม ว่าทำไมน้ำถึงกลายเป็นสีดำ ในทางวิทยาศาสตร์ น้ำเสียสีดำเกิดจากสภาวะขาดออกซิเจน ทำให้อินทรีย์สารเน่าเสียและผลิต "ก๊าซไข่เน่า" ซึ่งจะทำปฏิกิริยากับธาตุโลหะในน้ำจนเกิดเป็น โลหะซัลไฟด์สีดำ (Metallic Sulfides) ซึ่งมักพบในแหล่งน้ำทิ้งชุมชนที่ขาดการถ่ายเท แนวทางการแก้ไข ต้องแก้ที่ "น้ำค้างท่อ"
ปัญหาที่ยืดเยื้อมานานกว่า 5-6 ปีนี้ เคยมีการใช้วิธี "อุดท่อแล้วดูดไปทิ้ง" แต่ก็เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ผู้เชี่ยวชาญและภาคประชาชนเสนอแนะแนวทางเบื้องต้น ดังนี้
1.การเติมอากาศ เพิ่มค่าออกซิเจน (O2) ในน้ำที่กักขังเพื่อป้องกันการเน่าเสีย
2.การลอกท่อสม่ำเสมอ กำจัดตะกอนสะสมก่อนที่ฤดูฝนจะมาถึง
3.ระบบบริหารจัดการน้ำเสียรวม เข้มงวดกับจุดรวมน้ำบริเวณริมถนนเพื่อไม่ให้มีน้ำขังจนเกิดการหมักหมม
ด้านเพจขยะมรสุมเตรียมทำคลิปวิดีโออธิบายโครงสร้างท่อน้ำเจ้าปัญหานี้อย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเห็นภาพรวมของปัญหา และนำไปสู่การแก้ไขอย่างยั่งยืนต่อไป