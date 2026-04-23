สื่อมะกันเตือนนักท่องเที่ยวห้ามใช้บุหรี่ไฟฟ้าในไทย โทษปรับ 1,500 ดอลลาร์ฯ

สำนักข่าวเดอะนิวยอร์กโพสต์ออกข่าวเตือนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะมาเที่ยวมายังประเทศไทยว่า บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายในไทย และกฎหมายจะไม่ผ่อนปรนต่อนักท่องเที่ยวที่ฝ่าฝืนข้อห้ามการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศ
ซาราห์ กรีน นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษกล่าวกับสำนักข่าวออนไลน์แห่งหนึ่งว่า ตนใช้บุหรี่ไฟฟ้าอยู่ริมชายหาด ณ เมืองท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในประเทศไทย ต่อมามีเจ้าหน้าที่เข้ามาแจ้งว่าพฤติกรรมของพวกเขาไม่เพียงแต่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและ “ไม่เท่” ในสายตาของกลุ่มวัยรุ่นเท่านั้น แต่ยังผิดกฎหมายอีกด้วย
“มันเป็นประสบการณ์ที่ตึงเครียดมากๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในต่างประเทศ และพวกเราไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น” ซาราห์กล่าว
กรีนและเพื่อนของเธอถูกนำตัวไปที่สถานีตำรวจเพื่อสอบสวน ซึ่งเธออธิบายว่าเป็นประสบการณ์ที่ “น่ากลัว” และสถานีตำรวจนั้นเป็นสถานที่ที่ “ทำให้ทุกอย่างดูร้ายแรงมากขึ้น” ต่อมาทั้งคู่ได้รับการปล่อยตัวหลังจากจ่ายค่าปรับเป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท หรือประมาณ 1,126 ดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทั้งคู่ทราบว่า หากถูกจับได้ว่ามีการละเมิดกฎหมายห้ามใช้บุหรี่ไฟฟ้าอีกครั้ง อาจต้องโทษจำคุกเป็นเวลา 5 ปี
ในขณะที่สถานเอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้ออกประกาศบนเว็บไซต์ว่า “แม้ว่าจะมีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าอย่างแพร่หลายทั่วโลกเพื่อเป็นแนวทางช่วยเลิกบุหรี่ แต่นักท่องเที่ยว รวมถึง ชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยควรจะทราบว่าอุปกรณ์เหล่านี้ผิดกฎหมายในราชอาณาจักร”
ในประกาศของสถานทูตยังอธิบายเพิ่มเติมว่าผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกหรือปรับเป็นจำนวนเงินหลายเท่าเทียบกับมูลค่าของสิ่งของที่ผิดกฎหมายนั้นๆ มีผลบังคับใช้กับทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย”
สถานทูตไทยยังระบุว่า นักท่องเที่ยวจำนวนมากไม่ทราบว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอาชญากรรมในประเทศไทย และได้ทำการฝ่าฝืนกฎหมายโดยไม่รู้ตัว ส่งผลให้ถูกปรับหรือถูกจับกุม ณ ที่เกิดเหตุในทันที ซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐได้มีการเรียกร้องให้นักท่องเที่ยวงดใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเขตราชอาณาจักร และ บริษัทนำเที่ยวทั้งหลายควรเน้นย้ำถึงอันตรายและ บทลงโทษ ต่อลูกค้าชาวต่างชาติทั้งหลาย
ประเทศไทยมีกฎหมายห้ามใช้บุหรี่ไฟฟ้าอย่างเข้มงวดตั้งแต่ปี 2557 และยังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่มีมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้า แม้จะมีการพูดถึงนโยบายบุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านๆ มา แต่รัฐบาลก็ยังเพิ่มมาตรการในการจับกุมและปราบปรามการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า