ไทยเดินหน้าบูรณะ "ปราสาทตาควาย" ชูอัตลักษณ์ศิลปกรรมเข้มแข็ง หลังจัดพิธีบวงสรวงใหญ่-กัมพูชายื่นประท้วง

กระแสการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาคึกคักต่อเนื่อง หลังนักท่องเที่ยวหลั่งไหลชมปราสาทตาควายในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา ด้านอธิบดีกรมศิลปากรเผยแผนบูรณะ ฟื้นฟูความสง่างาม คาดเสร็จสิ้นภายใน 2 ปี ขณะที่กัมพูชายังคงยื่นจดหมายประท้วง อ้างเป็นพื้นที่พิพาท
จากกรณีบรรยากาศบริเวณปราสาทตาควาย และเนิน 350 ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ (13-16 เม.ย. 69) เป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้าชมโบราณสถาน พร้อมมอบกำลังใจและแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนอย่างเข้มแข็ง
ล่าสุดได้มีการจัดพิธีบวงสรวง "ปราสาทตาควาย" อย่างยิ่งใหญ่ โดยมีขบวนบายศรีจาก 20 หมู่บ้านเข้าร่วมอย่างอลังการ เพื่อเป็นการเชิดชูวีรชนพิทักษ์แผ่นดินไทย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง แต่ในขณะเดียวกันได้สร้างความไม่พอใจให้ทางกัมพูชา โดยกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ของกัมพูชาได้ออกแถลงการณ์ประท้วงกิจกรรมดังกล่าว โดยระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่พิพาทตามแนวชายแดน
วันนี้ (23 เม.ย. 69) มีรายงานว่า นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ซึ่งเดินทางมาร่วมงานรำบวงสรวงและวางพวงมาลาอนุสรณ์ทหารกล้า ณ ปราสาทตาควาย ได้เปิดเผยถึงทิศทางการอนุรักษ์โบราณสถานแห่งนี้ว่า ปราสาทตาควายมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีโครงสร้างขนาดไม่ใหญ่ ทำให้กระบวนการบูรณะไม่มีความซับซ้อนมากนัก
"การบูรณะอาจไม่ได้ใช้วัสดุเดิมทั้งหมด แต่กรมศิลปากรจะดำเนินการโดยยึดหลักวิชาการ ให้สามารถแยกแยะระหว่างโครงสร้างเดิมและส่วนที่บูรณะใหม่ได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งจะเร่งเสริมความมั่นคงในจุดที่เสี่ยงต่อความเสียหาย คาดว่าภายในระยะเวลา 2 ปีปราสาทตาควายจะกลับมามีความสวยงามและสมบูรณ์อีกครั้ง" นายพนมบุตรกล่าว