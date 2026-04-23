หนังคนละม้วน! ร้านการ์ดจุ่มสารภาพโกง-ขอโทษอย่างดี ลับหลังแอบแจ้งจับลูกค้า "ลักทรัพย์"

วงการการ์ดจุ่มระอุ! ลูกค้าทุ่มเงินแสนจับโป๊ะร้านโกง ซ่อน 'การ์ดฮิต' ไว้ใต้โต๊ะ สุ่มยังไงก็ไม่เจอรางวัลใหญ่ แฉซ้ำเจ้าของโทรมาอ้อนวอนขอโทษแต่ลับหลังแจ้งความจับข้อหาลักทรัพย์ 'คุณบอส' ลั่นยอมไม่ได้ เตรียมหอบหลักฐานบุกโหนกระแส ดำเนินคดีฉ้อโกงประชาชนให้ถึงที่สุด
วันนี้ (23 เม.ย.) เพจ "Miguela" ออกมาโพสต์ข้อคลิปวิดีโอแฉกลโกงในวงการขายการ์ดสะสม โดยประเด็นดังกล่าวเกิดจากลูกค้าตั้งข้อสังเกตว่ามีการสลับซองการ์ดหรือไม่ได้ใส่การ์ดที่เป็นรางวัลใหญ่ ลงไปในตะกร้าตั้งแต่แรกหรือไม่ เนื่องจากเจ้าตัวเปิดซองการ์ดแล้วพบว่าไม่มีการใส่การ์ดรางวัลใหญ่ไว้เลย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างตึงเครียด ลูกค้าแสดงความไม่พอใจอย่างมาก โดยเน้นย้ำว่าการทำธุรกิจควรมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า เพราะการจุ่มการ์ดต้องใช้เงินจริงในการเล่น ไม่ใช่แค่เศษกระดาษ
ต่อมา ผู้โพสต์ได้ออกมาไลฟ์สด เผยเหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นที่บูธขายการ์ดจุ่ม เมื่อกลุ่มลูกค้าสังเกตเห็นความผิดปกติของจำนวนซองการ์ดในตะกร้า โดยในกระดานระบุว่ามีทั้งหมด 90 สปอต แต่เมื่อนับซองที่เหลือพบว่ามี 89 ซอง เมื่อถามพนักงาน พนักงานแจ้งว่าขายออกไปแล้ว 6-7 ซอง ซึ่งหากนำมาบวกกันจะได้จำนวนถึง 95-96 ซอง ซึ่งเกินกว่าสปอตที่กำหนดไว้บนกระดานอย่างเห็นได้ชัด
จุดพีคของเรื่องคือการค้นพบว่า การ์ดรางวัลใหญ่ที่ควรจะคละอยู่ในตะกร้าเพื่อให้ลูกค้าได้ลุ้น กลับถูก "ซ่อนไว้ใต้โต๊ะ" โดยพนักงานอ้างว่าแฟนเป็นคนจัดของและตนไม่รู้เรื่อง ซึ่งพฤติกรรมนี้เข้าข่ายการฉ้อโกง เพราะต่อให้ลูกค้าทุ่มเงินสุ่มจนหมดตะกร้า ก็จะไม่มีวันเจอรางวัลใหญ่ตามที่ทางร้านโฆษณาไว้
คุณบอสระบุว่าตนเองทุ่มเงินเล่นไปกว่า 160,000 บาท เมื่อจับได้จึงเกิดการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงตามปรากฏในคลิปแรก โดยในขณะนั้นมีการเจรจาให้ทางร้านชดเชยด้วยการนำการ์ดรางวัลเหล่านั้นมาแจกจ่ายคืนให้แก่ผู้เสียหายรายอื่น ๆ ที่มาเล่นก่อนหน้านี้และได้เพียงการ์ดราคาถูกไป
หลังจบงานเรื่องควรจะจบลงด้วยดี เมื่อทางร้านโทรศัพท์มาหาคุณบอส อ้อนวอนขอโทษและขอความเห็นใจให้ลบคลิปแฉพฤติกรรมออก โดยอ้างว่าสำนึกผิดแล้ว แต่ทว่าเมื่อวันที่ 15 เมษายน ที่ผ่านมา คุณบอสกลับได้รับแจ้งว่า ถูกทางร้านแจ้งความดำเนินคดีในข้อหา "ลักทรัพย์" โดยอ้างเรื่องการนำการ์ดไปแจกจ่ายในวันเกิดเหตุ
คุณบอสได้เปิดเผยหลักฐานคลิปเสียงการสนทนาที่เจ้าของร้านโทรมาสารภาพผิดและขอโทษ พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินคดีกลับให้ถึงที่สุดในข้อหา "ฉ้อโกงประชาชน" และ "แจ้งความเท็จ" โดยระบุว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการตอแหลและหักหลังอย่างรุนแรง
"เงินแสนล้านผมไม่ได้ทำให้ผมจนลง แต่ความไม่ซื่อสัตย์ในวงการนี้ผมยอมไม่ได้ รอบนี้ผมเอาติดคุกแน่นอน" คุณบอสกล่าวทิ้งท้าย พร้อมระบุว่ามีผู้เสียหายรายอื่น ๆ อีกกว่า 20 คนที่พร้อมเป็นพยาน และเตรียมนำเรื่องนี้เข้าสู่รายการดังอย่าง "โหนกระแส" เพื่อตีแผ่ขบวนการโกงในวงการการ์ดจุ่มต่อไป