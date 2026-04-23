ไต้หวัน-ไทย ประชันอาหาร สานมิตรภาพ 2 แผ่นดิน

MGR Online: เชฟไต้หวัน-ไทย เปิดศึกประลองเครื่องเทศ แนะนำเมนูอาหาร 2 แผ่นดิน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันชี้ไต้หวันไม่ได้มีดีแค่ผลิตไมโครชิป แต่ยังมีอาหารจานเด็ดอีกมากมาย
บ่ายวันที่ 22 เมษายน 2569 เมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม อบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของอาหารจานอร่อยของไต้หวันและไทย ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ร่วมกับศูนย์การค้าไอคอนสยาม และสมาคมแลกเปลี่ยนอาหารจีน
จัดกิจกรรม “ศึกประลองเครื่องเทศ ไต้หวัน-ไทย” (The Spice Battle - Taiwan vs Thailand)
เชฟจากทั้ง 2 ดินแดนได้ขึ้นเวทีปรุงอาหารต่อหน้าผู้เข้าร่วมงาน และนำเสนอเมนูเด็ดฝ่ายละ 7 เมนู ฝั่งไต้หวันนำโดยเชฟจางซุ่นเหยา และเชฟจวง อวี้เสียน ขณะที่ฝั่งไทยนำโดยเชฟชาณุวัฒณ์ ฉันทดิลก และเชฟภัฏ จารึกฐิติ
ทีมเชฟไต้หวันได้นำเสนอเมนูอาหารที่สะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่น อาทิ ไก่สามถ้วยสูตรโบราณ,บะหมี่เนื้อตุ๋น,ปูไข่นึ่งซอสหอมหมื่นลี้, สลัดไข่ปลากระบอกสไตล์เหอเฟิง และไก่ตุ๋นเหล้าสมุนไพรไต้หวัน เข้าร่วมประชันฝีมือ
ทีมเชฟไทยได้นำเสนอเมนูจากภาคต่าง ๆ เช่น แกงฮังเล,น้ำพริกปู-ไข่ปู, แกงเหลืองหน่อไม้ดองปลากะพง,แกงจืดน้ำมะพร้าวหมูบะช่อ ,น้ำชุบหยำ (น้ำพริกโจร) และข้าวซอยไก่เส้นกรอบ
นายปีเตอร์ หลัน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวัน ประจำประเทศไทย กล่าวในพิธีเปิดว่า ไต้หวันไม่เพียงเป็นมหาอำนาจด้านเทคโนโลยีชิปแต่ยังเป็นดินแดนที่มีอาหารที่มีเอกลักษณ์ ไต้หวันและไทยสามารถ“สร้างมิตรภาพผ่านอาหาร” และอาหารถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดทางภาษา
ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันแนะนำเมนูของไต้หวัน คือ “ไก่สามถ้วย” ซึ่งมีรสชาติที่ใกล้เคียงกับอาหารไทย เมนูนี้ปรุงรสด้วยน้ำมันงา,ซีอิ๊ว, เหล้าจีน รวมถึงกระเทียม, ขิง ,ใบโหระพา เป็นอาหารจานเด็ดที่กินกับข้าวสวยได้อร่อยมาก
นายปีเตอร์ หลัน กล่าวถึงเอกลักษณ์ของอาหารไต้หวันว่า มีการผสมอาหารอาหารจากหลายๆ ภูมิภาคของจีน รวมถึงตำรับพื้นเมืองไต้หวัน เพราะผู้คนที่มาจากหลากหลายท้องถิ่นอยู่ร่วมกันอย่างใกล้ชิดในไต้หวัน
กิจกรรม “ศึกประลองเครื่องเทศ” ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานจำนวนมาก โดยเป็นผู้นำในแวดวงอุตสาหกรรมอาหารและหัวหน้าเชฟจากไต้หวัน ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในเวทีนานาชาติ และยังมีคณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าร่วมชมการทำอาหารเมนูเด็ดของไต้หวัน ซึ่งสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและกิจกรรมด้านอาหารของทั้ง 2 ดินแดน.