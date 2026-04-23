“เคนโด้” โร่แจ้งความเอาผิดอินฟลูฯ สาว โพสต์คุกคามยาว 2 ปี หวั่นภัยถึงชีวิต

อดีตผู้ประกาศคนดัง “เคนโด้” เกรียงไกรมาศ พจนสุนทร เข้าแจ้งความตำรวจไซเบอร์ หลังถูกอินฟลูเอนเซอร์หญิงโพสต์ใส่ความ-คุกคามต่อเนื่องกว่า 100 โพสต์ นาน 2 ปี ซ้ำมีพฤติกรรมติดตามความเคลื่อนไหวทุกฝีก้าว จนเกิดความหวาดกลัวในความปลอดภัย
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 “เคนโด้” เกรียงไกรมาศ พจนสุนทร อดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดัง และผู้ที่มีบทบาทช่วยเหลือประชาชนในหลายคดีสำคัญ เดินทางเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 (บก.สอท.1) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เพื่อดำเนินคดีกับอินฟลูเอนเซอร์หญิงรายหนึ่ง ในข้อหาหมิ่นประมาท คุกคาม และความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
ทั้งนี้ “เคนโด้” เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีที่ผ่านมา ถูกหญิงรายดังกล่าวโพสต์ข้อความในลักษณะใส่ความ หมิ่นประมาท และคุกคามอย่างต่อเนื่องรวมมากกว่า 100 โพสต์ บางช่วงมีการโพสต์พาดพิงถึงวันละ 20-30 ครั้ง โดยใช้ถ้อยคำรุนแรงและหยาบคาย อีกทั้งยังมีการนำภาพของตนไปเผยแพร่พร้อมข้อความใส่ร้ายโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย
เจ้าตัวยังระบุถึงจุดเริ่มต้นว่า อินฟลูเอนเซอร์รายนี้เคยติดต่อเข้ามาขอร่วมงาน โดยอ้างว่าไม่มีปัญหาคดีความใด ๆ ตนจึงเปิดโอกาสให้ร่วมงาน แต่ภายหลังกลับพบข้อเท็จจริงบางประการ ทำให้ไม่สามารถร่วมงานต่อได้ กระทั่งเกิดการโจมตีผ่านโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ สิ่งที่สร้างความกังวลอย่างหนัก คือเนื้อหาการโพสต์บางส่วนมีลักษณะรับรู้ความเคลื่อนไหวส่วนตัวของตน ไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือกิจกรรมในชีวิตประจำวัน คล้ายมีการติดตามอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีข้อความในเชิงอาฆาตมาดร้าย ทำให้เกิดความหวาดกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ภายหลังเข้าแจ้งความ เจ้าหน้าที่ตำรวจโดยว่าที่ พ.ต.อ.โรจน์ศักดิ์ นัยผ่องศรี ผกก.2 บก.สอท.1 ได้รับเรื่องร้องทุกข์ไว้ดำเนินการตามกฎหมาย โดย “เคนโด้” ยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด เพื่อปกป้องสิทธิของตนเอง และต้องการให้สังคมรับรู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
“เคนโด้” กล่าวทิ้งท้ายว่า เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมาก เนื่องจากรู้สึกไม่ปลอดภัยจากพฤติกรรมการติดตามและคุกคาม จึงตัดสินใจใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อปกป้องตนเอง และยุติพฤติกรรมดังกล่าวในที่สุด