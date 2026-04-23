TWINEHIDE x NANAKE555 เปิดตัว Standing MagSafe Wallet

TWINEHIDE Group จับมือ น้าเน็ก - เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา เปิดตัวโปรเจ็คท์ใหม่สุดเฟี้ยว TWINEHIDE x NANAKE555 : Standing MagSafe Wallet ไลฟ์สไตล์แอ็กเซสซอรีสุดหรู ที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์เฉพาะตัวของน้าเน๊ก ผ่านงานออกแบบชั้นเยี่ยม และการตัดเย็บด้วยมือ 100% จากช่างฝีมือชั้นยอด ที่ทั้งสวยหรู เรียบคม มีสไตล์ และใช้งานได้จริง แบบไม่เหมือนใคร
TWINEHIDE จับมือกับ NANAKE555 เปิดตัวโปรเจ็คท์คอลแลบอเรชันล่าสุด Standing MagSafe Wallet ไลฟ์สไตล์แอ็กเซสซอรีสำหรับสมาร์ตโฟนที่รวมฟังก์ชันของ MagSafe wallet และ phone stand เข้าไว้ในชิ้นเดียว ผ่านแนวคิดการออกแบบที่ผสานฟังก์ชัน ความประณีต และความเรียบคมไว้ด้วยกันอย่างลงตัว
กีตาร์ - ทฤนห์ รุ่งสมัยทอง Co-Founder & Chief Strategic Officer ของ TWINEHIDE Group กล่าวว่า “โปรเจกต์นี้เริ่มจากความตั้งใจที่อยากทำของใช้ประจำวันให้มีคุณค่ามากกว่าฟังก์ชันการใช้งานพื้นฐาน แน่นอนเราอยากให้มันเป็นชิ้นงานที่ใช้งานได้ดีจริงๆ แต่ในขณะเดียวกันก็มี design language ที่ชัดเจน และสะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคนที่เลือกใช้ด้วย”
“สำหรับโปรเจ็คท์คอลแลบอเรชันในครั้งนี้ ตัวตนของ น้าเน็ก ถือเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญที่สุด ทั้งในแง่ของรสนิยม ความพิถีพิถันในการเลือกใช้ของ และความเชื่อว่าของที่เราต้องใช้กันอยู่ทุกวันควรจะทั้งดูดี และตอบโจทย์การใช้งานจริงด้วย รายละเอียดเหล่านี้จึงถูกนำมาตีความใหม่ผ่าน Standing MagSafe Wallet ในรูปแบบที่ทันสมัย มีเอกลักษณ์ และใช้งานได้จริง” คุณกีตาร์กล่าว
Standing MagSafe Wallet ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการพกพาได้อย่างกระชับเหมาะมือ การใช้งานร่วมกับโทรศัพท์มือถือได้อย่างสะดวกสบาย และการใช้เป็นขาตั้งสำหรับการดูคอนเทนต์, การประชุม หรือใช้งานแบบแฮนด์ฟรี โดยยังคงภาพลักษณ์ที่สวยหรู ปราณีต เรียบคม และมีสไตล์ในแบบของ TWINEHIDE
ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนมุมมองร่วมกันของทั้งสองฝ่ายที่เชื่อว่า ของใช้ในชีวิตประจำวันไม่ควรมีหน้าที่เพียงแค่ใช้งานได้ดี แต่ยังควรมีรายละเอียด วัสดุ และบุคลิกที่ชัดเจน ในอันที่จะสะท้อนไลฟ์สไตล์ และรสนิยมของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี และอย่างเป็นธรรมชาติ
ด้าน น้าเน็ก พิธีกรชื่อดังและเจ้าของแพลตฟอร์มออนไลน์ NANAKE555 และนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปของโปรเจ็คท์นี้ว่า “ผมรู้จักและติดตามงานของแบรนด์ TWINEHIDE มาสักพักนึงแล้ว รู้สึกชอบในเรื่องงานออกแบบ และฝีมือการผลิต ที่บอกได้เลยว่าทั้งสวย ทั้งปราณีต และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่น่าสนใจมาก อีกทั้งยังเป็นแบรนด์ที่เลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงมาก เป็นงานทำมือทุกชิ้น ทุกขั้นตอน ของทุกชิ้นที่แบรนด์นี้ทำออกมาจีงเป็นของที่มีคุณค่าสูงมาก เลยรู้สึกชื่นชม อยากร่วมงานด้วย” และสำหรับความร่วมมือในโปรเจ็คท์ TWINEHIDE x NANAKE555 : Standing MagSafe Wallet ในครั้งนี้
“สำหรับผม ของที่ผมเลือกใช้ในชีวิตประจำวัน ต้องเป็นของมีทั้งคุณภาพ ตอบโจทย์การไข้งานได้เป็นอย่างดี และให้ความรู้สึกที่ดีเวลาใช้งาน โปรเจกต์นี้เลยไม่ใช่แค่การทำของใช้ให้ตอบโจทย์ชีวิตประจำวัน แต่ยังเป็นการใส่ตัวตนของผมลงไปในรายละเอียดของงาน ตั้งแต่วัสดุ สีที่เลือก ดีไซน์ที่สวยงามมีเอกลัษณ์ไม่เหมือนใคร และใช้งานได้ดีจริงๆด้วย”
ภายใต้การออกแบบของดีไซเนอร์รุ่นใหม่มากฝีมืออย่าง คุณธัญ - ธนัญญา ว่องพิชิตกุล และ Crafter ดาวรุ่งในวงการเครื่องหนังทำมือ คุณกาโตว์ - ธรรม์ รุ่งสมัยทอง Co-Founder & Chief Production Officer แห่ง TWINEHIDE Group ทำให้ผลงานชิ้นนี้ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของทั้ง TWINEHIDE ที่เน้นการใช้วัสดุคุณภาพและขั้นตอนเย็มมือแบบดั้งเดิมในการทำเครื่องหนัง เพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์และแข็งแรงตามแบบฉบับของแบรนด์ พร้อมผสม “ความเป็นน้าเน็ก” เข้าไปผ่านรายละเอียดที่แปลกใหม่ เรียบหรู และมีสไตล์
ธัญ – นางสาวธนัญญา ว่องพิชิตกุล เล่าถึงการออกแบบว่า “การตีความจากโจทย์ที่ได้รับมามีความท้าทายในหลายด้าน ทั้งขนาด ความจุ และรูปทรงที่ตั้งใจให้ยังคงภาพของ card holder มากกว่าการเป็นขาตั้งโทรศัพท์ เราปรับจูนกันมาจนได้ดีไซน์สุดท้ายที่ลงตัว ออกมาเป็น TWINEHIDE Standing MagSafe Wallet อย่างที่เห็นกัน”
ด้าน กาโตว์ - นายธรรม์ รุ่งสมัยทอง ในฐานะของผู้ควบคุณการผลิตกล่าวว่า “จากดีไซน์ต้นแบบที่ได้รับมา ความท้าทายจะอยู่ที่การออกแบบโครงสร้างของชิ้นงาน รวมไปถึงการออกบบวิธีการผลิต เนื่องจากแบบมีความซับซ้อนค่อนข้างมาก เพราะต้องการให้ใช้งานได้หลายฟังก์ชัน ภายใต้รูปทรงที่ต้องดูเรียบง่าย พกพาสะดวก ใช้งานได้อย่างเป้นธรรมชาติ และมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง”
“ในการผลิตจึงต้องคำนึงถึงการเลือกชนิดของหนังที่ใช้ ความหนาความบางของหนังในแต่ละส่วน และกำหนดตำแหน่งต่าง ๆ ในการวางแม่เหล็ก เพื่อให้กระเป๋าสามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลและไม่ติดขัด” คุณกาโตว์กล่าวเสริม
สำหรับความพิเศษของ TWINEHIDE x NANAKE555คอลเลกชันนี้ผลิตในจำนวนจำกัดทั้งหมด 555 ชิ้น (Limited Edition) โดยผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นจะมาพร้อม หมายเลขประจำชิ้นงานแบบปั๊มลงบนตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อสะท้อนแนวคิดของเลข 555 อันเป็นเอกลักษณ์ของ NANAKE555 และสำหรับชิ้นงานหมายเลข 555 จะถูกเก็บไว้โดย น้าเน็ก ในฐานะชิ้นซิกเนเจอร์ของคอลเลกชันนี้
การเปิดตัวครั้งแรกจะมาในสี Red/Black ซึ่งเป็นคีย์คัลเลอร์ของโปรเจกต์นี้ และเปิดให้ พรีออเดอร์รอบแรกเพียง 55 ชิ้น ในวันที่ 24 เมษายน 2026 เป็นต้นไป ทาง www.twinehide.com