จี้ตรวจสอบ! ต่างชาติปักหลักเกาะพะงัน ทำตัวเป็นเจ้าของบ้าน-เมินกฎหมายไทย

เกาะพะงัน... สวรรค์ที่กำลังจะหายไป?" โซเชียลแห่แชร์โพสต์สะท้อนหัวอกคนพื้นที่ เมื่อผู้มาเยือนเริ่มทำตัวเป็นเจ้าของบ้าน แฉยับพฤติกรรมต่างชาติบางกลุ่มตั้งแก๊งสร้างอิทธิพล ใช้ "นอมินี" ฮุบธุรกิจ และเมินกฎหมายท้องถิ่น จนชาวบ้านต้องตั้งคำถามดังๆ ว่า "ใครกันแน่คือเจ้าของบ้านตัวจริง?" ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้
เมื่อวันที่ 21 เม.ย. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Paweena Jehmad" ออกมาโพสต์ข้อความชี้ปัญหาที่เกิดขึ้นบนนเกาะพะงันกำลังเผชิญจากกลุ่มชาวต่างชาติบางส่วนที่เข้ามาทำธุรกิจและพำนักระยะยาว โดยมีพฤติกรรมสร้างเครือข่ายอิทธิพล เช่น ใช้ตัวแทนอำพราง (Nominee) ในการทำธุรกิจ ตั้งกฎระเบียบกันเอง และไม่เคารพกฎหมายหรือวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิถีชีวิตและการแข่งขันของธุรกิจคนในพื้นที่ ทั้งนี้ ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
"เกาะพะงัน…จากสวรรค์ของนักท่องเที่ยว กลายเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านบางส่วนเริ่มตั้งคำถามว่า “ใครกันแน่คือเจ้าของบ้านตัวจริง”
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีชาวต่างชาติจำนวนหนึ่งเข้ามาปักหลักอาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้ โดยเฉพาะกลุ่มที่เข้ามาทำธุรกิจ เปิดร้าน เปิดกิจการ และใช้ชีวิตระยะยาว แต่ท่ามกลางภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวที่คึกคัก กลับเริ่มมีเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่ว่า บางกลุ่มเริ่มมีพฤติกรรมเกินขอบเขต
มีรายงานจากชาวบ้านว่า พบการรวมตัวกันของชาวต่างชาติบางกลุ่มที่พยายามสร้างเครือข่ายอิทธิพล ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจโดยใช้คนไทยถือครองแทน การตั้งกฎระเบียบกันเองในบางพื้นที่ หรือแม้แต่การแสดงพฤติกรรมไม่เกรงกลัวกฎหมายท้องถิ่น สิ่งเหล่านี้สร้างความอึดอัดใจให้กับคนในชุมชน ที่รู้สึกว่าพื้นที่ของตัวเองกำลังถูกแทรกแซงทีละน้อย
บางรายเล่าว่า ธุรกิจของคนท้องถิ่นเริ่มแข่งขันยากขึ้น เพราะมีทุนจากต่างชาติที่มากกว่า ขณะที่บางกรณีก็มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น ส่งเสียงดัง ใช้ชีวิตไม่เคารพวัฒนธรรม หรือมีปัญหากับชาวบ้าน
อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าไม่ใช่ชาวต่างชาติทุกคนที่เป็นแบบนี้ ยังมีอีกจำนวนมากที่เข้ามาใช้ชีวิตอย่างสงบ เคารพกฎหมาย และช่วยสร้างรายได้ให้กับพื้นที่ ประเด็นสำคัญจึงไม่ใช่ “สัญชาติของใคร” แต่คือ “การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง” และการจัดระเบียบให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นธรรม
เพราะสุดท้ายแล้ว…ไม่ว่าใครจะมาจากที่ไหน หากเข้ามาอยู่ในบ้านของคนอื่น ก็ควรเคารพกติกาของบ้านหลังนั้น
และคำถามที่ยังค้างอยู่ในใจของชาวพะงันก็คือ เราจะปล่อยให้เรื่องแบบนี้กลายเป็นเรื่องปกติ…หรือจะเริ่มจัดการก่อนที่มันจะสายเกินไป"